Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

De dominar la F1 a no ganar: qué le está pasando a McLaren en 2026

Fórmula 1
GP de Austria
De dominar la F1 a no ganar: qué le está pasando a McLaren en 2026

La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

Fórmula 1
GP de Austria
La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

Honda se niega a rendirse con Aston Martin F1: "Sabemos cómo recuperarnos"

Fórmula 1
GP de Austria
Honda se niega a rendirse con Aston Martin F1: "Sabemos cómo recuperarnos"

Un solo país en el podio de F1... ¡La primera vez en 43 años!: todas las ocasiones

Fórmula 1
Un solo país en el podio de F1... ¡La primera vez en 43 años!: todas las ocasiones

OFICIAL: MotoGP elimina los dispositivos de altura delanteros y aumentará el espacio en parrilla

MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
OFICIAL: MotoGP elimina los dispositivos de altura delanteros y aumentará el espacio en parrilla

Alonso se cuela en La Vuelta 2026: así es su curioso cameo en el videoclip oficial

Fórmula 1
GP de Austria
Alonso se cuela en La Vuelta 2026: así es su curioso cameo en el videoclip oficial

Palou lamenta su error en Road America, pero ya lidera la IndyCar por más de una carrera

IndyCar
Road America
Palou lamenta su error en Road America, pero ya lidera la IndyCar por más de una carrera

El DS N°7 llega a la carretera... ¡con la Fórmula E dentro!

Patrocinado
El DS N°7 llega a la carretera... ¡con la Fórmula E dentro!
Artículo especial
Fórmula 1

Un solo país en el podio de F1... ¡La primera vez en 43 años!: todas las ocasiones

Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris firmaron en Barcelona un podio íntegramente británico, algo que no ocurría en la Fórmula 1 desde 1983.

Norman Fischer
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris protagonizaron en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya una rareza estadística que no se veía en la Fórmula 1 desde hacía 43 años: los tres pilotos del podio eran del mismo país, en este caso, el Reino Unido.

¿Te gustan las historias, estadísticas y curiosidades de la Fórmula 1? Guárdanos en favoritos y vuelve enseguida, que todavía queda mucho por descubrir en este ranking histórico.

Para encontrar un precedente hay que remontarse hasta 1983. En aquella ocasión, tres franceses —Patrick Tambay, Alain Prost y René Arnoux— coparon el podio del GP de San Marino disputado en Imola.

En toda la historia del campeonato, únicamente tres países han logrado este tipo de dominio de forma recurrente: Italia, Francia y Gran Bretaña. Aunque existe un matiz importante. Entre 1950 y 1960, las 500 Millas de Indianápolis formaban parte oficialmente del Mundial de Fórmula 1, pese a que prácticamente ningún piloto habitual del campeonato participaba en la prueba. Como la parrilla estaba formada casi exclusivamente por estadounidenses, todos los podios de Indianápolis durante esos años fueron íntegramente de pilotos de Estados Unidos.

Si se eliminan esas carreras de óvalo de las estadísticas, el número total de podios monopolizados por un solo país se reduce de 29 a 18.

Fuera de Indianápolis, Italia fue la primera gran potencia de la Fórmula 1. En los inicios del campeonato, los italianos dominaron buena parte de las carreras, aunque a menudo se encontraban con el obstáculo de Juan Manuel Fangio.

De hecho, los italianos protagonizaron una de las curiosidades estadísticas más llamativas de la historia. En el GP de Italia de 1950 hubo cuatro pilotos italianos clasificados dentro de las tres primeras posiciones. ¿Cómo fue posible? Porque Alberto Ascari sufrió una avería en su Ferrari y, según el reglamento de la época, pudo compartir el coche de su compañero Dorino Serafini. Ambos terminaron clasificados en segunda posición y compartieron los puntos.

Posteriormente llegó la era británica. Durante finales de los años 50 y gran parte de los 60, los pilotos del Reino Unido dominaron la Fórmula 1. Entre 1963 y 1968 lograron siete podios íntegramente británicos, liderados por leyendas como Jim Clark, Graham Hill, John Surtees y Jackie Stewart.

El récord absoluto sigue perteneciendo a los británicos. En Silverstone 1965 no solo ocuparon las tres primeras posiciones, sino también las cinco primeras de la carrera, con Jim Clark liderando un histórico top 5 completamente británico.

Tras una década de los 70 sin ningún podio monocromático, Francia tomó el relevo a comienzos de los 80. Entre 1980 y 1983 se produjeron tres podios completamente franceses gracias a pilotos como René Arnoux, Alain Prost, Didier Pironi, Jacques Laffite y Patrick Tambay.

Ahora, con su histórico resultado en Barcelona 2026, Hamilton, Russell y Norris han devuelto a la vida una tradición que parecía olvidada en la Fórmula 1 moderna.

