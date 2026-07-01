Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Gran Bretaña de F1

La Fórmula 1 disfrutó de una tarde caótica de carrera en Austria, y Silverstone podría ser el escenario perfecto para que se repita este fin de semana. El Gran Premio de Gran Bretaña alberga una carrera sprint el sábado, por lo que los equipos tendrán solo una sesión de entrenamientos en el histórico circuito, en la que deberán ajustar sus configuraciones para intentar extraer el mejor tiempo de vuelta posible.

Esto, sumado a la imprevisibilidad de Silverstone, podría dar lugar a un fin de semana emocionante. Aquí tienes cinco historias a las que deberías prestar atención durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

¿Por fin algo de suerte en su carrera de casa para Russell?

George Russell, Mercedes Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Nadie necesitaba esa victoria en el Gran Premio de Austria más que George Russell. El favorito al título antes de la temporada empezó el año con fuerza, al ganar la carrera inaugural de Melbourne desde la pole, antes de quedar por detrás de su adolescente compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que ganó los cinco grandes premios siguientes para establecer una ventaja de 50 puntos.

El inglés estaba desconcertado, y reveló sus frustraciones con los coches de 2026, y con la mala suerte que sufrió durante esas cinco citas. Así que, para Barcelona, logró un "reinicio" y se recuperó; bueno, más o menos, al heredar el segundo puesto por detrás de Lewis Hamilton tras el abandono a última hora de Antonelli.

Pero el británico aún necesitaba esa largamente esperada segunda victoria de la campaña, que finalmente llegó en Austria. Ahora, es hora de seguir adelante al llegar a su circuito de casa, donde no le ha ido especialmente bien a lo largo de los años. Russell todavía espera ese primer podio en Silverstone, y sin duda necesitará lograrlo, como mínimo, este fin de semana, para mantener el impulso que el piloto de 28 años está empezando a construir.

Pero Antonelli es rapidísimo y estará decidido a superar su decepcionante fin de semana en Austria, donde, de no haber sido por el accidente de Max Verstappen, habría estado en la primera fila, lo que no habría desembocado en su desesperado sobrepilotaje durante el primer par de vueltas. Da la sensación de que la lucha por el título está llegando ahora a un punto crítico, y Russell no puede permitir que esa brecha, ahora de 40 puntos, crezca mucho más.

- Ed Hardy

¿Qué pasa con los otros favoritos locales?

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell obviamente no es el único británico que compite en Silverstone este fin de semana, y hay dos que sin duda han disfrutado de mejor suerte en su circuito de casa: Lando Norris y Lewis Hamilton. En el caso del primero, el vigente campeón del mundo ganó el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, pero el inicio de 2026 no ha sido tan amable para el equipo McLaren, que es tercero en la clasificación y está a cierta distancia de Mercedes y Ferrari.

Austria el pasado fin de semana fue un poco intrascendente para Norris, que terminó en un modesto séptimo puesto, y afirmó que "estamos muy por detrás" del líder del campeonato, Mercedes. Así que repetir victoria parece improbable para el joven de 26 años, pero Hamilton sí debería creer plenamente en la victoria.

El siete veces campeón del mundo tiene un récord de nueve victorias en Silverstone y está disfrutando de un resurgente 2026, que incluyó ganar en Barcelona. Su impulso se frenó en el Red Bull Ring, al terminar quinto, pero el circuito nunca ha sido uno de sus favoritos en particular, a diferencia de Silverstone.

Sin embargo, aún quedan dudas sobre cómo le irá a Ferrari en el exigente trazado británico, teniendo en cuenta que está rezagada en rendimiento de motor en comparación con Mercedes.

Hay dos pilotos más compitiendo en su carrera de casa este fin de semana, Oliver Bearman y el novato Arvid Lindblad; ambos han impresionado este año y deberían estar de lleno entre la zona media.

- Ed Hardy

Verstappen calificó Austria como una prueba "crucial", pero Silverstone será igual de importante

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Eric Le Galliot

Antes del Gran Premio de Austria, gran parte de la atención se centró en el importante paquete de mejoras de Red Bull. Con Max Verstappen terminando segundo, es justo decir que el equipo de Laurent Mekies superó esa primera prueba, aunque el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ofreció después una salvedad importante.

