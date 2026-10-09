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Raúl Fernández lidera con récord el dominio de las Aprilia en Indonesia

El piloto de Trackhouse logró batir el récord absoluto del Circuito de Mandalika en la Práctica del Gran Premio de Indonesia, por delante de las dos Aprilia oficiales de Marco Bezzecchi y Jorge Martín; Pedro Acosta y Marc Márquez, a continuación.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mandalika (Enviado Especial).- Una vuelta prodigiosa a menos de diez minutos para el final de la Práctica del GP de Indonesia permitió a Raúl Fernández bajar el crono hasta el 1.28.725 y batir el récord absoluto de la pista, establecido por Marco Bezzecchi el pasado año con la pole (1.28.832). Precisamente el italiano fue el segundo, a 219 milésimas del español, ambos por delante de Jorge Martín, completando el triplete de Aprilia al frente de los tiempos, todos con compuesto nuevo blando delante y detrás, la misma elección que todos los pilotos durante la parte final del entrenamiento.

Justo por detrás de las tres motos de Noale se ha colocado la KTM de Pedro Acosta, superando en su penúltimo giro de la tarde a Marc Márquez por 32 milésimas, un tiempo que coloa al de Ducati en la Q2 directamente para poder guardar esa energía que tanto está dosificando esta temporada.

Fabio Di Giannantonio acabó con el sexto mejor tiempo de la sesión, dando paso a Fabio Quartararo, que sufrió una fortísima caída a media sesión que, sin embargo, no le impidió ser la primera moto japonesa en los tiempos y colarse directamente a la Q2.

 

Alex Márquez que también se fue al suelo por la tarde, acabó octavo, completando el top 10 Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia. El de Ducati no lograba pasar el viernes directo a la Q2 desde Assen, a finales de junio, y con su vuelta rápida dejo fuera de los diez primeros a un Alex Rins que con el reloj a cero estaba décimo por primera vez desde el pasado año, pero que finalmente cayó a la Q1 por 90 milésimas.

Jack Miller acabó el 12º, superando a Ai Ogura, la única Aprilia que acabo fuera del top. El japonés, por la mañana, tuvo una caída y sufrió una pequeña fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, siendo declarado 'fit' para la Práctica.

Otro que quedó fuera fue Fermín Aldeguer, que sufrió dos caídas por la tarde y una por la mañana. También se cayó dos veces en la Práctica Enea Bastianini, que fue penúltimo, solo superando a Aleix Espargaró, sustituto de Joan Mir en Honda.

Clasificación Práctica MotoGP GP de Indonesia 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 22

1'28.725

   174.877  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 28

+0.219

1'28.944

 0.219 174.446  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+0.481

1'29.206

 0.262 173.934  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 26

+0.669

1'29.394

 0.188 173.568  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 25

+0.701

1'29.426

 0.032 173.506  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.705

1'29.430

 0.004 173.498  
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 21

+0.833

1'29.558

 0.128 173.250  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+0.847

1'29.572

 0.014 173.223  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+0.968

1'29.693

 0.121 172.990  
10 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+1.061

1'29.786

 0.093 172.810  
11 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 25

+1.151

1'29.876

 0.090 172.637  
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 25

+1.158

1'29.883

 0.007 172.624  
13 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 25

+1.229

1'29.954

 0.071 172.488  
14 Italy L. Marini Honda 10 Honda 25

+1.312

1'30.037

 0.083 172.329  
15 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 19

+1.426

1'30.151

 0.114 172.111  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 22

+1.427

1'30.152

 0.001 172.109  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+1.522

1'30.247

 0.095 171.928  
18 France J. Zarco LCR 5 Honda 23

+1.589

1'30.314

 0.067 171.800  
19 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 19

+1.676

1'30.401

 0.087 171.635  
20 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 26

+1.941

1'30.666

 0.265 171.133  
21 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 20

+1.943

1'30.668

 0.002 171.129  
22 Spain A. Espargaró Honda 41 Honda 18

+2.969

1'31.694

 1.026 169.214  
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