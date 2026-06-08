Quién durmió peor tras el GP de Mónaco 2026 de F1: Charles Leclerc

Estimados lectores y lectoras, tras el Gran Premio de Mónaco de 2026 hay varios pilotos que podrían haber dormido mal. George Russell es sin duda uno de ellos. No tanto porque haya vivido un domingo de carrera nefasto, con muchos contratiempos, muy mala suerte y percances, desde una decisión por milímetros al cruzar la línea blanca a la salida del pit lane hasta el curioso hecho de que, en el fragor de la batalla, sus mecánicos se olvidaron, sencillamente, de que tenían que cumplir una penalización de tiempo.

Pero lo realmente preocupante desde el punto de vista del favorito al título (al menos así lo era antes del inicio de la temporada) es que en la clasificación de pilotos ya tiene 68 puntos de desventaja respecto a su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, el renombrado como niño prodigio de la Fórmula 1.

68 puntos, con 424 aún por disputar, no suponen una decisión definitiva. Pero está claro que ya se le ha agotado el margen de error. Y que 2026 debería haber sido, en realidad, su año. Con 28 primaveras a sus espaldas y el mejor coche, George Russell seguramente habría esperado que ahora le tocara a él. Pero Antonelli arrolla por el momento a sus rivales como una avalancha imparable.

Solo que, para no repetir a Russell, quien ya aparece en nuestro artículo de 'Quién durmió peor tras el GP de Japón', nos hemos decantado por otra opción. Y pese al extraño final de carrera ayer, cuando el asfalto se rompió en la última curva del trazado, no podemos dejar que Anthony Nogh duerma mal, y los jefes de la Fórmula 1 tampoco son los responsables. Al menos no directamente.

"¡Parezco un idiota!"

¡Justo en Mónaco! En 2024, Charles Leclerc ganó por primera vez su carrera en casa, pero, sin contar ese año, parece que le persigue una maldición en las estrechas calles del principado. Ya fuera el asfalto agrietado lo que le hizo subvirar y empotrarse contra las barreras en la última curva (al igual que le pasó antes a Lance Stroll), o una avería en los frenos, al final "parezco un idiota. Y si uno parece un idiota por un error propio, no pasa nada. Pero esto roza el límite de lo peligroso".

Al piloto de 28 años, que ya ha dejado atrás sus años de novato y de hecho ha firmado otra renovación de contrato con Ferrari, le preocupan también otras cosas. Que en la pista ya se encontrara por detrás de Lewis Hamilton —a quien muchos ya daban por perdido— cuando ocurrió.

Y que, al menos en un primer momento, se sintió saboteado por la comunicación de boxes de Ferrari cuando, durante la primera fase del coche de seguridad, se le ordenó hacer una doble parada para cambiar neumáticos, lo que de hecho le privó de cualquier oportunidad de beneficiarse de la penalización de cinco segundos de Hamilton. Pero olvidémoslo, porque al final, da igual.

Leclerc: un ascenso meteórico en la F1

Leclerc irrumpió en la Fórmula 1 como un cometa. En 2018, con Sauber, tuvo al principio algunas dificultades. Pero tras unas cuantas carreras se dio cuenta de que quizá debería escuchar un poco más a los experimentados ingenieros en cuanto a la puesta a punto y tras eso ya no hubo quien lo parara.

En el invierno de 2018/19, antes de su primera temporada en Ferrari, el entonces fisioterapeuta del equipo Sauber, Josef Leberer, me pronosticó durante una cena en las montañas del Tirol que no le sorprendería que Leclerc ganara su primera carrera como nuevo compañero de equipo de Sebastian Vettel en la Scuderia. Jo se equivocó en eso. Pero un año después, Leclerc había ganado dos grandes premios y el alemán solo uno. Y, junto a Max Verstappen, de repente se convirtió en una estrella de esa generación de F1.

