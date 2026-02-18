Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Los test de Bahrein ya no son solo test. No lo son para los pilotos, ni para los ingenieros, ni siquiera para los equipos. Son un examen para toda la Fórmula 1. Un examen a puerta cerrada… pero con consecuencias públicas.

La revolución técnica de 2026 no solo ha cambiado el reparto de potencia —ese 50% eléctrico que tantos pilotos miran de reojo—, también ha puesto bajo sospecha uno de los momentos más sagrados del deporte: la salida.

Sin MGU-H. Sin el viejo truco eléctrico que mantenía el turbo girando. Ahora, los pilotos deben revolucionar el V6 durante unos diez segundos para garantizar presión suficiente. Y en un escenario con 22 coches, el último en colocarse en parrilla podía llegar… y encontrarse sin margen.

El miedo no era teórico. En simulaciones anteriores hubo coches calados y dudas evidentes.

El experimento de la FIA

Este miércoles, en la segunda semana de test en Bahrein, la FIA activó su propio laboratorio. Virtual Safety Car. Safety Car. Bandera roja. Todos al pitlane. Formación ordenada y una vuelta extra antes de colocarse en parrilla. Y entonces, la novedad: cinco segundos adicionales de pre-señal, con los paneles azules parpadeando antes del procedimiento habitual de luces. Cinco segundos que parecen nada. Cinco segundos que pueden serlo todo.

La intención es clara: dar margen a los últimos sin perjudicar a los primeros, que ya llevan el motor tensionado y el turbo cargado. Y esta vez, al menos visualmente, funcionó. No hubo caos. No hubo monoplazas calados.

"Mucho más limpio"

Oliver Bearman fue uno de los que pudo probarlo por la tarde con Haas F1. Su veredicto fue directo: "Fue mucho más limpio. Creo que lo principal es que necesitamos un poco más de tiempo, y solo las cinco luces no son suficientes para que todos estén listos. Parece que están ajustándolo, y parece mejor".

No es una ovación, pero sí un primer aprobado.

El joven británico pone el foco donde está el debate real: no se trata solo de espectáculo, sino de sincronización mecánica. Si el sistema exige más preparación, el procedimiento debe adaptarse.

Seguridad primero

Desde el muro, la lectura fue más institucional pero igual de reveladora. Mark Temple, director técnico de McLaren, encuadró la prueba dentro de la respuesta de la Comisión de la F1.

"Lo más importante es que sean lo más seguras posible. Había preocupaciones y esta era una oportunidad para juntar varios coches y simular lo que esperamos que sea el procedimiento real".

Temple explicó además la clave técnica: sin el motor eléctrico que mantenía el turbo en rotación, ahora los equipos deben cargar la batería contra el motor para sostener el giro del compresor y disponer del ‘boost’ cuando se demande par. En otras palabras: si el turbo no está listo, la salida no existe.

Desde fuera puede parecer un detalle menor. Desde dentro es una coreografía milimétrica entre batería, combustión y presión.

¿Problema resuelto?

Demasiado pronto para afirmarlo. La FIA ha dejado claro que esto es un test, no el procedimiento definitivo que veremos en Melbourne. Habrá más simulaciones y, sobre todo, más feedback de pilotos y equipos.

Pero el primer ensayo no dejó imágenes incómodas. Y en una normativa que ya genera debate por el clipping en recta y la extrema gestión energética, eso ya es una pequeña victoria. La Fórmula 1 de 2026 no solo está redefiniendo cómo corren los coches. También está redefiniendo cómo arrancan.

Y a veces, cinco segundos pueden cambiarlo todo.