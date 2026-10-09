Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Mandalika y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación en el Gran Premio de Indonesia en Mandalika y quiénes tendrán que disputar la Q1 previa.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El Gran Premio de Indonesia, decimoséptima cita del Mundial de MotoGP en 2026, ha arrancado ya este viernes, 9 de octubre, siendo la segunda parada de la exigente gira asiática. La FP1 y la Práctica, los primeros entrenamientos libres, han ofrecido las primeras conclusiones del fin de semana, dando las primeras trazas de lo que podemos ver el sábado, cuando habrá clasificación y Sprint, y el domingo, cuando llegará el plato fuerte, la carrera larga.
Tras los primeros entrenamientos libres, la Práctica posterior ha sido la primera sesión competitiva en Lombok. Como siempre, el entreno de este viernes por la tarde determinó qué pilotos, los 10 más rápidos, pasaron directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla. Los más lentos tendrán otro destino, obligados a pasar por la Q1 previa, con dos billetes en juego para la Q2.
Recuerda que en los últimos días se ha confirmado que este formato, implantado a mediados de 2023, se eliminará a partir del próximo curso. Desde 2027, los viernes por la tarde en MotoGP consistirán en un segundo entrenamiento libre, la FP2, de 30 minutos de duración, que dará paso a la clasificación para la carrera al sprint del sábado, de 15 minutos. Por el contrario, la cronometrada principal del sábado decidirá solo la parrilla de la carrera larga del domingo: todos los pilotos disputarán ahora la Q1, mientras que los 12 mejores de esa primera criba serán los que pasen a la Q2.
Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el circuito de Mandalika, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Indonesia 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Mandalika
- Raúl Fernández
- Marco Bezzecchi
- Jorge Martín
- Pedro Acosta
- Marc Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Fabio Quartararo
- Alex Márquez
- Franco Morbidelli
- Pecco Bagnaia
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Mandalika
- Alex Rins
- Jack Miller
- Ai Ogura
- Luca Marini
- Fermín Aldeguer
- Toprak Razgatlioglu
- Brad Binder
- Johann Zarco
- Diogo Moreira
- Maverick Viñales
- Enea Bastianini
- Aleix Espargaró
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Indonesia
Práctica de Mandalika
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|22
|
1'28.725
|174.877
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|28
|
+0.219
1'28.944
|0.219
|174.446
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|27
|
+0.481
1'29.206
|0.262
|173.934
|4
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|26
|
+0.669
1'29.394
|0.188
|173.568
|5
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|25
|
+0.701
1'29.426
|0.032
|173.506
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|24
|
+0.705
1'29.430
|0.004
|173.498
|7
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|21
|
+0.833
1'29.558
|0.128
|173.250
|8
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|21
|
+0.847
1'29.572
|0.014
|173.223
|9
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|23
|
+0.968
1'29.693
|0.121
|172.990
|10
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|25
|
+1.061
1'29.786
|0.093
|172.810
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Indonesia
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Mandalika
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen y Mandalika
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen y Motegi
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano y Mandalika
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno y Motegi
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Mandalika
- Izan Guevara
- Alex Escrig
- Dani Holgado
- Manu González
- Senna Agius
- Alonso López
- Filip Salac
- Ayumu Sasaki
- Dani Muñoz
- David Alonso
- Iván Ortolá
- Tony Arbolino
- Barry Baltus
- Zonta van der Goorbergh
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Mandalika
- David Almansa
- Máximo Quiles
- Matteo Bertelle
- Álvaro Carpe
- Adrián Fernández
- Ryusei Yamanaka
- Brian Uriarte
- Casey O'Gorman
- Jesús Ríos
- Guido Pini
- Rico Salmela
- Veda Pratama
- Adrián Cruces
- Joel Esteban
Comparte o guarda este artículo
Bezzecchi lidera el arranque del GP de Indonesia, por delante de Márquez y Martín
Márquez: "Puede sonar ambicioso, pero el objetivo es estar lo más cerca posible del pleno"
Márquez cree que los pilotos de MotoGP se acabarán uniendo, como ocurre en la Fórmula 1
El cambio de formato divide a la parrilla de MotoGP
Viñales: "Quiero ser piloto; dentro de mi todavía no me he dado por vencido"
Acosta: "Hay que ver, sobre todo, cómo están las cuatro Aprilia en Indonesia"
Últimas noticias
F1 en DIRECTO: FP1 y qualy sprint de Singapur (con Live Timing)
Russell lidera unos libres muy igualados en Singapur; Alonso y Sainz apuntan a Q2
Raúl Fernández lidera con récord el dominio de las Aprilia en Indonesia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Mandalika y quiénes disputarán la Q1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios