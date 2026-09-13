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Vídeo F1: sanción a Sainz por un toque con Alonso y gran cabreo por radio

Sainz y Alonso estaban luchando en las primeras vueltas del GP de España 2026 de la F1, cuando el de Williams empujó al de Aston Martin contra el muro.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Sainz y Alonso

Con ambos pilotos saliendo desde atrás, la lucha por los puntos estaba lejos de ser una realidad. Sin embargo, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz querían ganar el 'duelo' español del Gran Premio de España 2026 y las chispas entre ellos no tardaron en saltar al verse involucrados en una pelea que casi termina con un accidente.

Alonso intentó adelantar a Sainz por el 17º puesto tirándose por el interior, pero el piloto madrileño le cerró la puerta y llegó a tocar y romper la parte izquierda del alerón delantero del Aston Martin, con el asturiano quedándose a milímetros de impactar con el muro y viéndose obligado a frenar para vitar daños mayores.

Inmediatamente, Alonso mostró su enfado por radio: "¡Me ha empujado contra el muro, tío! En la salida se ha chocado con dos. Y ahora me ha empujado contra el muro en la frenada".

 
EN DIRECTO:

Poco después, Lance Stroll tuvo que abandonar por problemas en su coche y provocó un Virtual Safety Car, lo que en ese momento permitió a Alonso entrar en los boxes para cambiar su alerón delantero y montar uno nuevo.

No obstante, si la carrera ya iba a ser complicada de por sí, Alonso perdió posición también con el Cadillac de Sergio Pérez y pasó a rodar a la cola del polotón, aunque todavía por delante de Valtteri Bottas. El propio Carlos Sainz también cayó más tarde hasta la última posición tras parar para cumplir su penalización de tiempo.

La carrera de Sainz tampoco mejoró a partir de ese incidente, ya que a mitad del GP ya había visto la bandera blanca y negra por exceder los límites de la pista.

Como colofón, la carrera de Sainz acabó en la vuelta 47 cuando Williams le llamó a boxes para retirar su coche después de un domingo para olvidar en su carrera de casa.

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