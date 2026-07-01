Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Verstappen quiere correr las 24H de Spa y pide a los organizadores que eviten coincidir con la F1

Fórmula 1
GP de Austria
Verstappen quiere correr las 24H de Spa y pide a los organizadores que eviten coincidir con la F1

Cadillac F1, con decoración especial en Silverstone por la independencia de Estados Unidos

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cadillac F1, con decoración especial en Silverstone por la independencia de Estados Unidos

Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

Los planes de Pirelli F1 para Silverstone, aunque con un ojo puesto en el cielo

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Los planes de Pirelli F1 para Silverstone, aunque con un ojo puesto en el cielo

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1

Bearman advierte que Haas F1 corre el riesgo de quedarse atrás en 2026

Fórmula 1
GP de Austria
Bearman advierte que Haas F1 corre el riesgo de quedarse atrás en 2026

Análisis F1: cómo McLaren debe el 30% de su desventaja solamente a las rectas

Fórmula 1
GP de Austria
Análisis F1: cómo McLaren debe el 30% de su desventaja solamente a las rectas

Williams F1 planea tener un "coche casi nuevo al completo" para el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1
GP de Austria
Williams F1 planea tener un "coche casi nuevo al completo" para el GP de Azerbaiyán
Noticias
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Los planes de Pirelli F1 para Silverstone, aunque con un ojo puesto en el cielo

El asfalto de Silverstone es poco abrasivo, pero las aceleraciones alcanzadas en algunos tramos superan los 5G. La carrera del domingo apunta a una sola parada, pero Pirelli también vigilará la lluvia.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Detalle de los neumáticos de Pirelli

La Fórmula 1 llega al trazado que marcó el inicio de todo: Silverstone. El trazado inglés acoge este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña y, junto con el de Italia, son los únicos que se han disputado siempre, desde 1950 hasta hoy.

En la 77ª de la cita inglesa, Pirelli llevará los tres compuestos más duros de la gama que ha elegido y desarrollado para la temporada 2026, es decir, los C1 (considerados duros), C2 (medios) y C3 (blandos).

La pista británica, de 5.891 metros de longitud, tiene 18 curvas (10 a la derecha y 8 a la izquierda), algunas de las cuales generan fuerzas laterales muy elevadas, con rápidos cambios de dirección a alta velocidad. Secuencias como Maggotts-Becketts-Chapel, unidas a las rectas, han llevado a Lewis Hamilton, el piloto con mayor número de victorias en Silverstone, a declarar que pilotar en esta pista es como estar en la cabina de un avión de combate.

También posee un asfalto poco abrasivo y con una rugosidad contenida —sin contar el buen nivel de agarre, debido al uso continuado de la pista durante el año—, pero tiene un diseño que pondrá a dura prueba los neumáticos.

Las aceleraciones que se alcanzarán en algunos tramos superan los 5G, un aspecto que ya hemos visto en Suzuka y que veremos dentro de unas semanas, en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

Mecánicos de Red Bull con los neumáticos de Pirelli

Mecánicos de Red Bull con los neumáticos de Pirelli

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Estas cuestiones pondrán al límite el eje delantero, sobre todo el neumático delantero izquierdo, debido al predominio de las curvas a la derecha. El delantero izquierdo será el neumático de apoyo y, por tanto, el más exigido de todos.

Por este motivo, Pirelli ha elegido los tres compuestos más duros a su disposición y, por la misma razón, los equipos deberían intentar realizar una sola parada en la carrera dominical, la de 300 kilómetros de distancia, utilizando el C2 (medio) y C3 (blando) por su mayor adherencia.

En los últimos años, el blando (el C3) ha sido el único compuesto que ha generado un graining ligero. El C1 y el C2, en cambio, se han mostrado más consistentes. Este año, Silverstone tendrá también formato Sprint durante el fin de semana, por lo que los C1 deberían utilizarse, sobre todo, en la única sesión de entrenamientos libres prevista para el viernes.

Respecto a las últimas citas disputadas por el Gran Circo, en Silverstone podrían volver a ser protagonistas también los compuestos de lluvia. El tiempo británico es siempre incierto, y en las últimas temporadas hemos visto a los neumáticos de mojado desempeñar un papel importante, sobre todo los intermedios.

Más de la F1:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1

Mejores comentarios
Más de
Giacomo Rauli

Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

El director de McLaren, claro: "Tenemos 2-3 meses de desarrollo por recuperar"

Fórmula 1
Fórmula 1
El director de McLaren, claro: "Tenemos 2-3 meses de desarrollo por recuperar"

Vasseur: "No lo hemos hecho todo bien... Y el ADUO no es una varita mágica..."

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Vasseur: "No lo hemos hecho todo bien... Y el ADUO no es una varita mágica..."

Últimas noticias

Verstappen quiere correr las 24H de Spa y pide a los organizadores que eviten coincidir con la F1

Fórmula 1
GP de Austria
Verstappen quiere correr las 24H de Spa y pide a los organizadores que eviten coincidir con la F1

Cadillac F1, con decoración especial en Silverstone por la independencia de Estados Unidos

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cadillac F1, con decoración especial en Silverstone por la independencia de Estados Unidos

Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

Los planes de Pirelli F1 para Silverstone, aunque con un ojo puesto en el cielo

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Los planes de Pirelli F1 para Silverstone, aunque con un ojo puesto en el cielo