Podios íntegramente de un solo país en la historia de la F1

Año GP País
1950 Indianápolis Estados Unidos Johnnie Parsons Bill Holland Mauri Rose
1950 Italia Italia Giuseppe Farina Dorino Serafini / Alberto Ascari Luigi Fagioli
1951 Indianápolis Estados Unidos Lee Wallard Mike Nazaruk Jack McGrath / Manny Ayulo
1951 Bélgica Italia Giuseppe Farina Alberto Ascari Luigi Villoresi
1952 Indianápolis Estados Unidos Troy Ruttman Jim Rathmann Sam Hanks
1952 Francia Italia Alberto Ascari Giuseppe Farina Piero Taruffi
1952 Países Bajos Italia Alberto Ascari Giuseppe Farina Luigi Villoresi
1953 Indianápolis Estados Unidos Bill Vukovich Art Cross Sam Hanks / Duane Carter
1954 Indianápolis Estados Unidos Bill Vukovich Jimmy Bryan Jack McGrath
1955 Indianápolis Estados Unidos Bob Sweikert Tony Bettenhausen / Paul Russo Jimmy Davies
1956 Indianápolis Estados Unidos Pat Flaherty Sam Hanks Don Freeland
1957 Indianápolis Estados Unidos Sam Hanks Jim Rathmann Jimmy Bryan
1958 Indianápolis Estados Unidos Jimmy Bryan George Amick Johnny Boyd
1958 Bélgica Gran Bretaña Tony Brooks Mike Hawthorn Stuart Lewis-Evans
1958 Gran Bretaña Gran Bretaña Peter Collins Mike Hawthorn Roy Salvadori
1958 Portugal Gran Bretaña Stirling Moss Mike Hawthorn Stuart Lewis-Evans
1959 Indianápolis Estados Unidos Rodger Ward Jim Rathmann Johnny Thomson
1960 Indianápolis Estados Unidos Jim Rathmann Rodger Ward Paul Goldsmith
1963 Gran Bretaña Gran Bretaña Jim Clark John Surtees Graham Hill
1964 Países Bajos Gran Bretaña Jim Clark John Surtees Peter Arundell
1964 Gran Bretaña Gran Bretaña Jim Clark Graham Hill John Surtees
1965 Sudáfrica Gran Bretaña Jim Clark John Surtees Graham Hill
1965 Francia Gran Bretaña Jim Clark Jackie Stewart John Surtees
1965 Gran Bretaña Gran Bretaña Jim Clark Graham Hill John Surtees
1968 Estados Unidos Gran Bretaña Jackie Stewart Graham Hill John Surtees
1980 Sudáfrica Francia René Arnoux Jacques Laffite Didier Pironi
1982 Francia Francia René Arnoux Alain Prost Didier Pironi
1983 San Marino Francia Patrick Tambay Alain Prost René Arnoux
2026 Catalunya Gran Bretaña Lewis Hamilton George Russell Lando Norris

Países con más podios monopolizados

Incluyendo Indianápolis (1950-1960):

País Veces
Estados Unidos 10
Gran Bretaña 8
Italia 4
Francia 3

Excluyendo Indianápolis (solo Grandes Premios "tradicionales"):

País Veces
Gran Bretaña 8
Italia 4
Francia

3
Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso se cuela en La Vuelta 2026: así es su curioso cameo en el videoclip oficial

Mejores comentarios
Más de
Norman Fischer

Así está la norma de los rookies en F1 2026: quién ha cumplido y quién no

Fórmula 1
Fórmula 1
Así está la norma de los rookies en F1 2026: quién ha cumplido y quién no

Quién durmió peor tras el GP de Miami de F1: Mattia Binotto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
Quién durmió peor tras el GP de Miami de F1: Mattia Binotto

Pocas carreras y muchos equipos: los 10 pilotos más "nómadas" de la F1 reciente

Fórmula 1
Fórmula 1
Pocas carreras y muchos equipos: los 10 pilotos más "nómadas" de la F1 reciente

Últimas noticias

De dominar la F1 a no ganar: qué le está pasando a McLaren en 2026

Fórmula 1
GP de Austria
De dominar la F1 a no ganar: qué le está pasando a McLaren en 2026

La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

Fórmula 1
GP de Austria
La polémica de Mónaco llega a los tribunales: qué pasará ahora con el podio de Gasly

Honda se niega a rendirse con Aston Martin F1: "Sabemos cómo recuperarnos"

Fórmula 1
GP de Austria
Honda se niega a rendirse con Aston Martin F1: "Sabemos cómo recuperarnos"

Un solo país en el podio de F1... ¡La primera vez en 43 años!: todas las ocasiones

Fórmula 1
Un solo país en el podio de F1... ¡La primera vez en 43 años!: todas las ocasiones