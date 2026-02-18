La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Los cuatro equipos punteros de la Fórmula 1 del año pasado —McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari— se perfilan como los favoritos para volver a dominar en 2026, en medio de uno de los mayores cambios de reglamento de la historia.

El Mundial ha introducido nuevas normas sobre chasis y motores, con aerodinámica activa y un mayor énfasis en la energía eléctrica, lo que ha supuesto un borrón y cuenta nueva para las escuderías, que han trabajado en nuevos conceptos, pero todo apunta a que los protagonistas del año pasado volverán a situarse en cabeza.

Esto es lo que dijeron Esteban Ocon, de Haas, Carlos Sainz, de Williams, y Alan Permane, director del equipo Racing Bulls, tras el test de pretemporada inaugural en Bahréin.

"Parece que la diferencia con los equipos punteros, los cuatro que lideraron el año pasado, ha aumentado", comentó Sainz con resignación en un vídeo publicado por Williams en las redes sociales, "y va a ser necesario trabajar muy duro durante los próximos meses, las próximas carreras, hasta la primera parte de la temporada, para intentar recuperar esa diferencia".

Carlos Sainz, Williams Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Por su parte, cuando se le preguntó si Ferrari, Red Bull y Mercedes volverían a dominar, Ocon respondió: "Me gustaría responderte otra cosa. Pero, por el momento, los cuatro primeros están muy igualados. Si el año pasado los diez primeros estaban en tres o cuatro décimas en algunas carreras, ahora creo que los ocho primeros están en tres o cuatro décimas, pero después de eso, hay segundos de diferencia, creo".

"No digo que eso vaya a seguir siendo así hasta Melbourne, porque, obviamente, hemos visto a muchos equipos actualizar sus coches, de un día de test a otro. Vimos a Audi dar un gran salto en rendimiento con su nueva carrocería y otras cosas, quizá algo más. Pero, sí, por el momento, la zona media está mucho más lejos en comparación con el año pasado".

La semana pasada, en Bahréin, Mercedes marcó el mejor tiempo general con un 1:33.669 de Andrea Kimi Antonelli, mientras que Red Bull fue el más lento de los cuatro equipos principales, con Max Verstappen en 1:34.798, pero eso fue el primer día, con posibilidades de mejora.

El mejor equipo de la zona media fue Haas, con Oliver Bearman en 1:35.394, seguido de su compañero de equipo Ocon. Alpine fue el único otro equipo en 1:35, gracias a Franco Colapinto.

Tiempos más rápidos del primer test de Bahrein de la F1 2026 por equipos

P PILOTO EQUIPO Tiempo (día) 1 Antonelli Mercedes 1:33.669 (D3) 2 Hamilton Ferrari 1:34.209 (D3) 3 Piastri McLaren 1:34.549 (D3) 4 Verstappen Red Bull 1:34.798 (D1) 5 Bearman Haas 1:35.394 (D2) 6 Colapinto Alpine 1:35.806 (D3) 7 Hulkenberg Audi 1:36.291 (D3) 8 Albon Williams 1:36.793 (D3) 9 Lawson Racing Bulls 1:36.808 (D3) 10 Bottas Cadillac 1:36.824 (D2) 11 Stroll Aston Martin 1:38.165 (D3)

Y no se trataba solo del ritmo a una vuelta. "Hemos visto a algunos de los equipos grandes recorrer distancias de carrera en las que se sabe más o menos cuál es el combustible inicial y cuál el final, y podemos ver que son muy rápidos", señaló Permane.

"Pero no creo que sea una sorpresa. Siempre que hay un gran cambio en la normativa, los equipos punteros se alejan y los equipos más pequeños se quedan atrás. No creo que eso deba sorprender a nadie".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

Según el jefe de Racing Bulls, lo que hizo que las carreras fueran tan reñidas hasta 2025 fue la estabilidad de la normativa, el límite de gastos y las restricciones en las pruebas aerodinámicas, que otorgaban más tiempo en el túnel de viento y simulaciones CFD a los equipos de menor jerarquía. "Eso ayuda a los equipos más pequeños a ponerse al día", añadió.

Aun así, las escuadras de la zona alta siguen dominando, lo que se debe a que cuentan con mejores herramientas e ingenieros, según Permane: "Sigue habiendo aerodinámicos de primer nivel que quieren trabajar en los equipos punteros".

Cuando se le preguntó por qué, el británico respondió: "¿Por qué los mejores futbolistas quieren jugar en los mejores equipos? Es lo mismo. La gente quiere ganar. Todos somos muy, muy competitivos. Desde los pilotos hasta toda la organización, todos son competitivos y quieren hacerlo bien. Y creo que eso es natural. No es por menospreciar a ningún equipo. Pero creo que es natural que los ingenieros más exitosos se sientan atraídos por los equipos más exitosos, y eso distorsiona las cosas".

"También tiene un poco que ver la historia, imagino. Porque durante muchos años competimos sin límites presupuestarios. Y la diferencia entre los equipos era probablemente, sin duda, de decenas de millones, si no de cientos de millones de dólares, que la gente gastaba, entre los mejores y los peores. Y eso te permite desarrollar más infraestructura y herramientas que todavía se utilizan hoy en día".

"Esperemos que la normativa se mantenga estable y que veamos una competición reñida. Lo que más queremos, o lo que yo más quiero, y sé que es lo que más queréis vosotros, es una competición reñida. No queremos que un equipo, un fabricante de unidades de potencia o un piloto dominen todo. Queremos tener carreras. Queremos llegar el viernes sin saber quién va a ganar el domingo. Y creo que ese es el objetivo de todos", cerró.

Información adicional de Jake Boxall-Legge y Filip Cleeren.