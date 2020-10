Raikkonen sobre el récord histórico que va a batir: "No me importa"

Este fin de semana, en el Gran Premio de Eifel, el finlandés batirá el récord de todos los tiempos de Rubens Barrichello de 322 carreras disputadas, y parece que aumentará su cuenta si se cumplen los rumores de que seguirá en Alfa Romeo en 2021.

Hablando exclusivamente con Motorsport.com antes de la carrera en la que logrará el récord, Raikkonen dijo que es algo que le preocupa más a la gente que a él.

Cuando se le preguntó si le importaba entrar en un lugar así en los libros de historia de la Fórmula 1, dijo: “No, en realidad no. Si alguien me pregunta el número, no tengo ni idea. Realmente nunca he mirado cuántas carreras he hecho o cuántas han disputado otros".

“Obviamente la gente habla de eso, pero para mí no importa. Creo que la mayoría de los récords se romperán en el futuro. No estoy aquí porque quiera hacer 'tantas' carreras. Mientras disfrute, estoy feliz de hacerlo".

Raikkonen ha tenido una trayectoria bastante exitosa, y es el último campeón del mundo de Ferrari tras su título de 2007. Ha sumado 21 victorias en F1, y la más reciente fue en el Gran Premio de Estados Unidos de 2018.

Reflexionando sobre cómo considera que valora la gente su etapa en la cima del automovilismo, Raikkonen dijo que la clave para él fue que logró su sueño de ganar el mundial.

“Si siento que lo he hecho como quería, sea bueno o malo, puedo vivir con ello”, explicó. “Siempre quise ganar campeonatos, y obviamente quieres ganar más. Estuvimos cerca algunas veces, pero por muchas razones diferentes no sucedió. Pero, ya sabes, así son las cosas en las carreras".

“Así que no tengo malos sentimientos, ni malos recuerdos ni nada. Estoy feliz de haber ganado el campeonato con Ferrari y haber podido hacer durante muchos años algo con lo que he disfrutado y aún disfruto".

Cuando Raikkonen finalmente dé por concluida su carrera en F1, dice que es poco probable que regrese al paddock para algo más que divertirse.

“Cuando me fui a los rallies, no volví nunca, y no estuve muy atento a lo que pasaba", admitió.

“Veía las carreras si lo echaban por la televisión y me pillaba delante. ¡Fui a Mónaco pero por una razón completamente diferente a la de la carrera!".

“No creo haber visto ningún coche en directo: ¡quizás la Fórmula 2 por la mañana cuando volví del bar! Pero no lo sé".

“No tengo nada malo en cuanto a sentimientos. Pero cuando lo has hecho durante tantos años... Si no tengo ningún trabajo relacionado con ello, no estaré ahí. Pero obviamente nunca haré de comentarista ni nada, eso seguro".

“Mis hijos, ambos están interesados ​​en el automovilismo, así que si quieren algún día, deberíamos ir. Pero no diría que estoy desesperado por venir, porque trato de disfrutar de otras cosas además de esto".

