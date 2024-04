Audi agita el mercado de la F1, con Sainz como gran involucrado

Carlos Sainz está envuelto en una partida de póker. Al final de su etapa en Ferrari, puede pasar al volante del equipo Red Bull, con un monoplaza para aspirar a lo más alto en 2025, o en Aston Martin, un equipo que está invirtiendo mucho para dar el salto definitivo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de estar en un equipo en el que no sea tan evidente el pase a la Q2, ya que fichar por Audi supondría afrontar la próxima campaña con una evolución del Sauber actual, un escenario muy diferente a los dos primeros, al menos a corto plazo.

Detrás de un mes de relativa calma, para agitar el mercado de pilotos está la propia Audi. Oliver Hoffmann y Andreas Seidl, presidente y consejero delegado del programa respectivamente, están apretando el calendario para alcanzar el fichaje de un piloto de referencia, que deberá empezar a trabajar para el equipo ya la próxima temporada, la última con los motores Ferrari.

Una nueva confirmación de esos rumores, surgidos en los últimos días, llegó el domingo con unas declaraciones de Helmut Marko sobre el mercado de pilotos de Red Bull: "Normalmente, en abril es un poco pronto para hacerse una idea de la situación, pero obviamente no estamos solos en el panorama general. He oído que Audi está presionando, y me parece un poco extraño que un recién llegado tenga esa prioridad en el mercado".

En realidad, la alta dirección de Audi está leyendo muy bien la situación actual de la Fórmula 1. Es lógico suponer que en lo más alto de la lista de deseos de Hoffmann y Seidl está Sainz, y es así como los dos directivos alemanes tienen más posibilidades de asegurarse el fichaje del #55.

Andreas Seidl

Sobre el papel, había tres posibilidades para Sainz en equipos punteros, Red Bull, Aston Martin y Mercedes, pero Fernando Alonso renovó con su equipo y por su parte Sergio Pérez aún podría mantenerse en su asiento. Quedaría así el que dejará vacante Hamilton, pero Toto Wolff de momento ha transmitido que hay otras opciones, desde el deseo de contar con Max Verstappen (que muy probablemente seguirá siendo solamente eso, un deseo) hasta el de apostar por Andrea Kimi Antonelli, muy joven pero sin duda muy conocido y cotizado en la sede de Brackley.

Sin embargo, por mucho que Audi intente presionarle para que firme un contrato de piloto top (en el aspecto salarial), es poco probable que ocurra nada antes del Gran Premio de Miami. Sí es posible que el representante de Sainz se tome su tiempo, y el estatus de Carlos le permite hacerlo, pero si no hay indicaciones de los tres equipos punteros, el 'sí' a Audi podría convertirse en una elección forzada. En Hinwil (Sauber-Audi) también están hablando con otros pilotos -para el segundo asiento Nico Hulkenberg y Esteban Ocon están entre los candidatos- pero obviamente Carlos sigue siendo la primera opción.

Está claro por qué la presión de Audi molesta a Red Bull. El equipo que está dominando la Fórmula 1 valora mucho el trabajo realizado por Pérez en este inicio de temporada, pero Horner y Marko quieren tomarse más tiempo antes de decidir si confirman a Checo (que suele rendir mejor en la primera mitad del campeonato) o evalúan alternativas en el mercado, una lista en la que Sainz está en los primeros puestos.

Si Carlos se vinculara pronto a Audi, Red Bull perdería la que puede ser su primera opción, con pocas alternativas capaces de garantizar (al menos sobre el papel) un mayor valor añadido que el que actualmente ofrece Pérez. En la aparente calma, esperemos a ver quién da el primer paso. Luego habrá un efecto dominó, todo serán consecuencias.