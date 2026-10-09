A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP en Indonesia y cómo verla en TV

El Mundial de MotoGP afronta el primer día clave del Gran Premio de Indonesia, 17ª parada de la temporada 2026. Tras un viernes de entrenamientos libres, este sábado, 10 de octubre, traerá consigo la clasificación, durante la madrugada, y la carrera al sprint, que repartirá los primeros puntos del fin de semana a primera hora de la mañana. Apunta los horarios de la jornada y cómo podrás verlo todo, en directo, a través de la televisión desde España.

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Indonesia

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika: a las 09:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika será por la mañana, pero a una buena hora en España, este sábado, 10 de octubre, a las 09:00 horas para nuestro país (15:00h locales, ya que en Lombok serán 6 horas más). Se disputarán 13 vueltas, la mitad menos una respecto a la carrera larga del domingo.

Tras 16 Sprints disputadas en el presente curso, Marc Márquez es el que más ha ganado los sábados, con 6 triunfos (Brasil, Jerez, Hungría, Alemania, Aragón, Misano y Motegi), por delante de Jorge Martín, con 4, y de Raúl Fernández, quien cuenta con dos victorias en su casillero. Además, Pedro Acosta, Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ganado carreras cortas en 2026.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Indonesia (Mandalika)

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika : a las 04:50h

: a las 04:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika: a las 05:15h

La clasificación de MotoGP en Mandalika será antes este sábado, 10 de octubre, en plena madrugada en España. Tras los Libres 2 de Moto3 (02:40h), Moto2 (03:25h) y MotoGP (04:10h), la cronometrada del Gran Premio de Indonesia comenzará con la Q1, a las 04:50 horas de la mañana, una sesión de 15 minutos en la que estarán los pilotos más lentos del viernes.

Los dos mejores pasarán a la Q2, que desde las 05:15 horas en España (11:15h en Indonesia) decidirá la pole en Mandalika y también las cuatro primeras filas de la parrilla de salida, quedando conformada ya al completo tanto para sábado como para domingo (algo que, ya sabes, cambiará a partir de 2027 con el nuevo formato confirmado esta semana, con dos cronometradas separadas para Sprint y carrera larga).

En 2026, Marco Bezzecchi (Tailandia, Mugello, Aragón y Misano) y Jorge Martín (Assen, Silverstone, Austria y Motegi) son los hombres con más poles hasta la fecha, con cuatro cada uno, por delante de Marc Márquez (Jerez, Balaton Park y Sachsenring), con tres; Fabio Di Giannantonio (Brasil y Austin), con dos, y Pecco Bagnaia (Le Mans), Pedro Acosta (Montmeló) y Ai Ogura (Brno), con una.

Cómo ver por la tele el sábado de MotoGP en Indonesia (clasificación y carrera sprint)

Para ver en directo por televisión desde España la jornada del sábado del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, con la carrera al sprint y la clasificación de Indonesia, habrá dos opciones principales, de pago:

DAZN, que emite en español toda la temporada y tiene los derechos para el futuro, en sus propias aplicaciones (para Smart TV, ordenador, tablet, móvil) como en el canal lineal DAZN MotoGP , disponible en diferentes plataformas.

que emite en español toda la temporada y tiene los derechos para el futuro, en sus propias aplicaciones (para Smart TV, ordenador, tablet, móvil) como en el canal lineal , disponible en diferentes plataformas. VideoPass, el servicio de streaming del Mundial de MotoGP, aunque sus retransmisiones son en inglés.

Por último, Motorsport.com está presente en Indonesia con periodistas desplazados a la isla de Lombok para traerte toda la información desde Mandalika.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Mandalika

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Mandalika será este sábado a 13 vueltas, al tratarse de una pista de 4,3 kilómetros. Recuerda que, el domingo, la carrera larga del Gran Premio de Indonesia será a más del doble de distancia, 27 giros.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Mandalika

La clasificación de Moto2 del GP de Indonesia cerrará el sábado junto a la carrera al sprint de MotoGP. La Q1 comenzará a las 07:40 horas de la mañana, y la Q2, con la pole en juego, será a las 08:05h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Mandalika

A primera hora de la mañana del sábado llegará la clasificación de Moto3 del Gran Premio de Indonesia en Mandalika. La cronometrada de la categoría pequeña será a las 06:45h, primero con la Q1, mientras que la Q2 tendrá lugar a las 07:10h. Máximo Quiles busca de nuevo el título mundial.

Sus opciones: Moto3 Qué necesita Máximo Quiles para ser campeón de Moto3 en Mandalika