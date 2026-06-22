Honda se niega a rendirse con Aston Martin F1: "Sabemos cómo recuperarnos"
Honda admite su decepción por el difícil inicio de 2026 junto a Aston Martin, pero asegura que la confianza entre ambas partes sigue intacta y que el proyecto se evaluará a largo plazo.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hace apenas unos meses, la alianza entre Aston Martin y Honda era presentada como una de las grandes amenazas de la nueva era de la Fórmula 1. Adrian Newey, Fernando Alonso, unas instalaciones de última generación y el regreso oficial de Honda parecían ingredientes suficientes para soñar con victorias. Siete grandes premios después, la realidad es muy distinta.
Aston Martin ocupa la décima posición del campeonato de constructores con un único punto (logrado por Alonso en Mónaco), el AMR26 se ha mostrado incapaz de luchar siquiera por la zona media y la unidad de potencia Honda ha quedado señalada por su falta de rendimiento y por varios problemas de fiabilidad. Sin embargo, desde Japón insisten en que no es momento de buscar culpables ni de abandonar el proyecto.
El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, reconoció en una entrevista con Formula1.com que la situación actual está muy lejos de las expectativas, pero aseguró que la relación con Aston Martin sigue siendo sólida y que ambas partes mantienen la confianza mutua.
"La asociación con Aston Martin es bastante nueva y creo que se necesita tiempo para construir una relación fuerte", explicó el directivo japonés.
Lejos de producirse tensiones internas, Watanabe reveló que mantiene conversaciones frecuentes con Lawrence Stroll y que esa comunicación constante está ayudando a fortalecer el proyecto.
"Hablo a menudo con Lawrence Stroll y esa comunicación honesta hace que nuestra relación sea más fuerte", afirmó. "Él cree firmemente en las capacidades de Honda. Por supuesto, él no está satisfecho y yo tampoco estoy satisfecho con la situación actual, pero hablamos con frecuencia sobre cómo podemos recuperarnos, incluyendo el rendimiento de la unidad de potencia, el chasis, las operaciones del equipo y todo lo necesario para volver a donde queremos estar. Sabemos cómo recuperarnos".
Las palabras de Watanabe llegan en un momento especialmente delicado para Aston Martin. Durante las primeras carreras se apuntó directamente al motor Honda como principal responsable de la crisis, pero con el paso de las semanas ha quedado claro que los problemas van mucho más allá. En Silverstone reconocen que el AMR26 tiene carencias aerodinámicas importantes, dificultades de comportamiento en pista y una larga lista de aspectos pendientes de resolver.
Un proyecto que se juzgará en años, no en meses
Koji Watanabe, Honda Racing Corporation
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
A pesar del decepcionante arranque, Honda no contempla dar un paso atrás. La marca japonesa considera que el desafío de la Fórmula 1 sigue formando parte de su identidad y recuerda que su compromiso con Aston Martin va mucho más allá de los resultados de este año.
"No hay ningún cambio en nuestra valoración ni en nuestro compromiso con HRC o con nuestras actividades en el automovilismo", aseguró Watanabe. "Aceptar el reto de la Fórmula 1 forma parte del ADN de Honda y eso no ha cambiado. Tenemos un compromiso a largo plazo".
El presidente de HRC admitió que la dirección de la compañía está preocupada por el rendimiento actual, pero pidió una visión más amplia del proyecto.
"La dirección de Honda se toma muy en serio la situación actual y no está satisfecha con los resultados. Existe un entendimiento común de que necesitamos mejorar, pero también de que este proyecto debe evaluarse a medio y largo plazo, no por lo que ocurra este año".
Una declaración que encaja con la estrategia que también se sigue en Aston Martin. Mientras el equipo espera una profunda evolución del AMR26 para la segunda mitad de la temporada y Honda trabaja para aprovechar las posibilidades de desarrollo que ofrece el sistema ADUO, ambas partes mantienen intacta la convicción de que todavía están a tiempo de cambiar el rumbo de una asociación que comenzó de la peor manera posible, pero que aún se niega a dar la batalla por perdida.
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