Sainz: "No me he dejado nada en pista; otros han tenido más suerte"

El piloto español de McLaren llegó a rodar en puestos de podio durante gran parte de la carrera del GP de Sakhir de Fórmula 1 2020. Pero un Virtual Safety Car a contrapié le complicó la vida pasada la mitad de las 87 vueltas al trazado corto de Bahrein.

Ya en la salida, se aprovechó del caos desatado por una mala arrancada de Bottas y un demasiado optimista Leclerc y se colocó tercero, superando a Ricciardo en la vuelta 4. Pero la activación del Virtual Safety Car en la vuelta 55 por el abandono de Nicholas Latifi hizo que algunos de sus rivales tuvieran una parada más rápida.

El español no pudo aprovecharse de ello debido a la corta duración que tuvo y cuando paró a montar el medio volvió en séptima posición, detrás de Albon.

“Tampoco es que haya sido mi mejor salida. Sabía que en la curva 4 iba a haber jaleo, porque había mucho viento de cola y sabía que los que frenasen tarde se iban a llevar puestos a muchos otros, porque había rachas de 30 km/h. Ha habido un par que se han precipitado y han frenado demasiado tarde y se han llevado a otros puestos. Ser conservador ha ayudado esta vez", comentó en los micrófonos de Movistar + F1.

Cuando se le preguntó si en el caso de haber aprovechado ese VSC podría haber saboreado algo más que un podio, Sainz contestó: “No lo sé, hay que analizar todo con calma. Por mi parte he hecho todo lo que he podido hoy, no me he dejado nada ahí fuera, y son circunstancias de carrera y otros coches han tenido más suerte hoy con el timing de las paradas y el Virtual Safety Car".

"También había otros coches que iban mucho más rápidos que nosotros, como Checo y compañía, que han caído al último puesto y al final nos han sacado 10 segundos. Todo ello a pesar de que nosotros íbamos con un neumático más fresco, lo que también deja claro que quizás este no era nuestro fin de semana".

Sainz defendió que acabar cuarto, pegado a la trasera del Racing Point de Lance Stroll era lo máximo que podían lograr este domingo, después de la pifia de Mercedes con Bottas y Russell en sus últimas paradas.

“Aun con la falta de ritmo que teníamos y teniendo quizás un poco de mala suerte con el VSC, hemos acabado cuartos pegados al Racing Point. Ha sido una carrera rara, que también habernos atrancado ahí detrás de ese Mercedes no ha ayudado, pero bueno, es lo que hay", añadió.

"Me ha costado adelantarle, no sé por qué… ha debido tener algún problema en la parada con los neumáticos, porque es muy raro que no pudiera adelantar a los de delante, porque obviamente un McLaren no va a adelantar a un Mercedes a no ser que cometan un error".

El madrileño elogió el trabajo de Checo Pérez en este 2020, cuando todavía no se sabe si seguirá en parrilla en 2021.

“No estoy demasiado frustrado, sinceramente. Cuando te sale una carrera tan buena, no te puedes quejar. No me he dejado nada ahí fuera y estoy tranquilo y contento. Los demás, Ocon y Stroll han tenido un pelín más de suerte hoy, y Pérez creo que se lo merece por el añazo que lleva y el coche que tiene. No estoy ni siquiera preocupado", concluyó.

