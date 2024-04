DS Penske, a por todas en Mónaco con una decoración especial para la Fórmula E

Celebrar el momento. Para todo equipo, siempre hay un momento en la temporada en el que conviene hacer algo especial, algo fuera de lo normal, sobre todo cuando el campeonato viaja hasta un lugar no muy lejos de la sede de la marca.

Para DS Automobiles, que desde la temporada pasada corre junto a la empresa estadounidense Penske Autosport, la carrera de Mónaco es geográficamente la más cercana a Stellantis Motorsport (situada en la región parisina). Como fabricante de automóviles, DS también encuentra en el Principado un marco perfecto para recibir a clientes, futuros clientes y amigos de la marca.

Todos esos factores brindan una gran oportunidad a DS Penske para destacar entre la multitud, con monoplazas eléctricos especialmente decorados para este esperado fin de semana. Los dos DS E-TENSE FE23 se vestirán de negro intenso con logos dorados, un diseño que tiene el título de "Gran Gala" del fin de semana. Para el equipo franco-americano, el objetivo es rendir homenaje a los lujosos trajes que se llevan en las fiestas monegascas, pero también a una de las carreras más legendarias.

"Para esta ronda especial y única, hemos diseñado coches únicos", explica Eugenio Franzetti, Director de DS Performance. "Inspirados en las veladas de gala típicas del Principado, nuestros coches también se ponen la corbata negra y el smoking para esta ocasión especial. No sólo hemos creado un diseño especial para nuestros coches, sino también monos y cascos inspirados en ese concepto".

"Además, el DS 7 E-TENSE 4x4 360 en el que nuestros pilotos viajarán a Mónaco también lucirá ese diseño. Por último, para los coleccionistas, el sitio Automobilist.com producirá un magnífico póster. Estará disponible justo después de la carrera, para que todos puedan conservar un recuerdo de este momento único en la historia", añadió.

Vergne bate el récord de puntos antes de Mónaco

La situación de Jean-Eric Vergne también es única. Tras el doblete de Misano de hace quince días, se convirtió en el piloto con más puntos (1.047) de la historia. Esos puntos los ha sumado a lo largo de 121 carreras, en las que ha cosechado 34 podios, 11 victorias, 15 poles y dos títulos de pilotos.

"Obviamente, estoy muy contento con este récord y con todos estos puntos", dijo Vergne. "Esa cifra demuestra lo lejos que he llegado desde que empecé en la Fórmula E, pero lo que más me interesa y motiva hoy son los puntos que necesito sumar en el futuro. Realmente me gustaría puntuar más".

Más que ninguna otra, y sea cual sea el campeonato, Mónaco es una carrera que todo piloto sueña con añadir a su palmarés. Los dos titulares de DS Penske han tenido la oportunidad de experimentar esta sensación, en 2019 en el caso de Vergne, y en 2022 en el de Stoffel Vandoorne. Esas victorias corresponden a los años en los que también fueron campeones.

Viendo el rendimiento de los dos monoplazas eléctricos de DS Penske en Misano, siempre en cabeza en los entrenamientos pero con más mala suerte en carrera, está claro que el potencial está ahí.

¿Se alinearán los planetas el sábado por la tarde en Mónaco? En cualquier caso, las chaquetas que lucirán los pilotos en la cena de gala posterior a la carrera harán honor a la decoración "especial Mónaco" de sus coches.