Ricciardo se sintió "rápido" antes del accidente con Stroll en China

En situación de coche de seguridad a mitad de la carrera, Lance Stroll chocó contra la parte trasera de Daniel Ricciardo en la horquilla al final de la recta de atrás, lo que obligó al piloto australiano a retirarse debido a los daños de su coche.

Ricciardo se enfureció por la negativa del canadiense a asumir la culpa del incidente y por el hecho de que calificó su sanción de "broma".

Pero en medio de un duro inicio de temporada 2024 de F1 en el que Ricciardo no ha puntuado, lo que ha disminuido sus esperanzas de conseguir el codiciado asiento de Sergio Pérez en Red Bull para 2025, el fin de semana de China fue mucho mejor para él hasta que llegó el incidente.

Ricciardo logró terminar la clasificación por delante de su compañero de equipo Yuki Tsunoda tanto para la carrera sprint como para el gran premio, y estuvo en la lucha por los puntos en ambas carreras.

"Fue una carrera un poco como un yoyó", dijo Ricciardo. "Todo el mundo entró en boxes pronto, así que nosotros fuimos más largos. En cuanto pusimos el segundo juego de medios, íbamos muy bien. Sé que sólo estuvimos cinco o seis vueltas con él, pero fue rápido".

"Como los neumáticos seguían siendo bastante buenos, optamos por quedarnos fuera por la posición en la pista. Luego íbamos a montar un blando al final. Habríamos estado en una muy buena posición".

"Obviamente, decepción y frustración inmediatas, pero dentro de 48 horas miraremos atrás y reflexionaremos sobre el fin de semana. Sin duda ha sido un buen fin de semana".

"Como equipo, sentimos que nos hemos dado un golpe en el estómago. Pero probablemente más allá de eso, tenemos algunos aspectos positivos que sacar de aquí", aseguró.

Ricciardo había pedido a RB un cambio de chasis antes de la cita de Shanghái. Aunque no se sabe si hubo algún problema real con su antiguo chasis, o si se trata de un efecto placebo, el piloto de 34 años dijo que al menos "algo" cambió para que se sintiera más a gusto.

"Desde el primer momento sentí que estábamos en un lugar mejor y que todo iba un poco más fluido".

"Cambiamos el chasis y no quiero decir que está claro que era eso [el problema]. Pero algo no me hacía sentir cómodo con el chasis anterior. Me encantaría venir aquí dentro de cinco carreras y decir eso, porque entonces significaría que la temporada ha dado un giro definitivo y me quitaría ese peso de encima".

"Veremos en Miami e Imola y quizás en las próximas [carreras] si continúa todo así", concluyó.

Información adicional de Jonathan Noble