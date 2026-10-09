Así es el casco 'de samurai' de Fernando Alonso para Singapur

Fernando Alonso estrena casco este fin de semana en el GP de Singapur 2026 de F1 que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay, donde lucirá un diseño muy llamativo y de colores intensos, con motivos samurais, que lucirán aun más de noche y bajo los focos, como se disputarán tanto la clasificación como la carrera.

"Trayendo el espíritu samurái a Singapur", presentaba Aston Martin en sus redes sociales, mostrando algunas imágenes del casco que llevará el bicampeón del mundo en esta 17ª ronda del curso 2026 de Fórmula 1. El casco, visto de frente, tiene blanco en la parte inferior y azul celeste (o verde agua) en la parte de arriba, pero en el resto del casco de Alonso la parte de abajo es florida, con tonos rosados, y en negro la sombra de un samurai en el lateral izquierdo.

Detrás, se ve la silueta de un edificio estilo japonés, y también con ese estilo nipón aparece el #14, el dorsal del piloto asturiano, en la parte trasera.

Por cierto, el campeón del mundo de 2025, Lando Norris, también llevará en su McLaren un casco diferente en Singapur.

Es el tercer cambio de casco de Fernando Alonso en poco más de un mes. Primero llevó un homenaje a Adrián Campos en el GP de Italia, y la semana siguiente, en Madrid, llevó un casco en negro, por uno de sus patrocinadores (Boss). Tras volver a su diseño habitual primero en Bakú y la pasada semana en Sepang, Alonso estrena otro casco especial en Singapur.

Esto llega después de un GP de Bahrein en Malasia donde la carrera primero se retrasó por la lluvia y luego vio cómo varios monoplazas se detenían con fallos de software. Y después de que Fernando Alonso cuestionara esa bandera roja, alguien rescató nuevamente un viejo tuit del piloto, hablando precisamente de samurai y de la lluvia, allá por 2013.

Allí, en Sepang, hizo un adelantamiento a Arvid Lindblad elogiado por todos, incluso por la Fórmula 1, que lo destacó en sus redes sociales.

Ahora, y después de un buen resultado en Sepang, Alonso espera mostrar nuevamente sus artes en Singapur y poder seguir sumando en la que quizás es la última gran oportunidad para Aston Martin y Honda.