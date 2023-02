Renault confirma que Andretti llevará sus motores si entran en F1

Cargar el reproductor de audio

Michael Andretti está trabajando para entrar con su propio equipo en la Fórmula 1 con Cadillac en algún momento en el futuro próximo, y los planes ya están encima de la mesa. La escudería estadounidense se ha inscrito en la lista de la FIA y, en caso de que la federación internacional haga caso omiso a los varios directores de los conjuntos que ya están presentes en la parrilla y accedan a la petición del nuevo integrante, el hijo del campeón del mundo lograría su objetivo.

Eso haría que el Gran Circo estuviera ahora compuesto por once equipos, y los norteamericanos, pese a que se especuló mucho sobre qué unidad de potencia utilizaría, el CEO de Alpine, Laurent Rossi, confirmó durante la presentación del monoplaza de la temporada 2023 que montarían los Renault.

Así pues, los franceses tendrían a su primer cliente en la máxima categoría, algo que posiblemente les haya lastrado en el desarrollo de los propulsores: "Tan pronto como sean admitidos en la Fórmula 1, les suministraremos el motor. Ahora depende de ellos [de Andretti] asegurarse de que se acopla [bien]".

"Depende de ellos firmar y demostrar que añadirán valor al campeonato y a las escuderías", comentó el máximo responsable de la firma gala. "Deben demostrarlo, son los demás los que tienen que juzgarlo, y si se les permite unirse, estaremos encantados de hacerlo".

Ferrari, Mercedes y Red Bull Powertrains, una manera camuflada de llamar Honda a las unidades de potencia por parte del conjunto de las bebidas energéticas, ya dan motores a varios equipos, y eso se debe a que no todas las escuderías pueden ensamblar su propio propulsor. Además, cuantos más monoplazas lleven el mismo motor, más información pueden recopilar para el constructor, que es el punto débil en la actualidad de Renault.

Sin embargo, Laurent Rossi dice que no hay necesidad de suministrar a un segundo conjunto: "Es divertido hacerlo, pero no imprescindible, podríamos hacerlo para recoger más datos, pero por otro, es una carga más, todo tiene que estar bien estructurado. De todas formas, hace daños años no podíamos hacerlo".

