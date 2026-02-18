Ir al contenido principal

Hamilton y Verstappen responden a Stella sobre el peligro de las salidas en 2026

Aunque algunas personalidades de la F1 han planteado el peligro de las salidas con los coches de 2026, varios pilotos aseguran no tener ninguna preocupación especial al respecto.

Fabien Gaillard
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

A medida que la pretemporada llega a su fin y se acerca el inicio de la acción real, aumentan algunas preocupaciones en torno a los coches de 2026. Uno de los aspectos que está en este momento en el punto de mira son los procedimientos de salida.

De hecho, los nuevos requisitos técnicos de los monoplazas, especialmente en lo que respecta al motor, obligan a los pilotos a mantener durante mucho tiempo un régimen alto de revoluciones en la parrilla para que la turbina del turbocompresor alcance una determinada velocidad y limitar así el turbo; el fenómeno de latencia entre la presión del pedal y la llegada de la potencia.

No solo hay que mantener un régimen alto durante bastante tiempo, a veces unos diez segundos, sino que también hay que soltar el embrague y acelerar en el momento adecuado. Sin embargo, desde el comienzo de los test, los pilotos se han encontrado con problemas en varias ocasiones durante las simulaciones de salida, llegando incluso a activar el antideslizamiento.

El director de McLaren, Andrea Stella, en el último día de las primeras pruebas de invierno en Bahrein, dio la voz de alarma sobre este tema, y sobre otros, considerando que, por la seguridad de la categoría, era necesario actuar para evitar situaciones en las que un coche falle y se encuentre en el camino de otros pilotos que hayan hecho una buena salida, con una importante diferencia de velocidad.

Bottas y Hamilton no ven ningún peligro en particular

La conférence de presse de mercredi lors de la seconde session d'essais à Bahreïn.

La rueda de prensa del miércoles durante la segunda sesión de entrenamientos en Baréin.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Varios pilotos presentes este miércoles en la rueda de prensa en Sakhir fueron preguntados sobre el tema. Y, en general, no fueron tan alarmistas: "Sinceramente, no creo que sea más peligroso que antes", dijo Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, uno de los veteranos de la parrilla con 36 años.

A pesar de todo, considera que el procedimiento de salida de los últimos años ya no responde a todas las cuestiones, en particular la de los pilotos situados más atrás en la parrilla, que lógicamente tienen menos tiempo para acelerar el motor.

"La única diferencia es dónde nos encontramos [en la parrilla] en relación con el hecho de mantener durante mucho tiempo el régimen alto", añadió el finlandés. "Mi única preocupación al respecto es, digamos, cuando estás en la parte trasera de la parrilla en la salida".

"Una vez que alcances las altas revoluciones, las luces [de salida] ya habrán empezado a encenderse y no tendrás tiempo suficiente para hacer girar el turbo [risas], antes de que se apaguen las luces. Pero, obviamente, esto solo es un problema para los pilotos que están al final del pelotón".

"Aparte de eso, creo que encontraremos soluciones y no veo ningún peligro solo por tener que mantener un régimen alto de revoluciones, así que debería ir bien", añadió.

En respuesta inmediata a las declaraciones de su excompañero de equipo y amigo, Lewis Hamilton dijo: "Sin duda, no es peligroso. Y creo que probablemente deberíamos eliminar esa connotación, ya que se trata simplemente de un procedimiento diferente".

"Es solo un procedimiento más largo que en el pasado. Así que, si encendieras las luces inmediatamente, todos nos quedaríamos ahí parados un poco más de tiempo. Pero siempre puedes arrancar sin que se active el turbo".

"Es solo que probablemente se active el antideslizamiento varias veces. Supongo que eso es algo que puede suponer un riesgo para algunas personas. Pero no creo que sea peligroso".

Al terminar esta última frase, el siete veces campeón del mundo giró la cabeza hacia su izquierda, donde se encontraba Max Verstappen, quien cogió el micrófono para decir, con su estilo habitual: "Siempre puedes salir desde boxes si no te sientes seguro". A lo que Hamilton respondió: "Exactamente, exactamente".

Y el holandés añadió con una sonrisa: "De todos modos, alcanzarás a los últimos en la curva 4".

También puedes leer:

