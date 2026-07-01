Vasseur deja claro que Ferrari "ha identificado áreas de mejora" tras Austria

Ferrari ha sentido en su propia piel el vértigo de la montaña rusa entre Barcelona y Spielberg. De la cima más alta, gracias a la gran victoria lograda por Lewis Hamilton en Cataluña, a uno de los puntos más bajos de la temporada, con el quinto y el octavo puesto conseguidos en el Red Bull Ring.

Ahora, sin embargo, en el horizonte hay otra cita importante: el Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará este fin de semana en Silverstone, donde la Fórmula 1 comenzó en mayo de 1950.

Para Ferrari se trata de la ocasión para demostrar que lo de Austria fue solo un accidente en el camino. "No éramos campeones en Barcelona y no somos idiotas ahora", dijo Frédéric Vasseur a 'Sky Sport F1' tras la carrera del pasado domingo.

Parece claro que en la preparación de la carrera de Ferrari algo salió mal. La configuración elegida desde luego no ayudó a los pilotos en la gestión de los neumáticos. En estos días, el equipo de Maranello ha tenido la oportunidad de examinar los datos recogidos en el Red Bull Ring para entender qué no funcionó bien, y no repetir los mismos errores este fin de semana.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

"Silverstone es uno de los circuitos más icónicos del campeonato y representa un desafío muy distinto respecto a Austria. Llegamos a este fin de semana tras haber analizado atentamente la carrera de Spielberg e identificado algunas áreas de mejora", dijo el team principal de Ferrari al hablar de Silverstone en la previa difundida por la Scuderia.

"Sabemos que el nivel de la competición será, como siempre, extremadamente alto y que cada detalle marcará la diferencia. Como de costumbre con el formato sprint, tendremos una sola sesión de entrenamientos libres antes de entrar en una sesión competitiva, así que será fundamental empezar desde el principio con buen pie".

Tras la victoria de Barcelona, Hamilton llega a su gran premio de casa con grandes expectativas. Es Inglaterra y tiene una motivación altísima después de haber firmado una racha de resultados de alto nivel, demostrando una vez más su talento.

"Para Lewis esta es una carrera especial y sabemos cuánto apoyo recibirá de los aficionados británicos. Silverstone ofrece siempre una atmósfera extraordinaria y estamos deseando salir a pista", concluyó Vasseur.