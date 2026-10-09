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MotoGP GP de Indonesia

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Mandalika y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación en el Gran Premio de Indonesia en Mandalika y quiénes tendrán que disputar la Q1 previa.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Gran Premio de Indonesia, decimoséptima cita del Mundial de MotoGP en 2026, ha arrancado ya este viernes, 9 de octubre, siendo la segunda parada de la exigente gira asiática. La FP1 y la Práctica, los primeros entrenamientos libres, han ofrecido las primeras conclusiones del fin de semana, dando las primeras trazas de lo que podemos ver el sábado, cuando habrá clasificación y Sprint, y el domingo, cuando llegará el plato fuerte, la carrera larga.

El viernes de MotoGP en Mandalika:

Tras los primeros entrenamientos libres, la Práctica posterior ha sido la primera sesión competitiva en Lombok. Como siempre, el entreno de este viernes por la tarde determinó qué pilotos, los 10 más rápidos, pasaron directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla. Los más lentos tendrán otro destino, obligados a pasar por la Q1 previa, con dos billetes en juego para la Q2.

Recuerda que en los últimos días se ha confirmado que este formato, implantado a mediados de 2023, se eliminará a partir del próximo curso. Desde 2027, los viernes por la tarde en MotoGP consistirán en un segundo entrenamiento libre, la FP2, de 30 minutos de duración, que dará paso a la clasificación para la carrera al sprint del sábado, de 15 minutos. Por el contrario, la cronometrada principal del sábado decidirá solo la parrilla de la carrera larga del domingo: todos los pilotos disputarán ahora la Q1, mientras que los 12 mejores de esa primera criba serán los que pasen a la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el circuito de Mandalika, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Indonesia 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Mandalika

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Mandalika

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Indonesia

Práctica de Mandalika

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 22

1'28.725

   174.877  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 28

+0.219

1'28.944

 0.219 174.446  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+0.481

1'29.206

 0.262 173.934  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 26

+0.669

1'29.394

 0.188 173.568  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 25

+0.701

1'29.426

 0.032 173.506  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 24

+0.705

1'29.430

 0.004 173.498  
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 21

+0.833

1'29.558

 0.128 173.250  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 21

+0.847

1'29.572

 0.014 173.223  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+0.968

1'29.693

 0.121 172.990  
10 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+1.061

1'29.786

 0.093 172.810  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Indonesia

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Mandalika
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen y Mandalika
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
  • Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen y Motegi
  • Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano y Mandalika
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno y Motegi
  • Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
  • Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Luca Marini en Austin y Misano
  • Pol Espargaró en Misano
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Mandalika

  • Izan Guevara
  • Alex Escrig
  • Dani Holgado
  • Manu González
  • Senna Agius
  • Alonso López
  • Filip Salac
  • Ayumu Sasaki
  • Dani Muñoz
  • David Alonso
  • Iván Ortolá
  • Tony Arbolino
  • Barry Baltus
  • Zonta van der Goorbergh

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Mandalika

  • David Almansa
  • Máximo Quiles
  • Matteo Bertelle
  • Álvaro Carpe
  • Adrián Fernández
  • Ryusei Yamanaka
  • Brian Uriarte
  • Casey O'Gorman
  • Jesús Ríos
  • Guido Pini
  • Rico Salmela
  • Veda Pratama
  • Adrián Cruces
  • Joel Esteban

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