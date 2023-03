La teoría de la primera sanción de Alonso en Yeda, por Brundle

Cargar el reproductor de audio

El GP de Arabia Saudí 2023 de F1 fue un tobogán de emociones para Alonso, que acabó con final feliz (su podio 100) pero por el camino tuvo dos penalizaciones, una de ellas la que le bajaba a la cuarta posición. Todo vino por la primera sanción, que ocurrió nada más arrancar la carrera, y el experto Martin Brundle, expiloto, cree que se debió a una preferencia del asturiano.

Como le ocurrió a Esteban Ocon en la primera carrera, Alonso colocó de manera incrorrecta su monoplaza en la línea de salida del circuito de Yeda, y tras arrancar mejor que Checo Pérez y superarle, se anunció una penalización de cinco segundos. Al cumplirlo, durante su pitstop, un mecánico tocó con el gato trasero el coche antes de que pasaran esos cinco segundos, lo que acabaría provocándole la sanción que le quitaba el podio y que luego le levantaron.

Sobre esa primera sanción, Fernando Alonso dijo, no sin admitir que fue culpa suya, que la posición en los monoplazas actuales no ayuda: "Puede que sean los coches o el Halo, lo que sea que interactúa con la visión de cómo posicionamos el coche. Pero de todos modos, fue mi error". Y su columna semanal para la Sky, Brundle dijo que es un tema concreto del bicampeón.

"Hubo drama en la carrera incluso antes de que se apagaran las luces del semáforo cuando el hombre que salía en la primera fila, Alonso, estacionó el coche ligeramente a la izquierda de su lugar en la parrilla. Fernando siempre ha querido sentarse bajo en los monoplazas para mejorar el centro de gravedad y el flujo de la entrada de aire del coche, y básicamente no puede ver fuera del Aston Martin a velocidades lentas o estando detenido", dijo Brundle.

El asunto de la visibilidad dentro del coche ha generado debate, y Alan Permane, ingeniero jefe de Alpine, habló sobre ello: "Creo que lo que parece un poco exagerado es esa nueva regla de dónde tiene que parar un piloto el coche en la caja de la parrilla. Nadie saca ventaja de estar 10 centímetros a un lado o al otro. Realmente no veo por qué. Y son libres de pintar esas líneas tan anchas como quieran, no parece haber regla para eso".

"No sé si eso se revisará, pero penalizar a pilotos por tener las ruedas a un lado en un coche donde los conductores no pueden ver esas luces... pueden verlas a medida que suben. Y luego, cuando se acercan a ellas, simplemente desaparecen. Así que me parece duro, como innecesario".

Después de que le pasara a su piloto Esteban Ocon en Bahrein, Permane dijo que es normal que también le ocurriera a otro de la talla de Alonso en Yeda, y considera que algo debe cambiar: "Para la segunda carrera Esteban se tiró toda la semana concentrándose en eso. Y sin embargo nos dijo que llegó a la parrilla y no tenía idea de dónde estaba. Dijo que no puedes ver nada, no sabes nada. Es extraño".