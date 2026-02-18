Vídeo: así fue el simulacro de salida de carrera de la F1 2026, sin Aston

En respuesta a la preocupación de varios pilotos y equipos sobre el caos que pueden ser las salidas de las carreras en la F1 2026 con estos coches tan dependientes de la gestión de energía, la FIA organizó un experimento al final de la primera jornada de la segunda semana de test en Bahrein, este miércoles.

Así, cuando quedaban más o menos diez minutos, la FIA activó el Virtual Safety Car, luego Safety Car y luego bandera roja, que mandaba a todos los coches al pitlane. Luego, fueron saliendo colocándose al final de la calle de boxes (con McLaren primero, por cierto). Y cuando se abrió la salida del pitlane, todos hicieron una vuelta de formación.

Se detuvieron en la parrilla y parecía que empezaba el proceso de salida, pero hubo una segunda vuelta de formación. Al acabarla, ya sí, se dio la señal de pre-salida en la que todos los paneles de la parrilla parpadean en azul durante cinco segundos. Luego, después de ese warning o advertencia, empezó el procedimiento de siempre, de encendido y apagado de las luces, y la arrancada simulando el inicio de la carrera.

Con esos cinco segundos extra de preparación, la FIA quería dar más margen, a los pilotos que llegaron a la parte trasera de la parrilla. Finalmente la salida fue sin sobresaltos, sin que nadie calara y obviamente nadie arriesgó en absoluto. Isack Hadjar parecía ser el que mejor salía, y a su vez Ferrari pareció tardar más. Aun así, hay que tener en cuenta el rumor de que Ferrari, tras consultarlo con la FIA en 2025 y decirles que no cambiarían los procedimientos de salida, habría diseñado su turbo de tal forma que reduzca el tiempo necesario para alcanzar el nivel adecuado de presión.

El orden, por cierto, fue Oscar Piastri en cabeza con el McLaren, a su lado Liam Lawson con el Racing Bulls, con Carlos Sainz tercero con el Williams, Franco Colapinto cuarto con el Alpine, luego el mencionado Hamilton, con Hadjar, que llegó el último a la fila pero se metió a su lado (en la zona par), el Audi de Gabriel Bortoleto séptimo, George Russell octavo con el Mercedes y luego, sin formar dos filas iguales, el Cadillac y el Haas. Sainz "ganó una posición" desde la zona limpia, y Colapinto la habría perdido con Hadjar y casi con Hamilton.

La única ausencia fue la de Aston Martin, que después de los problemas de motor con Fernando Alonso por la mañana, también vio reducida su tarde con Lance Stroll y, quienes aseguran que su unidad de potencia Honda no pasa de 11.000 rpm, pueden sospechar que no quisieron exponerse públicamente en este simulacro.

Vídeo: así fue el ensayo de salida de carrera de la F1 2026 en Bahrein

Sin MGU-H, ahora los pilotos tienen que revolucionar el motor V6 de combustión durante unos 10 segundos para hacer girar los turbocompresores en la salida, lo que ha llevado las dudas de si empezar poco tiempo después de llegar los últimos coches al pelotón (este año hay 22 monoplazas) afectaría a los últimos, o si darles más tiempo perjudicaría a los que salgan delante y tengan más tiempo revolucionado el motor.