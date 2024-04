Andretti Cadillac ofrece 60 puestos de trabajo para su proyecto de F1

Andretti inauguró recientemente una nueva sede en Silverstone y ahora ha iniciado una campaña de contratación para poblar su base europea con personal de F1, a pesar de que la categoría le ha comunicado que no podrá participar en la temporada 2026.

Las 60 vacantes incluyen puestos de responsabilidad en la Fórmula 1, como jefe de desarrollo aerodinámico, jefe de diseño mecánico y otros puestos de ingeniería, como aerodinámica y CFD, diseño de modelos, electrónica, sistemas de control, información de tecnología, rendimiento de monoplazas y fabricación.

Todos los puestos están ubicados en Silverstone Park, en la periferia del circuito de la F1 y frente a la nueva sede de Aston Martin.

En su comunicado de rechazo (aquí lo puedes ver completo), la F1 dijo que no estaba convencida de que Andretti aportara suficiente valor, pero dejó la puerta abierta a un nuevo proceso de inscripción para la temporada 2028. La potencia estadounidense tiene previsto usar motores oficiales de la empresa matriz de Cadillac, GM, que deberían ayudar a reforzar sus argumentos.

También puedes leer: Fórmula 1 Los tres factores por los que la F1 negó la entrada de Andretti

En declaraciones a Associated Press, la leyenda de la F1 y la IndyCar Mario Andretti dijo que habría más reuniones con los jefes de la F1, incluso en el Gran Premio de Miami de la próxima semana.

"Sólo hemos tenido una reunión con ellos, eso es un problema", dijo a AP el campeón del mundo de 1978.

"No hemos tenido suficientes. Creo que por eso acojo con verdadera satisfacción nuestra próxima reunión. Sentémonos y hablemos".

Michael Andretti, Mario Andretti y Dan Towriss, Andretti Global

"Hubo algunas oportunidades perdidas en el camino, pero tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Mantengo la esperanza, porque nunca dejamos de trabajar para conseguirlo".

"Quedó claro que nuestro trabajo va a buen ritmo, y como pueden ver no estamos hablando por hablar".

"Estamos poniendo ladrillo y cemento. Lo hemos demostrado con el equipo que ya tiene una plaza en Silverstone".

Mario Andretti se mostró convencido de que el rechazo de la F1 se basó "sin duda en el aspecto financiero", ya que tanto él como su hijo Michael, propietario y director del equipo, consideran que nunca se les habló de otras razones convincentes.

"Intentamos decir: 'Haremos lo que nos pidan'. Pero aún no nos lo han dicho, salvo algunas excusas como: 'Oh, no queremos que vengáis, no queremos que paséis vergüenza", añadió.

"Pero no queremos avergonzarnos, y el hecho es que General Motors ha dejado muy claro que están entusiasmados con este proyecto".

"Tienen un compromiso a largo plazo, y no sé qué más podemos hacer".