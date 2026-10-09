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Resumen de la jornada
Moto2 Mandalika

Moto2 en Mandalika - Guevara lidera la Práctica con récord tras dos banderas rojas - Resultados y resumen

Apunta aquí los horarios, resultados, resúmenes y todo sobre cada sesión de Moto2 este fin de semana en Mandalika, sede del GP de Indonesia 2026.

Redacción Motorsport.com
Publicado:
Izan Guevara, Japón

Con motivo del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, este fin de semana Mandalika acoge también la decimoséptima ronda del campeonato 2026 de Moto2, con la lucha por el título muy reñida entre Manu González e Izan Guevara. Mira en este mismo enlace todos los horarios, resúmenes y resultados a medida que avance el evento.

Práctica de Moto2 en Mandalika 

La Práctica de Moto2 en Indonesia empezó de una manera agitada, con una bandera roja por un extraño motivo que afectó al líder del Mundial, Manu González. Cuando no habían pasado ni cinco minutos de sesión, el segundo entrenamiento del día en la categoría intermedia tuvo que pararse porque el español del IntactGP perdió de repente la visera de su casco mientras pilotaba. La pieza quedó en medio de la pista, por lo que la bandera roja se mostró para que fuera retirada. Afortunadamente, el entreno estuvo muy poco tiempo parado.

 

Una vez que se reanudó la sesión, a las 14:13 locales, se marcaron los primeros tiempos de referencia. Así, Izan Guevara pasó a la primera posición, con un tiempo de 1:32.465, que le posicionó delante de Alonso López y de Filip Salac, por tres décimas.

Además, también llegaron las primeras caídas. Primero, de Ayumu Sasaki, y luego, de Deniz Öncü. Especialmente llamativa fue la del turco, ya que su moto, la Boscoscuro del Marc VDS, llegó a las protecciones de la curva 16 e impactó violentamente contra ellas, quedando seriamente tocada. Afortunadamente, el #53 no tuvo que lamentar nada físicamente.

 

La sesión siguió con normalidad hasta que tuvo que volver a pararse con una segunda bandera roja, cuando quedaban 12 minutos y 27 segundos. En primera instancia, generó sorpresa y extrañeza entre pilotos y aficionados, ya que no había sucedido ningún accidente que requiriera la detención.

El campeonato señaló que la bandera roja se había mostrado por "problemas técnicos" en Dirección de Carrera. Tras varios minutos de parón, Graham Webber, Director de Carrera, comentó que se estaban experimentando "problemas de conectividad" que estaban afectando a la sala del Panel de Comisarios y a los tiempos en directo, y que estaban trabajando en una solución para retomar la acción en pista cuanto antes.

Finalmente, tras media hora de parón, la sesión pudo reanudarse para los últimos minutos, con todos los pilotos poniendo gomas nuevas para buscar sus mejores tiempos en estos compases decisivos.

Con todo, nadie pudo bajar a Izan Guevara de la primera posición. El español sigue de dulce, y completó un viernes muy competitivo, bajando al final al 1:32.337, nuevo récord de la pista, para ocupar el primer puesto delante de Alex Escrig y Dani Holgado, que no pudo acabar el ensayo por aparentes problemas técnicos en su moto.

Por detrás, el pase a la Q2 lo completaron Manu González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Dani Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta van der Goorbergh.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Mandalika 

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 18

1'32.337

   168.036  
2 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 23

+0.231

1'32.568

 0.231 167.617  
3 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 21

+0.233

1'32.570

 0.002 167.613  
4 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 21

+0.259

1'32.596

 0.026 167.566  
5 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 21

+0.432

1'32.769

 0.173 167.254  
6 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 21

+0.444

1'32.781

 0.012 167.232  
7 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 20

+0.469

1'32.806

 0.025 167.187  
8 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 12

+0.475

1'32.812

 0.006 167.176  
9
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 21

+0.499

1'32.836

 0.024 167.133  
10 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 23

+0.565

1'32.902

 0.066 167.014  
Ver resultados

FP1 de Moto2 en Mandalika 

Manu González arrancó los Libres 1 de Moto2 en Indonesia quedando dejar atrás toda la mala suerte que sufrió en Japón hace una semana. El líder del Mundial comenzó dominando el primer entreno, primero con un tiempo de 1:33.281, y luego bajándolo al 1:33.142 tras más de 10 minutos disputados.

El madrileño luego fue capaz de rebajarlo de nuevo, marcando un 1:33.126, lo que le permitió mantenerse en el mejor lugar de la tabla de tiempos hasta los últimos minutos del ensayo libre.

Hasta que apareció Izan Guevara. A 9 minutos del final, el mallorquín rompió la barrera del 1:33 con un 1:32.872, que después rebajó al 1:32.702, para liderar quedándose a menos de 4 décimas del récord de la pista. Con ello, el piloto del Pramac Yamaha superó a Alex Escrig, por 49 milésimas, y a González, por poco más de una décima, con Senna Agius y David Alonso en el Top 5.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Mandalika 

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 19

1'32.702

   167.375 263
2 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 18

+0.049

1'32.751

 0.049 167.286 257
3 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 21

+0.128

1'32.830

 0.079 167.144 260
4 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 21

+0.253

1'32.955

 0.125 166.919 260
5 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 21

+0.313

1'33.015

 0.060 166.811 258
6 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 20

+0.481

1'33.183

 0.168 166.511 258
7 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 20

+0.585

1'33.287

 0.104 166.325 259
8 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 20

+0.599

1'33.301

 0.014 166.300 259
9 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 20

+0.613

1'33.315

 0.014 166.275 260
10 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 19

+0.637

1'33.339

 0.024 166.232 260
Ver resultados

FP2 de Moto2 en Mandalika 

La FP2 será la última sesión de entrenamientos de Moto3 en Indonesia y se llevará a cabo el sábado desde las 03:25h hasta las 03:55h de la madrugada.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Mandalika 

No disputado

Clasificación de Moto2 en Mandalika 

La clasificación de Moto2 en Mandalika es el sábado con un mejor horario: de 07:40h a 07:55h será la Q1, mientras que la Q2 será 08:05h a 08:20h. Esta será la sesión que defina la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Mandalika 

No disputado

Carrera de Moto2 en Mandalika 

La carrera de Moto2 en Mandalika será la segunda de la jornada del domingo a las 07:15h de la mañana y se llevará a cabo a 22 vueltas en total.

Resultados de la carrera de Moto2 en Mandalika 

No disputado

Así está va campeonato de Moto2 antes Mandalika

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 245.5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 235
3 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 181.5
4 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 166
5 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 154
6 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 152
7 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 144
8 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 133
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 117.5
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 75.5

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