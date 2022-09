Ricciardo: futuro en Mercedes... ¿como tercer piloto?

Cargar el reproductor de audio

En el paddock de la Fórmula 1 una de las preguntas más recurrentes es qué hará Daniel Ricciardo en la temporada 2023. ¿Será capaz de encontrar un asiento en un equipo de la parrilla o se irá a otra categoría de renombre como la IndyCar?

Aún se desconocen los planes del australiano a corto plazo, aunque él mismo reconoció que pretende seguir en el Gran Circo una vez que acabe la carrera de Abu Dhabi con McLaren F1, en la que podría ser su última participación con un monoplaza de Fórmula 1.

Después de ocho victoria y 32 podios, la trayectoria de Ricciardo ha llegado a una encrucijada. Tras el anuncio de la escudería de Woking, su nombre se vinculó al de Alpine, pero también a Chip Ganassi, un equipo en medio de una batalla legal con Alex Palou, que firmó con McLaren para un asiento en una competición aún por definir.

Sin embargo, hay otra posibilidad, y es una elección que permitiría al australiano quedarse con un pie y medio en la Fórmula 1. En la última semana, el piloto habló con Mercedes sobre su posible participación en un programa de reserva con los de las flechas de plata, y al parecer la respuesta fue positiva.

Obviamente, sería un papel que no incluye un gran kilometraje, pero es una forma de seguir en la máxima categoría del automovilismo: "Como todos los pilotos, quiero correr, pero si encuentro algo como tercer piloto en un equipo de referencia, podría evaluarlo seriamente".

Daniel Ricciardo no mencionó explícitamente a Mercedes, pero no es ningún secreto que ambas partes consultaron una posible unión. Para la escudería alemana, tener disponible a una figura como la del australiano es una garantía de poder contar con un reemplazo de seguridad, y no sería un problema liberarle en caso de que se le presente a Ricciardo un asiento como titular en otro equipo.

El siempre sonriente piloto no ocultó su deseo de dejar la Fórmula 1 de otra manera, es decir, después de una última oportunidad para demostrar que el Ricciardo de las últimas temporadas no fue es que comenzó, y para evitar dejarlo como un mero recuerdo negativo. Sin embargo, también está el atractivo de la IndyCar, las ganas y la adrenalina de volver a la lucha por algo importante.

La decisión no es fácil, y probablemente la tome entre el Gran Premio de Italia y el de Singapur, en la semana sin carreras.

