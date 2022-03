Vídeo: el resumen del emocionante GP de Bahrein 2022 de F1 por los MiniDrivers

Cargar el reproductor de audio

Una nueva temporada arranca y la manera que fue, es posiblemente la menos esperada por todos. Ferrari logró un doblete en la primera carrera de la temporada en Bahrein con Charles Leclerc logrando su segunda victoria en F1 con Lewis Hamilton 3º en una carrera donde Leclerc tuvo que luchar contra Max Verstappen, pero ambos Red Bull tuvieron problemas al final de la carrera y no pudieron terminar. La nueva temporada nos trae grandes emociones y los MiniDrivers no se perderán la oportunidad de traerte los mejores momentos con su particular punto de vista, así que ponte el casco porque el semáforo se pone verde en Bahrein y descubrirás a quién debes llamar si un piloto cae.

(Pulsa aquí si no puedes ver bien el vídeo)