Red Bull "saldrá a luchar" tras las vacaciones, asegura Horner

Max Verstappen había abierto una brecha de 32 puntos sobre el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, en el campeonato de pilotos tras ganar las tres carreras de Francia y Austria, pero ha llegado a la pausa veraniega dirige al receso de agosto con ocho puntos de desventaja después de dos fines de semana llenos de incidentes.

En Silverstone, Verstappen sufrió un accidente de 51G en Copse tras tocarse con Hamilton (que fue declarado culpable), mientras que en Hungría fue víctima de Valtteri Bottas, que provocó un accidente múltiple en el que el McLaren de Norris salió disparado contra el holandés.

A pesar de perder una gran cantidad de carga aerodinámica, Verstappen pudo sumar dos puntos, pero esa sucesión de lo que definió como "momentos extraños" le costaron el liderato del campeonato. En el mundial de constructores, Mercedes también superó a su rival al que ya lleva 12 puntos de ventaja.

El jefe de equipo de Verstappen, Horner, ha prometido que Red Bull saldrá a por todas cuando se reanuden las carreras en Spa-Francorchamps a finales de agosto y confía en que la racha de mala suerte de su equipo acabará.

"Hemos ganado seis carreras en la primera mitad del año", dijo Horner.

"Las carreras en las que no hemos sumado, si miras Azerbaiyán, no fue culpa de Max, Silverstone no fue culpa de Max, aquí no fue culpa de Max".

"Entonces, nuestra suerte cambiará. A lo largo de una temporada se equilibrará y estoy deseando que llegue la segunda mitad del año".

"Creo que todo el equipo se merece un merecido descanso y los pilotos tendrán un buen descanso y créanme, saldremos a pelear en la segunda mitad de este campeonato, así que va a ser interesante".

Red Bull salió de Hungría especialmente frustrado por todos los daños por accidente que acumuló además de los problemas del motor tanto para Verstappen como para su compañero de equipo Sergio Pérez, que fue noqueado en la carnicería de la curva 1.

Antes de la carrera, Verstappen se vio obligado a cambiar a su tercer y último motor Honda, debido a un problema probablemente consecuencia de su accidente de Silverstone, mientras que Pérez también está al límite ya que su motor dañado en el Hungaroring probablemente no se pueda volver a usar.

Si se confirma el cambio de motor de Checo Pérez, ambos pilotos serían sancionados en parrilla cuando inevitablemente tengan que montar una cuarta unidad de potencia durante la segunda mitad del curso.

"Está claro que no va a ayudar", admitió Horner.

"Tenemos una gran cantidad de daños por accidentes y probablemente dos motores que hemos perdido debido a las acciones de otros pilotos, así que sí, muy frustrante".

"Pero sabes qué, estamos a una diferencia de un primer y segundo puesto en cuanto a puntos".

"Llegamos a las vacaciones de verano, hemos tenido mucha mala suerte en las últimas dos carreras, ha sido bastante brutal en cuanto a daños, piezas y motores, pero nos sacudiremos y saldremos luchando en la segunda mitad de este campeonato".

"Obviamente, han sido un par de semanas difíciles, pero las cosas pueden cambiar muy rápido como acabamos de ver, y hay un largo camino por recorrer en este mundial".