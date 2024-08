Red Bull F1 seguirá experimentando con el suelo 'Frankenstein' en Monza

Red Bull tiene previsto seguir experimentando con una versión híbrida de su antiguo suelo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de este fin de semana. Mientras la escudería campeona del mundo trata de responder a por qué su RB20 ha perdido competitividad en comparación con sus rivales más cercanos, McLaren y Mercedes, ha estado evaluando si las mejoras introducidas en el fondo en el Gran Premio de Emilia Romagna del pasado mes de mayo fueron el desencadenante de sus problemas.

En un intento de llegar al fondo de la cuestión, los de Milton Keynes equiparon el coche de Max Verstappen con una versión alternativa del suelo en el Gran Premio de Países Bajos de hace unos días, en Zandvoort.

Esta se basaba en el diseño previo a Imola, que ganó cuatro de las cinco primeras carreras de la temporada 2024. Sin embargo, también incorporaba mejoras de diseño, que se han introducido desde entonces y que el equipo sabe que, definitivamente, funcionan.

La mezcla de elementos antiguos y nuevos ha llevado a que esta versión haya sido descrita de manera informal por una persona con información privilegiada como un "Franken-suelo", en referencia al monstruo de Frankenstein que estaba hecho de diferentes partes del cuerpo.

Verstappen compitió con este diseño en su gran premio de casa, pero las condiciones meteorológicas mixtas durante todo el finde hicieron que fuera difícil obtener una medida adecuada de cómo se comportó en relación con la versión más nueva, que utilizó Sergio Pérez. Así, Red Bull planea de nuevo dividir las configuraciones en Monza, en un intento de obtener una mejor comprensión de si el nuevo suelo es la causa real de los problemas de equilibrio del RB20.

Hablando sobre la comprensión de la situación por parte del equipo británico, Verstappen dijo: "El problema es que en Zandvoort, con el viento y la lluvia, era muy difícil conseguir una lectura. Pero, de nuevo, [es] un fin de semana diferente ahora. Por supuesto, además de las cosas que queremos probar en el coche, la pista es bastante distinta. Así que también tenemos que estar atentos a eso, para tomar las decisiones correctas. Pero sí, estamos probando muchas cosas para intentar mejorar el equilibrio del coche".

Mientras que los experimentos de Red Bull están dirigidos a obtener respuestas sobre las diferencias de equilibrio entre el suelo viejo y el nuevo, Verstappen no tiene dudas de que la última versión es más rápida. Preguntado sobre cómo cree que le iría a los de Milton Keynes si volviera a la especificación con la que dominó el Gran Premio de China, el tricampeón comentó: "No creo que sea más rápida, sólo que otros equipos, por supuesto, han estado mejorando el coche muy bien. Así que, para nosotros, rebajar el coche para tener un mejor equilibrio, no es necesariamente más rápido".

Verstappen explicó que la mejora crítica que necesitaba era conseguir que el coche volviera a tener una mejor ventana de equilibrio: "Conocemos los problemas de equilibrio, y ahora depende de nosotros intentar que los coches sean mejores de conducir, y más competitivos. Creo que estamos entendiendo dónde tenemos que encontrar cosas, y lo que vemos en el túnel de viento, de CFD. Ese no es el problema".

El factor Adrian Newey en la crisis de Red Bull F1

El mal momento de Red Bull ha coincidido con la noticia de que el genio del diseño Adrian Newey dejará el equipo a principios del próximo año. Aunque oficialmente sigue formando parte de la escudería, el inglés ha sido apartado de la aportación técnica, lo que algunos han sugerido que podría estar relacionado con los problemas de rendimiento.

Cuando se le preguntó al tres veces campeón del mundo sobre si había alguna relación entre los problemas y la salida de Newey, fue claro: "Normalmente, no. Es sólo que desde que se anunció que se iba, ha sido más difícil. Pero quiero decir que no debería importar si alguien se va, digamos, que inmediatamente baje el rendimiento, porque el coche siempre ha sido el mismo", finalizó.