Lando Norris crea un equipo que competirá en F3 y apunta a la F2

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, ha creado su propio equipo de carreras y un programa de jóvenes pilotos que competirán en los diferentes escalones de la pirámide europea de monoplazas a partir de 2027.

El piloto de McLaren Norris se ha asociado con el equipo británico de karting Fusion Motorsport para crear LN4 Fusion, que competirá en Fórmula 3 y Fórmula 4 el próximo año. La escudería ha adquirido determinados activos de AIX Racing y también tiene previsto participar en el proceso de solicitud para conseguir una plaza en la Fórmula 2 en 2027.

El exjefe de Prema Rene Rosin se ha incorporado como asesor y ejercerá como director del equipo LN4 Fusion en sus actividades europeas, con sede en Véneto, Italia. Junto a él estará el antiguo responsable técnico de Prema Guillaume Capietto, que se incorpora como director de competición.

Dan Richards se ha unido al proyecto como CEO del equipo, mientras que Dan Hazlewood, histórico responsable de Fusion, liderará las operaciones de la estructura en Reino Unido, supervisando su participación en la F4 británica y su programa de pruebas desde Cambridgeshire.

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Además del equipo de competición, Norris también ha creado el LN4 Legacy Programme, un programa de jóvenes pilotos financiado por el propio piloto de McLaren cuyo objetivo es apoyar a jóvenes talentos desde las categorías de base y acompañarlos a través de la costosa pirámide de monoplazas de la FIA. El exdirector deportivo de Alpine Julian Rouse estará al frente de una iniciativa que ha sido descrita como un programa completamente financiado.

"He tenido muchísima suerte de contar con personas increíbles a mi alrededor durante toda mi carrera, y sé que llegar a la F1 requiere mucho más que simplemente talento", explicó Norris. "Necesitas tener a las personas adecuadas a tu alrededor, el apoyo adecuado y las oportunidades adecuadas en el momento adecuado. De eso tratan estos dos proyectos".

"LN4 Fusion consiste en construir un equipo de carreras capaz de competir con los mejores del automovilismo de formación, con grandes profesionales y un gran entorno en el que los pilotos puedan desarrollarse. El LN4 Legacy Programme consiste en ayudar a jóvenes pilotos con talento a tener oportunidades que, de otra manera, quizá nunca tendrían".

"Para mí, ambos proyectos encajan de forma natural. Quiero ayudar a crear oportunidades para la próxima generación, tanto dentro como fuera de la pista, y espero poder marcar una verdadera diferencia para los jóvenes pilotos que están progresando en este deporte".

Livery del LN4 Fusion F3

Norris, que conquistó el año pasado su primer título mundial de Fórmula 1, firmó recientemente una importante ampliación de contrato con McLaren que mantendrá al piloto de 26 años vinculado al equipo de Woking al menos hasta 2030.

"Ver a Lando Norris involucrado en este nuevo proyecto es una demostración increíble de lo crucial que es la pirámide de Fórmula 3 y Fórmula 2 para el futuro de la Fórmula 1", afirmó el CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali. "A través de la inversión y la experiencia de Lando podemos construir un futuro con nuevos pilotos, ingenieros, mecánicos y una tradición que será seguida por los aficionados al automovilismo".