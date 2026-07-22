Pirelli alerta del desgaste térmico y el graining para Hungría

El Hungaroring, escenario del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, acogerá este fin de semana la última cita antes del parón veraniego que el Mundial realizará durante el mes de agosto, antes de reanudar la temporada en Zandvoort.

Para esta prueba europea, Pirelli ha decidido llevar los tres compuestos más blandos de su gama para el Mundial de Fórmula 1 2026: el C3 (que ejercerá de duro durante el fin de semana), el C4 (medio) y el C5 (blando).

Se trata de una elección específica para un trazado con las características del Hungaroring: un circuito lento en el que se necesita una gran estabilidad tanto en tracción como en frenada para afrontar de la mejor manera los continuos cambios de dirección.

En cuanto al asfalto, los pilotos se encontrarán con condiciones diferentes según la zona del circuito. Gran parte de la pista conserva un firme muy rugoso en su sección más antigua, mientras que las curvas 1 y 12, recientemente reasfaltadas, presentarán un comportamiento distinto.

En cualquier caso, los niveles de agarre estarán entre los más bajos de toda la temporada, por lo que los tres compuestos más blandos ayudarán a compensar esa falta de adherencia. Además, no hay que olvidar la evolución de la pista, que será una de las más acusadas del año.

Grafico Pirelli GP Ungheria Foto di: Pirelli

Otro aspecto que no puede pasarse por alto en Hungría son las temperaturas. Habitualmente son muy elevadas y provocan un desgaste térmico que influye de forma importante en los neumáticos, especialmente en el eje trasero, el encargado de la tracción. Pero no solo eso: con el compuesto blando también podría aparecer el temido graining.

El desgaste de los neumáticos debería igualar, en términos de tiempo total de carrera, las estrategias de una y dos paradas para la prueba del domingo.

En la elección entre ambas opciones también pesará la importancia de conservar una buena posición en pista, en un circuito donde adelantar suele ser especialmente complicado. Si las temperaturas son muy altas, es probable que los equipos prioricen el uso de los dos compuestos más duros.

Tras el Gran Premio de Hungría, Pirelli permanecerá en Budapest junto a Aston Martin, Audi y Alpine para realizar dos jornadas de pruebas, el martes y el miércoles, centradas en el desarrollo de los neumáticos de la próxima temporada.

¿Qué ocurrió en 2025?

Los tres compuestos tuvieron protagonismo en la carrera del año pasado. La mayoría de los pilotos optó por salir con el neumático medio, mientras que tres eligieron el blando y dos el duro. La mitad de la parrilla completó la carrera con una sola parada, mientras que el resto de los pilotos que llegaron a meta realizó dos detenciones en boxes.

El reducido desgaste térmico, favorecido por unas temperaturas más bajas de lo habitual, permitió que la estrategia de una sola parada fuera tan competitiva como la de dos, que sobre el papel era la opción más rápida.