Las radios 'innecesarias' de los equipos con Masi en Abu Dhabi 2021

Cargar el reproductor de audio

En su análisis detallado sobre la polémica gestión del coche de seguridad al final de la carrera del GP de Abu Dhabi 2021, la FIA investigó las comunicaciones por radio a las que se enfrentaba Masi en los minutos finales clave.

En ese informe, revelaron dos conversaciones que tuvieron lugar con los equipos Red Bull y Mercedes.

En la vuelta 56, la FIA destacó una conversación entre Masi, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, y el director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, que tuvo lugar cuando llegó el mensaje de que los pilotos doblados no podrían adelantar.

La conversación fue así:

Horner: Christian a Michael.

Masi: Sí, adelante Christian.

Horner: ¿Por qué no nos están quitando a estos coches doblados del medio?

Masi: Solo dame un... porque Christian... dame un segundo... Vale, lo principal, lo importante, es limpiar este incidente.

Horner: Solo necesitamos una vuelta de competición.

Masi: Sí.

Wheatley: Obviamente, esos coches doblados, no hace falta dejarlos ir... dan la vuelta de inmediato y atrapan al pelotón.

Masi: Entendido.

Wheatley: Necesitas dejarlos....

Masi: Entendido. Solo danos un segundo.

Wheatley: …y entonces tendremos una carrera de coches.

Masi: Entendido.

En la siguiente vuelta, cuando se les comunicó a cinco pilotos que podían adelantar, despejando los coches que había entre Verstappen y Hamilton, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, llamó por radio a Masi.

Wolff: Michael... Michael, esto no está bien. Michael, eso no está bien. Eso no está bien.

Luego, inmediatamente después de que el coche de seguridad volviera a boxes, hubo otro mensaje.

Wolff: Él [VER] acaba de adelantar bajo el coche de seguridad.

El informe de la FIA concluyó que esas dos conversaciones tuvieron consecuencias ya que añadieron una presión que no era la ideal sobre Masi durante momentos críticos, además de hacer que se pudiera distraer de su trabajo.

Decía así: "El consenso de los participantes involucrados en el detallado ejercicio de análisis y aclaración fue que esas comunicaciones con el Director de Carrera por parte de los jefes de los equipos Red Bull Racing y Mercedes durante las últimas vueltas del GP de Abu Dhabi de F1 2021 tuvieron un impacto negativo en el buen desarrollo de las últimas vueltas porque distraían en un momento en el que el Director de Carrera tenía que centrarse en tomar decisiones difíciles y a contrarreloj".

Y luego añadía: "Por lo tanto, se consideró que estas comunicaciones no eran necesarias ni útiles para el buen desarrollo de la carrera".

"Más bien, el consenso fue que añadían presión al Director de Carrera en un momento crítico (es decir, en un momento en el que el Director de Carrera debe supervisar simultáneamente los coches en la pista, el despliegue de las banderas correctas, y el progreso de los comisarios en limpiar la pista, y también ser el enlace con el Responsable de Pista respecto al final del periodo de coche de seguridad) y podría tratar de influir (ya fuera directa o indirectamente, o intencionadamente o no) en las decisiones tomadas por el Director de Carrera".

"Con eso en mente, el consenso de quienes estuvieron involucrados en el detallado ejercicio de análisis y aclaración fue que las comunicaciones entre (por un lado) los equipos de F1 y (por otro) el director de carrera durante una carrera deberían restringirse para que el director de carrera pueda desempeñar su función crucial sin interrupciones ni distracciones innecesarias".

La FIA ha cambiado sus procedimientos para este año, y los equipos ya no tienen comunicación directa por radio en todo momento con el Director de Carrera.

Cualquier conversación que tenga lugar entre los equipos y control de carrera se realizará a través de otro representante en control de carrera, que luego transmitirá cualquier información importante al Director de Carrera.

Lee todo: El informe completo de la FIA sobre Abu Dhabi 2021