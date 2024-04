Márquez ya mira a 2025: "Me gustaría tener una moto de fábrica"

El futuro de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP es una de las grandes incógnitas que quedan por resolver. El piloto de Cervera terminó en 2023 su contrato con Honda, a pesar de quedarle un año de contrato, para poner rumbo a Gresini Racing, un equipo que, por más que sea satélite, le ofrece la mejor moto de la parrilla, la Ducati, aunque con un año de antigüedad. El objetivo era claro: volver a ser competitivo y por consiguiente a disfrutar después de todos los problemas con la RC213V.

Sin embargo, este movimiento a la escuadra de Faenza siempre se vio mayormente como un periodo de transición, como la vía de escape para dejar HRC y encontrar un sitio con todas las garantías de cara a la campaña 2025, un año en el que la parrilla puede estar muy cambiada, ya que muchos pilotos finalizan contrato en este 2024.

Precisamente, este jueves en su llegada al Circuito de Jerez, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España, el ocho veces campeón del mundo habló de su futuro y de cuáles son sus deseos al ser preguntado por la web oficial del campeonato.

Márquez destacó que de momento "no tiene nada claro", pero sí tiene un deseo que sobresale sobre el resto, y que comparte con sus rivales de categoría: tener una moto oficial el año que viene. Algo en lo que puede pensar después de haber dejado claro que sigue siendo competitivo, con dos podios en las sprints de Portimao y de Austin, y de haberse ido al suelo pero yendo líder en la pasada carrera larga.

"El futuro... De momento, no tengo nada claro", empezó explicando el piloto español. "Obviamente, me gustaría tener una moto de fábrica, eso es siempre lo que quieres. Este año ha sido muy especial en mi carrera deportiva, porque venía de cuatro años súper difíciles, pero luego he demostrado -y me he demostrado a mí mismo, que era lo más importante-, que sigo siendo competitivo".

"Así que mi trabajo es intentar hacer [todo lo posible] para tener una moto de fábrica para el año que viene. Después, ya veremos. No tengo contrato con nadie, sólo intento hacerlo lo mejor posible. Si somos rápidos en la pista, tendremos más opciones para elegir", siguió posteriormente.

Marc Márquez

Además, al ser preguntado sobre si ya se han establecido contactos con los fabricantes de la parrilla, el #93 respondió lanzando algunas evasivas: "Es obvio que en torno a Jerez, Le Mans y Mugello se están iniciando contactos, eso es cierto. Pero de momento hay que tener paciencia, y creo que todavía tengo margen en la pista para seguir avanzando".

Por otra parte, se refirió a lo sucedido en el COTA: "Obviamente, el accidente fue culpa mía, porque cuando tienes un problema [con el freno, como confesó después], tienes que entenderlo e intentar evitarlo. Pero es verdad que era un poco imprevisible saber cuándo iba a tenerlo".

"Estoy aquí para aprender cosas. Hay pequeñas cosas [que arreglar], pero lo más importante es que la velocidad está ahí, y ahora necesito [eliminar] estos pequeños errores para poder estar presente de forma más consistente en las posiciones delanteras", finalizó.