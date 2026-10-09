Raúl Fernández lidera con récord el dominio de las Aprilia en Indonesia

Mandalika (Enviado Especial).- Una vuelta prodigiosa a menos de diez minutos para el final de la Práctica del GP de Indonesia permitió a Raúl Fernández bajar el crono hasta el 1.28.725 y batir el récord absoluto de la pista, establecido por Marco Bezzecchi el pasado año con la pole (1.28.832). Precisamente el italiano fue el segundo, a 219 milésimas del español, ambos por delante de Jorge Martín, completando el triplete de Aprilia al frente de los tiempos, todos con compuesto nuevo blando delante y detrás, la misma elección que todos los pilotos durante la parte final del entrenamiento.

Justo por detrás de las tres motos de Noale se ha colocado la KTM de Pedro Acosta, superando en su penúltimo giro de la tarde a Marc Márquez por 32 milésimas, un tiempo que coloa al de Ducati en la Q2 directamente para poder guardar esa energía que tanto está dosificando esta temporada.

Fabio Di Giannantonio acabó con el sexto mejor tiempo de la sesión, dando paso a Fabio Quartararo, que sufrió una fortísima caída a media sesión que, sin embargo, no le impidió ser la primera moto japonesa en los tiempos y colarse directamente a la Q2.

Alex Márquez que también se fue al suelo por la tarde, acabó octavo, completando el top 10 Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia. El de Ducati no lograba pasar el viernes directo a la Q2 desde Assen, a finales de junio, y con su vuelta rápida dejo fuera de los diez primeros a un Alex Rins que con el reloj a cero estaba décimo por primera vez desde el pasado año, pero que finalmente cayó a la Q1 por 90 milésimas.

Jack Miller acabó el 12º, superando a Ai Ogura, la única Aprilia que acabo fuera del top. El japonés, por la mañana, tuvo una caída y sufrió una pequeña fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, siendo declarado 'fit' para la Práctica.

Otro que quedó fuera fue Fermín Aldeguer, que sufrió dos caídas por la tarde y una por la mañana. También se cayó dos veces en la Práctica Enea Bastianini, que fue penúltimo, solo superando a Aleix Espargaró, sustituto de Joan Mir en Honda.