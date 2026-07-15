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Bortoleto: "La F1 no ha perdido su magia; deberíamos pasar página"

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, dice que la F1 sigue siendo divertida y que la gente debería dejar de quejarse de las reglas actuales.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, ha sugerido que los pilotos deberían "pasar página" sobre sus quejas respecto al reglamento de 2026, y considera que la Fórmula 1 no ha perdido su magia.

El cambio del reglamento respecto a 2022-25, cuando los pilotos se habían acostumbrado a coches de alta carga aerodinámica que podían tomar a fondo incluso las curvas de alta velocidad más exigentes, al de 2026 ha sido un motivo de controversia para buena parte de la parrilla.

Aunque el aspecto de la gestión de la energía se ha mejorado ligeramente con los ajustes en las normas de despliegue desde Miami, que limitaron la potencia eléctrica total y el uso del boost para garantizar que las baterías se descargaran a un ritmo más lento, esto ha sido un pequeño paso.

Se harán más cambios en 2027 y 2028 para limar los problemas más graves con la gestión de la energía, con aumentos de la potencia del motor de combustión interna mediante límites de flujo de combustible incrementados.

Muchos de los pilotos habían advertido que Silverstone sería duro en cuanto al uso de energía, y han sugerido que el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps podría ser aún peor: Oscar Piastri incluso dijo que podría ser "triste" ver cómo parte del desafío quedaba atenuado por baterías vacías.

Bortoleto ofreció un punto de vista diferente tras el GP de Gran Bretaña, afirmando que Silverstone no había perdido su "magia" pese las velocidades más bajas en las curvas más rápidas. "No creo que hayamos perdido la magia del deporte", dijo el de Audi. "Seguimos yendo jodidamente rápido por Copse. Son 280 kilómetros por hora, así que sigo levantando para hacer esa curva".

"No es tan fácil ir a fondo, no es que digas: 'Oh, no estamos usando todo el agarre que tenemos'. Obviamente el año pasado era un concepto diferente, pero creo que deberíamos pasar página. Ese es el reglamento con el que vivimos ahora mismo".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El brasileño añadió que las voces más negativas de la F1 deberían encontrar un tema diferente, y aceptar que la nueva normativa ha llegado para quedarse hasta finales de 2030, tras lo cual el Gran Circo está considerando volver a un motor V8 atmosférico.

Bortoleto dice que sigue disfrutando pilotando los coches actuales que, por el lado del chasis, han gustado en gran medida debido a su mayor agilidad. "Si todavía hay gente quejándose de ello, simplemente pasad página. Ese es el reglamento que tenemos hasta 2030, si lo he entendido correctamente", continuó.

"Y luego en 2031, cuando vayamos al nuevo reglamento, hablaremos de ello otra vez. Pero no podemos pasar tres años hablando del mismo problema cada vez, ya sabes, porque esto es lo que tenemos. Los coches siguen siendo divertidos de pilotar. Es diferente. Tenemos que adaptarnos a eso y así es la vida", cerró el brasileño.

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