Ferrari puede introducir mejoras hasta el final de la F1 2026; por qué lo hará

Ferrari "darálo todo hasta el final" de la temporada 2026 con mejoras en el coche, según ha confirmado el director del equipo, Frederic Vasseur, quien ha restado importancia a las sugerencias de que el equipo tendrá que ralentizar su desarrollo debido a las limitaciones del límite de gastos.

El equipo de Maranello ha introducido un gran número de mejoras en su monoplaza este año, el SF-26, que por ahora mantiene a la escudería en segunda posición en el mundial de constructores y ha permitido tanto a Lewis Hamilton como a Charles Leclerc lograr una victoria en un gran premio hasta la fecha.

La apuesta por las mejoras continuará este fin de semana en su carrera de casa, en Monza, donde se espera que Ferrari introduzca pequeñas mejoras aerodinámicas, sumadas a su segunda actualización del motor mejorado con el ADUO.

El nivel de los equipos se está igualando cada vez más en cuanto al rendimiento, especialmente en circuitos donde las unidades de potencia de 2026 marcan menos diferencias. Mercedes, McLaren y Ferrari quedaron separados por solo una décima en la clasificación al sprint de Zandvoort, mientras que las tres décimas se han convertido habitualmente en la diferencia entre la pole y la tercera fila de la parrilla.

Por eso, los equipos que sean capaces de seguir mejorando el rendimiento del coche hasta el último momento aún pueden dar un empujón en el campeonato, pero primero deben encontrar el equilibrio entre sacar partido a su desarrollo en el túnel de viento, las limitaciones del límite de gastos y los recursos necesarios para el proyecto de 2027.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director de Ferrari, Fred Vasseur, ha confirmado que el equipo italiano continuará con su incansable esfuerzo de llevar mejoras a la pista y que no tiene ningún problema con el límite de costes.

"La estrategia es que seguiremos presionando hasta el final", dijo Vasseur. "Tenemos un plan. No tenemos ningún problema con el límite de gastos, estamos siguiendo el plan y seguiremos así".

"Es cierto que hay diferentes estrategias. McLaren presenta cada tres o cuatro carreras un gran paquete de mejoras, mientras que nosotros intentamos introducir mejoras en cada carrera, aunque sean mucho más modestas. Pero al final, en términos del presupuesto, es lo mismo".

"Lo que supone un reto, probablemente, es que seguimos desarrollando el coche cuando aún quedan 11 carreras, y creo que un accidente como el de Max [Verstappen] en Zandvoort tiene un impacto enorme en cuanto al límite de gastos [para Red Bull]. Es difícil prever el número de accidentes que podría haber hasta el final de la temporada".

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Mientras que Ferrari, McLaren y Red Bull han llevado a la pista actualizaciones bastante importantes, Mercedes se ha quedado rezagada, ya que su próximo paquete importante llegará en el Gran Premio de Bharein, que se celebrará en octubre en Malasia, y en como consecuencia, ha visto cómo sus equipos rivales acortaban distancias.

El director de Mercedes, Toto Wolff, afirmó que el equipo "no dispone de dinero suficiente para introducir mejoras en el monoplaza" más allá de lo previsto en este momento, pero sí sospechaba que equipos como Ferrari tendrían que ralentizar su ritmo de desarrollo, dada la cantidad de piezas que ya han introducido.

Vasseur no quiso comentar la estrategia de actualizaciones de Mercedes sin comprender plenamente su enfoque, pero sí desveló cómo Ferrari ha sido capaz de introducir tantas mejoras de manera eficiente, algo que había llamado la atención en el paddock.

"No quiero hablar de Mercedes porque no lo entiendo, pero en el caso de McLaren está un poco relacionado con cómo se desarrolla todo en el túnel de viento y con la capacidad de producción", afirmó el francés. "Hemos dado con nuestro mejor enfoque al introducir mejoras prácticamente en cada carrera. Una semana son mecánicas, otra semana aerodinámicas y así. Se adapta a nuestra capacidad de producción y por tanto evidentemente también a la de nuestro túnel de viento y nos funciona".

"Ahora bien, si McLaren quiere hacer las cosas de otra manera, es porque tiene buenas razones para ello. La estructura de los equipos es diferente; la configuración es diferente. Pero, al fin y al cabo, a lo largo de un año nos seguimos de cerca en cuanto al desarrollo".