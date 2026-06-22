Un solo país en el podio de F1... ¡La primera vez en 43 años!: todas las ocasiones
Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris firmaron en Barcelona un podio íntegramente británico, algo que no ocurría en la Fórmula 1 desde 1983.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris protagonizaron en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya una rareza estadística que no se veía en la Fórmula 1 desde hacía 43 años: los tres pilotos del podio eran del mismo país, en este caso, el Reino Unido.
¿Te gustan las historias, estadísticas y curiosidades de la Fórmula 1? Guárdanos en favoritos y vuelve enseguida, que todavía queda mucho por descubrir en este ranking histórico.
Para encontrar un precedente hay que remontarse hasta 1983. En aquella ocasión, tres franceses —Patrick Tambay, Alain Prost y René Arnoux— coparon el podio del GP de San Marino disputado en Imola.
En toda la historia del campeonato, únicamente tres países han logrado este tipo de dominio de forma recurrente: Italia, Francia y Gran Bretaña. Aunque existe un matiz importante. Entre 1950 y 1960, las 500 Millas de Indianápolis formaban parte oficialmente del Mundial de Fórmula 1, pese a que prácticamente ningún piloto habitual del campeonato participaba en la prueba. Como la parrilla estaba formada casi exclusivamente por estadounidenses, todos los podios de Indianápolis durante esos años fueron íntegramente de pilotos de Estados Unidos.
Si se eliminan esas carreras de óvalo de las estadísticas, el número total de podios monopolizados por un solo país se reduce de 29 a 18.
Fuera de Indianápolis, Italia fue la primera gran potencia de la Fórmula 1. En los inicios del campeonato, los italianos dominaron buena parte de las carreras, aunque a menudo se encontraban con el obstáculo de Juan Manuel Fangio.
De hecho, los italianos protagonizaron una de las curiosidades estadísticas más llamativas de la historia. En el GP de Italia de 1950 hubo cuatro pilotos italianos clasificados dentro de las tres primeras posiciones. ¿Cómo fue posible? Porque Alberto Ascari sufrió una avería en su Ferrari y, según el reglamento de la época, pudo compartir el coche de su compañero Dorino Serafini. Ambos terminaron clasificados en segunda posición y compartieron los puntos.
Posteriormente llegó la era británica. Durante finales de los años 50 y gran parte de los 60, los pilotos del Reino Unido dominaron la Fórmula 1. Entre 1963 y 1968 lograron siete podios íntegramente británicos, liderados por leyendas como Jim Clark, Graham Hill, John Surtees y Jackie Stewart.
El récord absoluto sigue perteneciendo a los británicos. En Silverstone 1965 no solo ocuparon las tres primeras posiciones, sino también las cinco primeras de la carrera, con Jim Clark liderando un histórico top 5 completamente británico.
Tras una década de los 70 sin ningún podio monocromático, Francia tomó el relevo a comienzos de los 80. Entre 1980 y 1983 se produjeron tres podios completamente franceses gracias a pilotos como René Arnoux, Alain Prost, Didier Pironi, Jacques Laffite y Patrick Tambay.
Ahora, con su histórico resultado en Barcelona 2026, Hamilton, Russell y Norris han devuelto a la vida una tradición que parecía olvidada en la Fórmula 1 moderna.
Podios íntegramente de un solo país en la historia de la F1
|Año
|GP
|País
|1º
|2º
|3º
|1950
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Johnnie Parsons
|Bill Holland
|Mauri Rose
|1950
|Italia
|Italia
|Giuseppe Farina
|Dorino Serafini / Alberto Ascari
|Luigi Fagioli
|1951
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Lee Wallard
|Mike Nazaruk
|Jack McGrath / Manny Ayulo
|1951
|Bélgica
|Italia
|Giuseppe Farina
|Alberto Ascari
|Luigi Villoresi
|1952
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Troy Ruttman
|Jim Rathmann
|Sam Hanks
|1952
|Francia
|Italia
|Alberto Ascari
|Giuseppe Farina
|Piero Taruffi
|1952
|Países Bajos
|Italia
|Alberto Ascari
|Giuseppe Farina
|Luigi Villoresi
|1953
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Bill Vukovich
|Art Cross
|Sam Hanks / Duane Carter
|1954
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Bill Vukovich
|Jimmy Bryan
|Jack McGrath
|1955
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Bob Sweikert
|Tony Bettenhausen / Paul Russo
|Jimmy Davies
|1956
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Pat Flaherty
|Sam Hanks
|Don Freeland
|1957
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Sam Hanks
|Jim Rathmann
|Jimmy Bryan
|1958
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Jimmy Bryan
|George Amick
|Johnny Boyd
|1958
|Bélgica
|Gran Bretaña
|Tony Brooks
|Mike Hawthorn
|Stuart Lewis-Evans
|1958
|Gran Bretaña
|Gran Bretaña
|Peter Collins
|Mike Hawthorn
|Roy Salvadori
|1958
|Portugal
|Gran Bretaña
|Stirling Moss
|Mike Hawthorn
|Stuart Lewis-Evans
|1959
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Rodger Ward
|Jim Rathmann
|Johnny Thomson
|1960
|Indianápolis
|Estados Unidos
|Jim Rathmann
|Rodger Ward
|Paul Goldsmith
|1963
|Gran Bretaña
|Gran Bretaña
|Jim Clark
|John Surtees
|Graham Hill
|1964
|Países Bajos
|Gran Bretaña
|Jim Clark
|John Surtees
|Peter Arundell
|1964
|Gran Bretaña
|Gran Bretaña
|Jim Clark
|Graham Hill
|John Surtees
|1965
|Sudáfrica
|Gran Bretaña
|Jim Clark
|John Surtees
|Graham Hill
|1965
|Francia
|Gran Bretaña
|Jim Clark
|Jackie Stewart
|John Surtees
|1965
|Gran Bretaña
|Gran Bretaña
|Jim Clark
|Graham Hill
|John Surtees
|1968
|Estados Unidos
|Gran Bretaña
|Jackie Stewart
|Graham Hill
|John Surtees
|1980
|Sudáfrica
|Francia
|René Arnoux
|Jacques Laffite
|Didier Pironi
|1982
|Francia
|Francia
|René Arnoux
|Alain Prost
|Didier Pironi
|1983
|San Marino
|Francia
|Patrick Tambay
|Alain Prost
|René Arnoux
|2026
|Catalunya
|Gran Bretaña
|Lewis Hamilton
|George Russell
|Lando Norris
Países con más podios monopolizados
Incluyendo Indianápolis (1950-1960):
|País
|Veces
|Estados Unidos
|10
|Gran Bretaña
|8
|Italia
|4
|Francia
|3
Excluyendo Indianápolis (solo Grandes Premios "tradicionales"):
|País
|Veces
|Gran Bretaña
|8
|Italia
|4
|Francia
|
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