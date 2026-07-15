Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP

MotoGP
GP de Alemania
Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP

McLaren estrenará un nuevo alerón trasero en Spa, pero no será la versión "Macarena"

Fórmula 1
GP de Bélgica
McLaren estrenará un nuevo alerón trasero en Spa, pero no será la versión "Macarena"

Pirelli confirma que mantendrá cinco neumáticos diferentes en la F1 2027: los objetivos

Fórmula 1
GP de Bélgica
Pirelli confirma que mantendrá cinco neumáticos diferentes en la F1 2027: los objetivos

Bortoleto: "La F1 no ha perdido su magia; deberíamos pasar página"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Bortoleto: "La F1 no ha perdido su magia; deberíamos pasar página"

El GP de Francia de 1922 y su accidentada carrera en Estrasburgo

Fórmula 1
El GP de Francia de 1922 y su accidentada carrera en Estrasburgo

El BMW M2 incorpora tracción total M xDrive y tiene precio

Coches
El BMW M2 incorpora tracción total M xDrive y tiene precio

Cadillac F1 elige a un joven piloto de 16 años para desarrollo en el simulador

Fórmula 1
GP de Bélgica
Cadillac F1 elige a un joven piloto de 16 años para desarrollo en el simulador

Por qué ahora Racing Bulls es el espejo donde Red Bull F1 debe mirarse

Fórmula 1
Por qué ahora Racing Bulls es el espejo donde Red Bull F1 debe mirarse
Noticias
Fórmula 1 GP de Bélgica

McLaren estrenará un nuevo alerón trasero en Spa, pero no será la versión "Macarena"

El equipo de Woking introduce una modificación en la parte trasera del MCL40 mientras espera el nuevo paquete de mejoras que debutará en Hungría. Neil Houldey, director técnico de ingeniería, teme otro fin de semana complicado como el de Silverstone.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Detalles técnicos del McLaren MCL40

McLaren quiere reaccionar. El Gran Premio de Gran Bretaña fue complicado para el equipo de Woking, que tuvo que conformarse con la cuarta posición de Lando Norris, y las previsiones para Spa-Francorchamps apuntan a que la cita de las Ardenas también será difícil. Todo ello, a la espera de que la semana siguiente, en Hungría, debute la primera parte de un importante paquete de actualizaciones para el MCL40.

Neil Houldey, director técnico de ingeniería, fue claro al delimitar las aspiraciones del equipo papaya: "Nuestra preparación ha sido muy meticulosa, con un amplio trabajo de simulación para anticipar lo que sabemos que será un fin de semana muy exigente en términos de gestión de la energía. Llegamos a Spa con un nuevo alerón trasero, una actualización que ya estaba prevista como parte del desarrollo del coche".

"Confiamos en que esta actualización aporte algo de rendimiento a nuestro monoplaza, pero somos plenamente conscientes de que, después de un Gran Premio de Gran Bretaña difícil, especialmente en cuanto al rendimiento puro, esta carrera tampoco será sencilla y, por tanto, no esperamos grandes cambios en términos de competitividad".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El principal motivo de preocupación está relacionado con la gestión de la energía en un circuito con rectas muy largas y pocas frenadas fuertes: "El Gran Premio de Bélgica será increíblemente exigente desde el punto de vista de la gestión de la energía y, además, es uno de los circuitos más críticos del calendario. Esperamos tener que lidiar con el superclipping, que pondrá a prueba tanto al coche como a los pilotos".

Spa-Francorchamps también es un circuito especialmente impredecible en lo que respecta a la meteorología. "Esperamos unas condiciones muy cambiantes. Aunque la lluvia presenta sus propias dificultades, la consideramos una oportunidad muy valiosa para poder rodar finalmente con el coche sobre mojado y comprender su comportamiento en condiciones de baja adherencia, lo que podría aportar datos cruciales para el resto de la temporada".

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Pirelli confirma que mantendrá cinco neumáticos diferentes en la F1 2027: los objetivos

Mejores comentarios
Más de
Franco Nugnes

Recuperar Bahrein se complica; Qatar y Abu Dhabi, en duda: ¿hay soluciones?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Recuperar Bahrein se complica; Qatar y Abu Dhabi, en duda: ¿hay soluciones?

¿Ferrari sin escape soplado y una evolución del alerón "Macarena"? En Spa, el SF-26 arriesga

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
¿Ferrari sin escape soplado y una evolución del alerón "Macarena"? En Spa, el SF-26 arriesga

No habrá un motor atmosférico único en la F1: el V8 podría tener solo el KERS igual

Fórmula 1
Fórmula 1
No habrá un motor atmosférico único en la F1: el V8 podría tener solo el KERS igual
Más de
Lando Norris

Norris abre la puerta a una alianza con Valentino Rossi para las 24 Horas de Le Mans

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Norris abre la puerta a una alianza con Valentino Rossi para las 24 Horas de Le Mans

Horarios del GP de Bélgica de F1 en Spa y cómo verlo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Horarios del GP de Bélgica de F1 en Spa y cómo verlo

El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

Fórmula 1
Fórmula 1
El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos
Más de
McLaren

Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Webber responde a los rumores sobre Piastri, McLaren y Verstappen

Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Fórmula 1
Fórmula 1
Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"

Últimas noticias

Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP

MotoGP
GP de Alemania
Ogura se da un 10 tras salir de Sachsenring a 14 puntos del liderato de MotoGP

McLaren estrenará un nuevo alerón trasero en Spa, pero no será la versión "Macarena"

Fórmula 1
GP de Bélgica
McLaren estrenará un nuevo alerón trasero en Spa, pero no será la versión "Macarena"

Pirelli confirma que mantendrá cinco neumáticos diferentes en la F1 2027: los objetivos

Fórmula 1
GP de Bélgica
Pirelli confirma que mantendrá cinco neumáticos diferentes en la F1 2027: los objetivos

Bortoleto: "La F1 no ha perdido su magia; deberíamos pasar página"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Bortoleto: "La F1 no ha perdido su magia; deberíamos pasar página"