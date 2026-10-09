Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Mandalika y quiénes disputarán la Q1

El Gran Premio de Indonesia, decimoséptima cita del Mundial de MotoGP en 2026, ha arrancado ya este viernes, 9 de octubre, siendo la segunda parada de la exigente gira asiática. La FP1 y la Práctica, los primeros entrenamientos libres, han ofrecido las primeras conclusiones del fin de semana, dando las primeras trazas de lo que podemos ver el sábado, cuando habrá clasificación y Sprint, y el domingo, cuando llegará el plato fuerte, la carrera larga.

Tras los primeros entrenamientos libres, la Práctica posterior ha sido la primera sesión competitiva en Lombok. Como siempre, el entreno de este viernes por la tarde determinó qué pilotos, los 10 más rápidos, pasaron directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla. Los más lentos tendrán otro destino, obligados a pasar por la Q1 previa, con dos billetes en juego para la Q2.

Recuerda que en los últimos días se ha confirmado que este formato, implantado a mediados de 2023, se eliminará a partir del próximo curso. Desde 2027, los viernes por la tarde en MotoGP consistirán en un segundo entrenamiento libre, la FP2, de 30 minutos de duración, que dará paso a la clasificación para la carrera al sprint del sábado, de 15 minutos. Por el contrario, la cronometrada principal del sábado decidirá solo la parrilla de la carrera larga del domingo: todos los pilotos disputarán ahora la Q1, mientras que los 12 mejores de esa primera criba serán los que pasen a la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el circuito de Mandalika, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Indonesia 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Mandalika

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Mandalika

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Indonesia

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Indonesia

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Red Bull Ring

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Mandalika

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen y Mandalika

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone

Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen y Motegi

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano y Mandalika

Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno y Motegi

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Mandalika

Izan Guevara

Alex Escrig

Dani Holgado

Manu González

Senna Agius

Alonso López

Filip Salac

Ayumu Sasaki

Dani Muñoz

David Alonso

Iván Ortolá

Tony Arbolino

Barry Baltus

Zonta van der Goorbergh

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Mandalika

David Almansa

Máximo Quiles

Matteo Bertelle

Álvaro Carpe

Adrián Fernández

Ryusei Yamanaka

Brian Uriarte

Casey O'Gorman

Jesús Ríos

Guido Pini

Rico Salmela

Veda Pratama

Adrián Cruces

Joel Esteban