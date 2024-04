Cuando Mercedes tocó la cartera de Rosberg y Hamilton para evitar accidentes

Hamilton ha prometido escribir algún día un libro sobre la increíble rivalidad que le enfrentó a Rosberg en Mercedes entre 2014 y 2016. El piloto alemán, por su parte, hizo una pequeña revelación hace muy poco al repasar la tensión que animó la lucha por el título mundial durante tres años.

Aunque hubo una primera polémica en Spa-Francorchamps en 2014, cuando se tocaron, el episodio más recordado fue el Gran Premio de España de 2016. Los dos monoplazas de Mercedes se chocaron unas curvas después de la salida, provocando la ira de Niki Lauda y que el equipo dirigido por Toto Wolff tuviera que medidas aún más drásticas que antes. El dúo austriaco había decidido claramente golpear a sus pilotos en la cartera para que volvieran a la pista.

"Como Lewis y yo habíamos tenido un accidente, el equipo acabó haciéndonos pagar los daños", reveló el Campeón del Mundo de 2016 en el podcast Business of Sport. "A partir de entonces, tuvimos que firmar un contrato que decía que si teníamos un accidente, independientemente de quién tuviera la culpa, teníamos que pagar los daños nosotros".

"Recuerdo la cantidad que tuve que pagar : 360.000 dólares [unos 420.000 euros] por uno de los accidentes", añade Nico Rosberg, presumiblemente refiriéndose a lo que ocurrió después, en el Gran Premio de Austria. "Fue muy doloroso. Después de eso, nos aseguramos de no volver a engancharnos".

Muy al principio de su carrera, Nico Rosberg se enfrentó a ese tipo de costes, pero en un contexto muy diferente. El alemán cuenta cómo tuvo que dar por perdida su primera gran prima.

"En cuanto ingresaron los 80.000 [no especifica de qué moneda] en mi cuenta, desaparecieron, porque mi padre había pedido un préstamo para pagar un accidente que yo había provocado en la Fórmula 2", cuenta.

"Había tenido un accidente que me destrozó el alerón delantero y el eje delantero, y valía 80.000 euros. En aquella época, el objetivo era no tener que pagar para correr, sino financiarse con patrocinadores. Con la excepción, claro, de que eso no incluía un accidente grave. Así que tuvimos que pedir dinero prestado, y el primer sueldo fue directamente a cubrir ese gasto", concluyó.