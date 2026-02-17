Gasly avisa: "Enciendan la TV para ver la salida en Australia, puede ser memorable".

"Te aconsejo que te sientes frente al televisor en Australia, porque podría ser una carrera que todos recuerden".

Si no estuviera en la parrilla, Pierre Gasly vería con entusiasmo el inicio de la temporada de Fórmula 1 en 2026 con el Gran Premio de Australia.

Hay motivos para creer que se producirá el caos cuando se apaguen las luces en Melbourne. La F1 ha implementado nuevos reglamentos tanto para el chasis como para el motor, lo que podría influir enormemente en las salidas.

En cuanto al motor, la eliminación del MGU-H dificulta que los coches alcancen el rango operativo adecuado del turbo para la salida; esto ha recaído en el motor de combustión interna, pero los pilotos alcanzan revoluciones más altas durante más tiempo antes de la salida real. Este complicado proceso hace que los coches puedan sufrir fácilmente salidas lentas o incluso entrar en modo anticalado.

Además, en cuanto al chasis, Oscar Piastri ha cuestionado el posible uso de la aerodinámica activa antes de la curva 1: "Un grupo de 22 coches con un par de cientos de puntos menos de carga aerodinámica me parece una receta para el desastre".

De ahí las palabras de Gasly, aunque se abstuvo cautelosamente de dar más detalles sobre su afirmación de que "podría ser uno de esos que todo el mundo recuerda", y añadió: "Ya lo veremos, yo tampoco estoy muy seguro. Pero sí, sin duda va a ser más complicado de lo que solía ser".

Pierre Gasly, Alpine Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El piloto de Alpine cree que todos los equipos de F1 descubrirán cómo realizar salidas adecuadas "en un plazo de un par de semanas o meses".

"Pero tal y como están las cosas ahora, tras solo dos semanas de pruebas, podemos ver que no va a ser fácil en Australia", insistió Gasly.

"Pero eso es solo una parte de la lista, entre muchas otras situaciones que pueden no ser fáciles. Por eso creo que en Australia, la fiabilidad y llegar al final de la carrera [serán] el reto número uno y la prioridad número uno. Y por sencillo que parezca, porque no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los coches anteriores, estos coches son extremadamente complejos".

Los pilotos que necesitan acelerar el motor durante mucho tiempo para lograr una salida óptima pueden ser un problema para los rezagados en particular, ya que los últimos pilotos en llegar a la parrilla de salida pueden no disponer de tanto tiempo como desearían antes de que se apaguen las luces.

Cuando se le preguntó si los pilotos rezagados podrían tener más problemas y si el procedimiento podría requerir ajustes antes del inicio de la temporada, Esteban Ocon, de Haas, dijo: "Creo que sería bueno que lo mantuvieran igual".

"Obviamente, estamos trabajando en ello con el equipo. Está claro que el retraso del turbo es un tema muy importante, pero tenemos que adaptarnos a las normas, y tampoco creo que sea bueno que los tres primeros tengan que esperar un minuto y medio hasta que todos los coches se detengan, porque entonces llegan con los neumáticos fríos a la curva 1".

"Creo que vamos a ver muchas más dificultades en las salidas y muchas más diferencias en comparación con años anteriores, en los que la peor salida era perder una o dos posiciones en la parrilla; ahora se puede perder todo", añadió el francés, haciéndose eco de la opinión de Oscar Piastri al respecto.

"Así que estamos mejorando paso a paso. Aún es pronto y, por desgracia, Bahrein no es el mejor circuito para las salidas, porque el agarre es muy bajo, lo que favorece al motor. Pero, sí, es interesante. No es como los antiguos coches de rally o los antiguos coches con turbos simples, en los que se podía hacer que patinaran con bastante facilidad. Lo que hacemos los pilotos no influye mucho en eso. Es muy extraño. Pero creo que es igual para todos", concluyó el francés.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images a través de Getty Images