"Red Bull es una cosa, pero [la clave] era Max Verstappen. Para mí, la sensación es que Max ganó aquí todas y cada una de las carreras en las que ha participado, en cualquier coche. Spielberg es uno de sus lugares fuertes".

Es cierto que Verstappen tradicionalmente ha ido bien en Austria, pero hay otra razón por la que el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana promete ser una cita igualmente importante para Red Bull.

El Red Bull Ring es un circuito relativamente corto, lo que significa que las diferencias siempre son pequeñas, especialmente en clasificación. El propio Verstappen lo señaló durante su encuentro con los medios neerlandeses, explicando que un déficit de dos décimas en Spielberg no significa necesariamente que la brecha sea igual de pequeña en pistas como Silverstone o Spa-Francorchamps.

Por esa razón, Red Bull observará con gran interés los próximos dos fines de semana de carrera, para obtener una imagen más clara de sus mejoras, al igual que Verstappen, a la luz de sus propias consideraciones de futuro.

Sí, Red Bull superó la primera prueba con su paquete de mejoras, pero una golondrina no hace verano. Silverstone, junto con Spa, debería ofrecer una mejor imagen de cuán real es el progreso del equipo, especialmente con sus rivales continuando también su desarrollo.

- Ronald Vording

Puntos en el casillero

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Mientras los compañeros de equipo de Mercedes y Ferrari luchan en la parte alta de la clasificación con más de 500 puntos entre ellos, hay cuatro pilotos en la parrilla que aún no han puntuado.

Lance Stroll ha estado sufriendo con su Aston Martin todo el año, Cadillac necesita una carrera loca para acercarse, y Nico Hulkenberg de alguna manera todavía no ha puntuado esta temporada. En Silverstone, escenario del primer podio del alemán en F1 hace apenas 12 meses, ¿podrá finalmente dejar su huella?

El piloto de Audi ha estado cerca: dos 11.º puestos, dos 12.º y un 13.º en las carreras en las que ha visto la bandera a cuadros lo sitúan por detrás de su compañero de equipo más joven, Gabriel Bortoleto, que puntuó en la carrera inaugural de la temporada. Ahora, con Audi usando una unidad de potencia actualizada y un puñado de otros ajustes en camino, ¿podría el teutón finalmente sumar sus primeros puntos, un año después de su glorioso podio para Sauber en Gran Bretaña?

Tendrá una dura pelea si quiere lograrlo, ya que Haas, Racing Bulls y Alpine están luchando regularmente por los últimos puntos en juego. Y, aunque Austria fue algo decepcionante para Cadillac, su última tanda de actualizaciones aportó rendimiento, lo que significa que, siempre que Valtteri Bottas o Sergio Pérez puedan terminar la carrera, podrían empezar a acercarse cada vez más a un primer punto para la escudería de nueva creación.

- Owen Bellwood

La silly season empieza a ganar ritmo a medida que se acerca el parón de verano

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Erik Junius

Te guste o la odies, la silly season de la Fórmula 1 ha vuelto y la maquinaria de rumores está lista para explotar en Silverstone, si no lo ha hecho ya. Puede parecer un poco pronto, dado lo mucho que queda de temporada, pero el Gran Premio de Gran Bretaña llega en medio de una exigente racha de cinco carreras en siete semanas antes del parón de verano. Eso significa que no solo los coches se moverán rápido, sino también las conversaciones alrededor del paddock.

Y aunque la mayoría de los asientos en la parte delantera de la parrilla parecen estar asegurados, siempre está el factor Max Verstappen. Lo que decida el tetracampeón del mundo podría remodelar el mercado de pilotos.

El neerlandés dijo después de Austria que Red Bull "sabe" lo que hará falta para retenerlo más allá de 2026, pese a tener contrato hasta finales de 2028. El RB22 actualizado mostró un ritmo alentador en el Red Bull Ring, y que eso resulte ser el inicio de una tendencia en Silverstone podría enfriar o alimentar la especulación en torno a su futuro.

Más abajo en la parrilla, también se espera que varios equipos entren en la conversación, con algunos asientos que parecen mucho más atractivos que hace 12 meses (hola, Alpine), mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz ya han indicado que tienen la intención de esperar hasta el parón de verano antes de tomar decisiones sobre sus futuros en Aston Martin y Williams, respectivamente. Que empiece la silly season.

- Federico Faturos