La FIA aclara cómo los pilotos de F1 pueden hablar de política y religión

En un documento distribuido a los equipos este viernes, titulado "Orientación sobre el Principio de Neutralidad [Artículo 12.2.1.n del CSI]", el organismo recto ha explicado cómo funcionará en la práctica la actualización de su Código Deportivo Internacional publicado a finales de 2022 en relación con las declaraciones personales de los pilotos sobre diversos asuntos y temas.

En el documento, el cual Motorsport.com ha tenido acceso, la FIA insiste en que los pilotos son libres de expresar sus creencias, pero solo en momentos específicos y en determinadas circunstancias, que generalmente cubren el tiempo de la competición deportiva [acción en pista, el podio y el drivers parade]. No obstante, reiteran que deben pedir permiso para hablar de ciertos temas.

La federación internacional afirma que los pilotos son libres de "expresar sus opiniones sobre cualquier asunto político, religioso o personal antes, durante y después de la competición internacional, en su propio espacio y fuera del ámbito de la competición internacional", como en las redes sociales y durante las entrevistas con los medios de comunicación, incluidas las ruedas de prensa oficiales, pero la aclaración del artículo 12.2.2.n continúa diciendo que, además de no hacer declaraciones particulares durante en drivers parade, las ceremonias de los himnos nacionales, las fotografías grupales de antes y después de la temporada y el podio [por lo que se incluyen gestos visuales, como llevar una determinada prenda de vestir], "no se permite a los participantes hacer declaraciones políticas, religiosas y/o personales en violación del principio general de neutralidad durante [las] ruedas de prensa de la FIA [excepto en respuesta a preguntas directas de periodistas acreditados]".

La FIA también ha publicado algunas directrices sobre lo que constituyen expresiones "políticas", "religiosas" o "personales", en lo que respecta al artículo 12.2.1.n. En ellas se establecen que se considerarán infracciones a las normas si: "La realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales infringe notablemente el principio promovido por la FIA en virtud de sus estatus, a menos que haya sido aprobado previamente por la FIA para las competiciones internacionales, o por el ADN correspondiente para las competiciones nacionales dentro de su jurisdicción".

Los comisarios de las carreras de Fórmula 1 determinarán si se ha producido una infracción del reglamento caso por caso

La aclaración de la FIA establece que un ejemplo de declaración política que infringe las normas sería que un piloto no pidiera permiso para debatir "si hace cualquier declaración o comentario no aprobado" en relación con "cualquier competición local", en declaraciones o comentario sobre "cualquier gobierno local, regional o nacional, o cualquiera de sus departamentos, oficinas o funciones".

El órgano de gobierno afirma que un ejemplo de incumplimiento de la norma en relación con declaraciones no aprobadas sobre religiones sería "cualquier cosa crítica u hostil hacia las creencias religiosas o espirituales de otros". Han aclarado que "los gestos religiosos privados y no proselitistas, como señalar al cielo o persignarse, no se considerarán declaraciones religiosas prohibidas".

El ejemplo "personal" en el que un piloto debe pedir permiso se refiere a "cualquier circunstancia personal del participante". Los pilotos no deben utilizar los eventos como plataforma para compartir declaraciones personales de ningún tipo en violación del principio general de neutralidad, que se refiere al artículo 2 de los Estatutos de la FIA [en vigor desde el 8 de mayo de 1970] y es, según la federación internacional, la principal preocupación de los esfuerzos realizados para aclarar lo que los pilotos pueden o no decir en los eventos de la Fórmula 1.

La guía de la FIA establece que los participantes que soliciten un permiso para hacer una declaración que de otro modo se saltaría el artículo 12.2.1.n deben hacer "al menos cuatro semanas antes de la cita en cuestión", y dice que "las solicitudes tardías solo serán consideradas por la FIA de forma excepcional", y que cualquier permiso concedido cubrirá solo un evento de la Fórmula 1.

Motorsport.com ha podido saber que hay una zona gris en el reglamento en lo que respecta a los cascos de los pilotos, muy visibles en la pista, y que pueden compararse con las diversas naciones europeas que deseaban mostrar sus brazaletes de capitán con el arcoíris durante el mundial de fútbol de Qatar. La FIFA lo impidió, y dijo que, de seguir adelante, se impondrían a sanciones deportivas, como una tarjeta amarilla.

Motorsport.com preguntó si, por ejemplo, Lewis Hamilton desearía volver a llevar un casco con la decoración del arcoíris en el Gran Premio de Qatar de 2023, y se entiende que se le aconsejaría que pidiera permiso para hacerlo o se arriesgaría a infringir el artículo 12.2.1.n en caso contrario.

Un portavoz de la FIA ha declarado lo siguiente acerca de las directrices publicadas a los equipos: "Se ha emitido una Nota de Orientación para los Participantes en Competiciones Internacionales que establece el alcance de las actualizaciones realizadas al Código Deportivo Internacional de la FIA en diciembre".

"Las actualizaciones consolidan el compromiso de la FIA con la protección de la neutralidad del automovilismo, y garantizarán la neutralidad durante los momentos clave de todas las competiciones automovilísticas, como los podios, los himnos nacionales y las actividades oficiales 'en el terreno de juego'", continuó. "La Nota Orientativa no modifica el artículo 12.2.1.n del Código Deportivo Internacional de la FIA".

