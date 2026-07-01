Los planes de Pirelli F1 para Silverstone, aunque con un ojo puesto en el cielo

La Fórmula 1 llega al trazado que marcó el inicio de todo: Silverstone. El trazado inglés acoge este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña y, junto con el de Italia, son los únicos que se han disputado siempre, desde 1950 hasta hoy.

En la 77ª de la cita inglesa, Pirelli llevará los tres compuestos más duros de la gama que ha elegido y desarrollado para la temporada 2026, es decir, los C1 (considerados duros), C2 (medios) y C3 (blandos).

La pista británica, de 5.891 metros de longitud, tiene 18 curvas (10 a la derecha y 8 a la izquierda), algunas de las cuales generan fuerzas laterales muy elevadas, con rápidos cambios de dirección a alta velocidad. Secuencias como Maggotts-Becketts-Chapel, unidas a las rectas, han llevado a Lewis Hamilton, el piloto con mayor número de victorias en Silverstone, a declarar que pilotar en esta pista es como estar en la cabina de un avión de combate.

También posee un asfalto poco abrasivo y con una rugosidad contenida —sin contar el buen nivel de agarre, debido al uso continuado de la pista durante el año—, pero tiene un diseño que pondrá a dura prueba los neumáticos.

Las aceleraciones que se alcanzarán en algunos tramos superan los 5G, un aspecto que ya hemos visto en Suzuka y que veremos dentro de unas semanas, en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

Mecánicos de Red Bull con los neumáticos de Pirelli Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Estas cuestiones pondrán al límite el eje delantero, sobre todo el neumático delantero izquierdo, debido al predominio de las curvas a la derecha. El delantero izquierdo será el neumático de apoyo y, por tanto, el más exigido de todos.

Por este motivo, Pirelli ha elegido los tres compuestos más duros a su disposición y, por la misma razón, los equipos deberían intentar realizar una sola parada en la carrera dominical, la de 300 kilómetros de distancia, utilizando el C2 (medio) y C3 (blando) por su mayor adherencia.

En los últimos años, el blando (el C3) ha sido el único compuesto que ha generado un graining ligero. El C1 y el C2, en cambio, se han mostrado más consistentes. Este año, Silverstone tendrá también formato Sprint durante el fin de semana, por lo que los C1 deberían utilizarse, sobre todo, en la única sesión de entrenamientos libres prevista para el viernes.

Respecto a las últimas citas disputadas por el Gran Circo, en Silverstone podrían volver a ser protagonistas también los compuestos de lluvia. El tiempo británico es siempre incierto, y en las últimas temporadas hemos visto a los neumáticos de mojado desempeñar un papel importante, sobre todo los intermedios.

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