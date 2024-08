Para Verstappen, el título "no está en sus manos" con el actual RB20

Nueve grandes premios para el final de la Fórmula 1 2024, incluyendo tres carreras al sprint. Los 70 puntos de ventaja siguen representando un excelente colchón para Max Verstappen, que sin duda ha hecho de su inicio de Mundial, así como los puntos ganados en la zona media sobre Lando Norris, su mejor arma en la persecución de su cuarto título mundial.

A estas alturas, está claro que el McLaren se ha consolidado como el mejor coche sobre sus rivales, no sólo a tenor de lo visto en Países Bajos, sino observando la tendencia previa al parón veraniego. El MCL38 se ha vuelto competitivo en un amplio abanico de pistas, aunque hay algunos circuitos en los que Red Bull todavía puede dar que hablar.

El problema es que McLaren, en general, está resolviendo sus puntos débiles paso a paso, mientras que la escudería de Milton Keynes no está dando pasos hacia delante, sino que mira hacia atrás en busca de respuestas a sus problemas.

Ya en la primera parte de la temporada, Verstappen se quejó de lo difícil que se había vuelto trabajar en la puesta a punto del coche en busca del mejor equilibrio, y de cómo con demasiada frecuencia los reglajes preparados en el simulador no coincidían con las indicaciones obtenidas en la pista. En algunas carreras, gracias en parte a los errores de McLaren y a sus buenas actuaciones, el neerlandés pudo sumar más puntos que su rival británico, pero el temor en Red Bull es que esto no sea suficiente.

Cuando se le preguntó este jueves sobre si le preocupaba que su cuarta corona estuviera en peligro, Verstappen no se amilanó, señalando que con el rendimiento del actual RB20, ganar el título no está en sus manos por el momento: "Solo estoy dando lo mejor de mí. Si gano o no, no cambiará mi vida. ¿Me gustaría ganarlo? Sí, por supuesto, pero no está en mis manos con el rendimiento del coche", dijo en su llegada a Monza.

"Sólo intento hacerlo lo mejor posible, dar 'feedback', hacerlo más rápido. No sé si será suficiente a final de año. Pero sí sé que daremos lo mejor de nosotros como equipo para intentar ser más competitivos de lo que demostramos en Zandvoort, porque fue un fin de semana muy malo para nosotros. Y partiremos de ahí".

"¿Me lo estoy pasando bien? Sí. ¿Me gustaría ganar más? Sí, por supuesto. También sabía que [repetir] una temporada como la del año pasado sería poco realista, pero ¿esperaba que fuera así? La verdad es que no, obviamente, por cómo acabamos y por cómo empezamos. Así que ahora nos toca a nosotros intentar mejorar, pero sé que todo el mundo está trabajando duro para conseguirlo".

Hablando en concreto de lo que pasó en su cita de casa, en la que el vigente campeón fue segundo manteniendo detrás al otro McLaren de Oscar Piastri, volvieron a surgir los problemas que han ralentizado al RB20 durante el año, concretamente las dificultades para encontrar el equilibrio. Sin embargo, en el caso concreto de Zandvoort, pudo ser el viento el que complicó aún más la situación: "No fue el mejor fin de semana para nosotros por varias razones. No conseguimos que el coche funcionara como queríamos. Probablemente, el viento nos complicó mucho el coche, con los problemas de equilibrio que tenemos".

El viento y la lluvia también afectaron a la comparativa que Red Bull quería llevar a cabo durante el fin de semana, aunque aun así consiguió recopilar datos valiosos durante la carrera. De hecho, el equipo de las bebidas energéticas aprovechó el parón veraniego para intentar comprender mejor los datos de la primera parte de la temporada y cómo las actualizaciones, que Sergio Pérez calificó de erróneas, pueden haber afectado al comportamiento del monoplaza.

Por ello, Red Bull está experimentando, hasta el punto de que Max Verstappen incluso ha vuelto al suelo con piezas de principio de temporada, con la esperanza de recopilar datos y entender de dónde vienen esas dificultades en el equilibrio que, por el contrario, no estaban presentes en las primeras carreras de campaña, hasta el punto de que incluso el tricampeón describió al RB20 como un coche más fácil de manejar que el RB19. Los experimentos continuarán aquí en Monza, con el objetivo de entender mejor cómo recuperar el equilibrio perdido.

"Por supuesto, además de las cosas que queremos probar en el coche, Monza es muy diferente a Zandvoort. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta para tomar las decisiones correctas. Pero sí, estamos probando muchas cosas para intentar mejorar el equilibrio del coche".

En estos momentos, la atención se centra en dos cuestiones distintas, pero al mismo tiempo relacionadas. El primero es el rendimiento, relacionado con los problemas de correlación de los que hablaba Pierre Waché antes del parón veraniego, mientras que el segundo, el que más presiona a los pilotos, es el equilibrio. Con un mejor equilibrio, tendrían más confianza en el coche y también sería más fácil gestionar los neumáticos.

"Sí, definitivamente algunas cosas no se correlacionan de la manera que queríamos, pero en general creo que tenemos que arreglar el equilibrio general del coche, el comportamiento, así que eso es algo que se ha colado y ahora tenemos que tratar de deshacernos de eso", explicó Verstappen, quien señaló que las dificultades parecen deberse, principalmente, a cómo funciona el coche, lo que les deja con una ventana reducida en términos de configuración: "Creo que es, principalmente, culpa del coche, y por eso estamos limitados en términos de configuración, para tratar de evitar el problema", finalizó.