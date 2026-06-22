Alonso se cuela en La Vuelta 2026: así es su curioso cameo en el videoclip oficial

Fernando Alonso está acostumbrado a aparecer en las retransmisiones de Fórmula 1, en ruedas de prensa o en campañas publicitarias vinculadas al automovilismo. Lo que probablemente pocos esperaban era encontrarse al bicampeón del mundo formando parte del videoclip oficial de La Vuelta a España 2026.

La organización de la ronda española presentó este fin de semana el spot promocional de su próxima edición, acompañado por la canción 'Despierto amándote', del popular dúo argentino Miranda!, y entre las imágenes aparece un invitado muy especial para los aficionados al motor. Durante unos segundos, Alonso mira a cámara y hace el gesto de abrir los brazos con el puerto de Montecarlo de fondo, en un breve pero llamativo cameo que no ha tardado en llamar la atención en redes sociales.

La aparición del piloto de Aston Martin no es casual. La Vuelta 2026 arrancará precisamente en el Principado, con una contrarreloj individual de nueve kilómetros por las calles de Montecarlo el próximo 22 de agosto. Por ello, buena parte del videoclip está ambientado en una ciudad que tendrá un papel protagonista en la salida de la carrera y que, además, es el lugar de residencia de Alonso desde hace años.

El asturiano es la única gran celebridad que aparece en la pieza audiovisual, que mezcla imágenes del Mediterráneo, el ambiente veraniego y algunos de los escenarios más emblemáticos por los que pasará la carrera. El spot comenzará a emitirse de forma masiva el próximo 4 de julio, coincidiendo con el inicio del Tour de Francia en Barcelona.

Una pasión que va más allá de la Fórmula 1

Aunque resulte una imagen poco habitual para quienes solo siguen su trayectoria deportiva, Alonso nunca ha escondido su afición por el ciclismo. De hecho, la bicicleta forma parte habitual de su preparación física y es frecuente verle completar largas rutas durante los periodos sin competición.

Mónaco, además, se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para deportistas de élite amantes de las dos ruedas. Allí residen numerosos pilotos de Fórmula 1 y también figuras del ciclismo mundial como Tadej Pogačar, que en varias ocasiones ha compartido entrenamientos con Carlos Sainz.

La relación de Alonso con la bicicleta incluso dejó uno de los episodios más recordados de su carrera reciente. En febrero de 2021 sufrió un accidente mientras entrenaba cerca de Lugano, en Suiza, después de ser golpeado por un vehículo. El español tuvo que ser intervenido por fracturas en la mandíbula, aunque logró recuperarse a tiempo para disputar el inicio de la temporada de Fórmula 1.

Ahora, cinco años después de aquel susto, la bicicleta vuelve a cruzarse en el camino del ovetense, esta vez de una forma mucho más amable. Y es que, antes de centrarse en decidir su futuro deportivo y en intentar devolver a Aston Martin a la lucha por los puestos de cabeza, Alonso ha encontrado tiempo para hacer un pequeño guiño a otra de sus grandes pasiones en el videoclip oficial de La Vuelta.

La edición de 2026 de la ronda española comenzará el 22 de agosto en Mónaco, pasará por Francia, Andorra y España a lo largo de 21 etapas y concluirá el 13 de septiembre en Granada, precisamente el mismo fin de semana en el que la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de España en Madrid.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images