Hoy, seis años más tarde, Leclerc cuenta con unos cuantos contratos bien remunerados con Ferrari y unos cuantos millones más, pero con ocho victorias en 177 grandes premios y un subcampeonato (2022), por lo que parece que su carrera está inconclusa.

Lo que Leclerc tiene en común con Gerhard Berger

Leclerc no parece destinado a pasar a la historia como el nuevo Gerhard Berger, es decir, como alguien que en sus días buenos puede arrasar a todos los demás, pero que, debido a sus días no tan buenos, al final nunca luchará seriamente por un título mundial.

Pero hasta ahora se ha visto obstaculizado por a) un Ferrari siempre aceptable, pero nunca dominante, y b) al menos visto desde fuera, en situaciones de estrés, ya que no parece tan tranquilo y imperturbable como Verstappen o la actual sensación, Antonelli.

En cualquier caso, a Leclerc no le falta talento. Quien ha podido tener bajo control a campeones como Vettel y Hamilton es, sin duda, un potencial campeón del mundo. Pero el éxito en la Fórmula 1 es un rompecabezas laborioso, y aunque Leclerc ha encajado el 90% de las piezas con rapidez y éxito, ahora parece estar matándose por encontrar la última pieza que falta.

Mónaco 2026 también le quitará el sueño porque, aunque en casa suele ser imbatible, el pasado fin de semana le costó mucho seguir el ritmo de Hamilton. Es un siete veces campeón del mundo, sin duda, pero también alguien a quien muchos ya han descartado, aunque por respeto a su trayectoria profesional casi nadie se atreve a decirlo en voz alta.

Al menos para este año, Leclerc debe empezar a hacerse a la idea otra vez de que el título volverá a quedarse en nada. Por octava vez desde que corre para Ferrari.

Ahora ocupa la cuarta posición en la clasificación general, a 81 puntos de Antonelli. Con las matemáticas en la mano no es imposible recuperar una desventaja así, como ya demostró Verstappen en 2025. Pero, en la práctica, es una situación que no da la confianza necesaria para apostar por él.

¿Aportaría un cambio de equipo un nuevo impulso?

Quizá necesite un cambio de aires en algún momento para vivir una segunda juventud, ahora que la primera se está acabando. Alain Prost tuvo que abandonar Renault, el que consideraba su hogar, para proclamarse campeón del mundo por primera vez en 1985 con McLaren. En su caso también, antes del cambio, muchos tenían la sensación de que formaba parte del mobiliario de Renault. Al igual que hoy Leclerc con Ferrari. ¿Quién sabe cómo rendiría en el entorno de Mercedes o McLaren, fuera de su zona de confort? Pero el tema ya está zanjado, por ahora, con esta última renovación.

Recuerdo una cita de Gerhard Berger que le atribuyó en 1989 el legendario reportero austriaco Heinz Prüller: "¿De qué me sirven unos cuantos millones más si no puedo ser campeón del mundo?". Berger se fue a McLaren en 1990 y, aunque allí ya no fracasó por culpa de la tecnología de Ferrari, sí lo hizo por culpa del gran Ayrton Senna.

No creo que Leclerc se viera superado por Lando Norris u Oscar Piastri. Probablemente, en conjunto, está mejor posicionado que lo estaba Berger en su día. Pero cada vez hay más dudas de que pueda unirse la lista de campeones del mundo de la Fórmula 1.

Russell y Leclerc: ¿la generación olvidada?

Russell y Leclerc: dos pilotos de carreras con un talento extraordinario a los que el destino amenaza con dejar de lado en el relevo generacional de oro. Un poco como en el tenis, donde supertalentos como Dominic Thiem o Alexander Zverev se encontraron al principio con Federer, Nadal y Djokovic en su camino, y de repente Sinner y Alcaraz empezaron a ganar llegando desde atrás.

Al menos: Zverev ganó ayer el Abierto de Francia, el primer Grand Slam de su carrera. El alemán tiene ahora 29 años. Visto así, a Russell y Leclerc (ambos de 28 años) aún les queda un año para cumplir su gran sueño.