¿Por qué se ha frenado repentinamente el progreso de RB en F1?

La progresión de RB parecía estar destinada a llevar al equipo a ser el mejor del resto este año, incluso a terminar por delante de Aston Martin como el quinto equipo más rápido. Pero en las últimas carreras la escudería de Faenza ha sufrido para mantener esa trayectoria con unas mejoras que han funcionado peor de lo que se esperaba.

Después de sumar unos buenos puntos en Mónaco y Canadá, RB se quedó en tierra de nadie en España y tanto Yuki Tsunoda como Daniel Ricciardo terminaron doblados por el líder. En Austria el equipo combinó varias piezas nuevas y viejas con la esperanza de encontrar más respuestas, pero hubo que esperar hasta Silverstone para que RB entendiera en qué habían fallado sus actualizaciones.

Analizando el triplete con Motorsport.com, el director del equipo Laurent Mekies admitió que las mejoras de Barcelona habían hecho que el VCARB01 fuera más lento y RB tuvo que volver en gran parte a usar el antiguo paquete y mandar a la basura el suelo nuevo.

El paquete de Barcelona pretendía cambiar parte del gran rendimiento en curvas de baja velocidad de RB por una mayor estabilidad a alta velocidad, pero no lo logró.

"Lo más importante es que tuvimos que quitar la mayor parte de la actualización de Barcelona. No toda, pero sí la mayoría de las piezas, e inevitablemente nos costó rendimiento", explicó Mekies.

"Esperábamos que nos diera más rendimiento, y en lugar de eso tuvimos que dar marcha atrás. Sabemos por qué no fuimos más rápidos. Pero hay algunas dudas sobre por qué en realidad nos hizo más lentos, porque creemos que eso es lo que hizo".

"La bonito de estos coches es que son muy complicados de entender. Todo se reduce a los pequeños detalles y a cosas que no teníamos en cuenta hace unos años".

"Diría que tenemos una idea bastante clara de lo que queremos para el próximo paquete. ¿Estamos seguros al 100%? No, en absoluto. Es un trabajo en curso. Nos llevará algún tiempo", explicó.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Al igual que Ferrari perdió más de dos meses de desarrollo del coche durante la temporada al tener que eliminar algunas de sus actualizaciones del SF-24, Mekies que el error con las últimas mejoras de RB seguirán perjudicando el rendimiento de la escudería a medio plazo, ya que sus aprendizajes no se convertirán en rendimiento hasta después de las vacaciones de verano.

Daniel Ricciardo calificó la situación de RB como un "verdadero punto de inflexión", en el que las próximas semanas decidirán la trayectoria del equipo para el resto del año.

"Lo que aprendamos ahora básicamente dictará dónde estará nuestro coche en octubre y noviembre, así que es un periodo realmente importante para nosotros", dijo.

Además de encontrar una solución diferente para el suelo, el equipo también está buscando un nuevo concepto de alerón delantero después de ver cómo McLaren y Mercedes han progresado en esa área.

"Todos están trabajando a tope para asegurarse de que tengamos otra actualización pronto. No será mañana, así que probablemente tengamos que esperar otras tres, cuatro o cinco carreras", dijo Mekies.

"En nuestro caso, cuando no tienes éxito con una mejora, no se trata sólo de decir: 'Vale, ¿cuándo es la siguiente?" Primero hay que entender qué salió mal, así que es un doble efecto negativo. No sólo no has mejorado todo lo que querías, sino que además tienes que retrasar el siguiente paquete hasta que realmente entiendas qué está pasando".

"Durante ese periodo, el equipo debe seguir estudiando cómo sacar más ritmo del coche. Todavía hay algunas características de equilibrio con las que no estamos del todo contentos y confiamos en que se pueda sacar más tiempo por vuelta", añadió.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

RB ha sido uno de los equipos que más progresado desde que introdujo con éxito una importante mejora en el Gran Premio de Singapur 2023. La agresiva estrategia de desarrollo de la escudería ha hecho que su primer gran contratiempo sea un poco más fácil de aceptar, pero eso ha dejado al descubierto algunas de las áreas que el equipo todavía necesita mejorar.

"Por supuesto, es un paso atrás, pero es un paso atrás necesario. Hemos sido muy agresivos con el desarrollo del coche desde el principio de la temporada".

"Por eso hemos conseguido dar los pasos adelante que hemos dado, así que si lo haces todo así de rápido, a veces tienes que aceptar el error", dijo Mekies.

En cuanto a lucha por la sexta posición del campeonato, este frenazo en seco es un peligro para RB, tal y como reconoce Mekies después de ver los pasos adelante de Alpine, Haas F1 Team e incluso Williams.

"Sin duda estamos en la pelea por la sexta posición. Puede que [este error] nos cueste caro, ya que hemos visto cómo Haas ha seguido mejorando. Se ha visto a Alpine con altibajos, igual que nosotros. Y en el último tramo de la temporada [en Silverstone] Alexander Albon nos pasó por encima".

"Está muy, muy apretado con Haas y probablemente lo estará con Alpine y Williams, pero es parte del juego y vamos a seguir luchando. Cada fin de semana siguen cambiando los rendimientos", finalizó.