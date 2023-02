Alonso: "Aquí todo el mundo es humilde y están hambrientos de éxito"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso ya está 100% adaptado a Aston Martin tras solo mes y medio como piloto de los de Silverstone. El asturiano explicó las diferencias entre su nueva escudería y las anteriores, y cree que al ser un equipo que nunca ha ganado, hay más motivación por hacerlo y a su vez más humildad.

En la presentación del Aston Martin AMR23, al asturiano le preguntaron qué había encontrado diferente en su nuevo destino, y comenzó hablando de la posibilidad de marcar diferencias en el coche: "Creo que en estos tiempos la Fórmula 1 es un poco diferente. No tenemos la libertad de desarrollar el coche de muchas maneras diferentes. Hay muchas restricciones en el reglamento, hay menos creatividad. Así que todo gira en torno a los detalles".

"Se trata de la calidad en cada aspecto del núcleo, de nuestro trabajo. Creo que parte del bagaje de este equipo viene de los nombres anteriores que tuvo esta fábrica. Aquí todo el mundo es humilde. Todos están aquí hambrientos de éxito", comentó.

Aston Martin llegó a la Fórmula 1 en 2021, haciéndose cargo del anterior equipo Racing Point, y en ninguna de sus identidades (tampoco en la previa, como Force India) han conseguido acabar entre los tres primeros del mundial de constructores. Alonso lo ve como una ventaja: "Tal vez aquí no experimentaron la lucha por victorias con regularidad, o campeonatos, o podios cada fin de semana. Pero confían en sí mismos. Tienen confianza en sí mismos y saben que pueden lograrlo, aunque nunca lo han conseguido".

"Así que eso es muy diferente comparado con cualquier otro equipo al que me haya unido en las últimas ocasiones en las que quizás tuvieron éxito en el pasado y estaban en una posición cómoda".

Y añadió: "En otros sitios eran cuartos y estaban contentos con ser cuartos, eran quintos y estaban contentos con ser quintos. Si éramos séptimos había celebración. Aquí no hay celebraciones hasta que ganemos, y eso es muy atractivo".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing 1 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Aston Martin Racing 2 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 3 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 4 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 5 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin Racing 6 / 8 Foto de: Aston Martin Racing Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 8 Foto de: Aston Martin Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 8 Foto de: Aston Martin

El primer día de las vacaciones de verano de 2022, el mundo de la Fórmula 1 se vio sorprendido por el anuncio bomba del fichaje de Alonso por Aston Martin. Y desde entonces, no pocos han recordado que cambia el equipo que fue cuarto el pasado año (Alpine) por el que terminó séptimo. Sin embargo, lejos de arrepentirse, el asturiano cada vez está más convencido de que tomó la decisión correcta: "Sí, estoy aún más feliz. Cada día estoy más contento. Sinceramente, he estado viniendo a la fábrica con frecuencia en enero. Trabajo en el simulador, también tenemos a pilotos que nos están ayudando, Stoffel [Vandoorne] y Felipe [Drugovich], estamos constantemente hablando sobre el simulador, sobre cómo mejorar eso. Hay mucho trabajo en equipo en este momento y eso me encanta".

Alonso destacó la unión que ve en Aston Martin, y que presentaran un monoplaza real y no solo la decoración: "Entre los pilotos, entre todos los departamentos, hemos estado siguiendo el modelo del túnel de viento durante los dos últimos meses".

"Por fin ahora vemos el coche a tamaño real, y creo que los aficionados también valorarán que hayamos presentado el monoplaza real. A veces es decepcionante ver un coche de exposición con pegatinas nuevas. Así que sí, este equipo es más justo en todo", comentó el ovetense.

En sus diferentes cambios de equipo, Alonso se ha ido encontrando con gente con la que había trabajado previamente, aunque admite que ahora el personal es más joven y eso lo hace diferente: "Del personal del equipo sí, obviamente conozco a algunas personas. Cada vez que me uno a un equipo, siempre hay algunas caras conocidas con las que trabajo en diferentes escuderías. Ahora con el tiempo, me hago mayor, así que cada vez son más jóvenes, y no conozco a muchos. O trabajo con el hijo de alguien que ha estado trabajando conmigo. Eso es bastante triste en cierto modo".

"Pero sí, mi nuevo mecánico tiene 19 años, y el otro día me contaba que fue a Silverstone en 2006 o algo así y que era un bebé cuando fue a un gran premio que yo gané, y creo que hay algunas personas que lo creas o no han estado trabajando en Ferrari en 2014, en McLaren en 2017, en Alpine el año pasado, y ahora en Aston Martin. Así que cambiamos y hemos estado en los mismos equipos más o menos juntos en diferentes años, parece que nos encontramos siempre", concluyó.