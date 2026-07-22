Red Bull encuentra a los sucesores de GP y Marko: ¿qué dice eso sobre el futuro del equipo?

Después de meses marcados por titulares sobre salidas de personal —con los rumores sobre el esperado fichaje de Paul Monaghan por Cadillac todavía muy presentes—, durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 surgieron dos noticias mucho más positivas para Red Bull.

En primer lugar, el equipo de Milton Keynes logró convencer a Tom Hart para que no completara su marcha a Williams y permaneciera en Red Bull. Hart fue durante muchos años el ingeniero de rendimiento de Max Verstappen y esta temporada ha estado desempeñando un papel transversal dando apoyo a ambos coches.

Estaba destinado a convertirse en el ingeniero de carrera de Alex Albon en Williams, pero la oportunidad de ascender a ese mismo puesto también se ha abierto ahora en Red Bull, en relación con la inminente salida de Gianpiero Lambiase.

Lambiase se unirá a McLaren en 2028, aunque se espera que antes inicie un periodo de gardening leave, por lo que Hart apunta a convertirse en ingeniero de carrera a comienzos de 2027, después de haber ejercido ya como sustituto en varias ocasiones durante lo que resta de esta temporada.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing, junto a Gianpiero Lambiase. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El domingo de carrera en Spa, esa noticia vino acompañada por la confirmación de que Red Bull también incorporará a Gwen Lagrue procedente de Mercedes para liderar su programa de jóvenes pilotos.

Lagrue está considerado como uno de los ojeadores de talento más respetados del paddock de la Fórmula 1. El francés ha pasado la última década en Mercedes, después de una etapa anterior en Lotus, y fue el responsable de fichar, entre otros, a los actuales pilotos de Mercedes George Russell y Kimi Antonelli.

Tras el Gran Premio de Bélgica, Toto Wolff reveló que Mercedes está actualmente "manteniendo conversaciones sobre el futuro" con Lagrue, lo que explica por qué Red Bull todavía no ha anunciado una fecha para su incorporación. Se espera que Mercedes cubra su marcha mediante una reorganización interna, y desde el equipo recuerdan que cuentan con alrededor de diez ojeadores dedicados continuamente a buscar jóvenes talentos.

La llegada de Lagrue puede interpretarse, en cierto modo, como parte del plan de sucesión de Helmut Marko, quien dirigió el programa de jóvenes pilotos durante 25 años antes de dejar ese cargo a finales del año pasado.

El austríaco desempeñó un papel fundamental en los éxitos de Sebastian Vettel y Max Verstappen y, entre bastidores el año pasado, fue uno de los principales defensores del ascenso de Isack Hadjar a Red Bull y de Arvid Lindblad a la Fórmula 1. Ambas decisiones han dado buenos resultados en 2026.

El enfoque de Mekies: promoción interna como plan A, buscar fuera como plan B

En Red Bull consideran el fichaje de Lagrue como una declaración de intenciones por dos motivos diferentes. En primer lugar, refuerza el compromiso del equipo con los jóvenes pilotos, algo lógico teniendo en cuenta el papel de Racing Bulls como estructura encargada de preparar a los futuros pilotos de Red Bull.

Desde Verstappen, el programa no había producido otro talento de un nivel tan extraordinario. Sin embargo, la evolución de Hadjar este año y el prometedor debut de Lindblad con Red Bull demuestran que el equipo sigue creyendo que desarrollar talento propio es el camino de cara al futuro.

Con Nikola Tsolov, el siguiente gran talento ya espera su oportunidad —el jefe de Racing Bulls, Alan Permane, lo definió en Spa como "el siguiente de la lista"—, pero con la llegada de Lagrue Red Bull también pretende fortalecer la cantera pensando en las generaciones posteriores.

El equipo también interpreta este movimiento como una señal hacia el exterior de que sigue siendo capaz de atraer personal de escuderías rivales. En los últimos años, Red Bull ha sido noticia sobre todo por la pérdida de figuras clave, con una larga lista de salidas que incluye a Rob Marshall, Adrian Newey, Gianpiero Lambiase y Jonathan Wheatley.

Por ello, internamente se considera que el fichaje de Lagrue demuestra que Red Bull continúa siendo un equipo capaz de convencer a personas clave para abandonar a la competencia.

Frédéric Vasseur, director de Ferrari, conversa con Gwen Lagrue, responsable del desarrollo de pilotos de Mercedes, y Laurent Mekies, director del equipo RB F1 Team. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Los planes con Hart y Lagrue también encajan perfectamente con la filosofía de trabajo que Mekies explicó en Austria. Allí, el director del equipo aseguró que la promoción interna siempre será el plan A para sustituir a figuras importantes que abandonen la estructura, aunque no dudarán en recurrir al plan B si es necesario: fichar talento externo.

"Siempre que podamos, intentaremos promocionar a gente de dentro. Hemos creado mucho talento en los últimos años y estamos orgullosos de ello. Queremos seguir por ese camino", explicó Mekies.

"Si necesitamos incorporar un conjunto específico de habilidades o experiencia de alguno de nuestros queridos competidores en el pit lane, lo haremos, como ya hemos hecho anteriormente".

"Así es como afrontamos las cosas. Damos las mejores oportunidades posibles a nuestro talento y, si necesitamos buscar fuera para reforzarnos, lo haremos encantados".

Esta filosofía se ha aplicado tanto al puesto de ingeniero de carrera como al programa de jóvenes pilotos. Hart representa una promoción interna, aunque antes Red Bull tuvo que revertir su marcha a Williams para hacerlo posible.

Curiosamente, Mekies ya había dejado entrever esta situación en Austria, aunque entonces nadie en la sala de prensa sabía que estaba hablando precisamente de Hart.

"Si miro los nombres que han estado circulando en los últimos meses, la mayoría siguen en el garaje", dijo. "Algunos nunca quisieron marcharse y otros han cambiado de opinión y se quedan con nosotros".

Mientras Hart representa una promoción interna, la sucesión de Marko combina ambos enfoques. Guillaume Rocquelin había asumido inicialmente un papel mucho más relevante, pero ahora la dirección del programa de jóvenes pilotos se verá reforzada con Lagrue, ya que este aporta precisamente lo que Mekies definía como "un conjunto específico de habilidades o experiencia".

La cuestión Verstappen: ¿tiene Red Bull suficiente "profundidad"?

Ambos movimientos encajan, por tanto, en la visión de Mekies para liderar Red Bull durante este periodo de transición. Una transición marcada por la salida de muchas de las figuras clave de la anterior etapa de éxitos, mientras nuevos nombres van remodelando poco a poco la organización de cara al futuro.

La gran pregunta final es si todo ello será suficiente para convencer a Max Verstappen de quedarse. Al final, todo depende de una única cuestión: en qué grupo de personas confía más el neerlandés para los próximos años y dónde considera que existe un mayor potencial.

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Liam Fabre

McLaren cuenta ahora con varias caras conocidas para Verstappen, como Rob Marshall, Will Courtenay y, a partir de 2028, Gianpiero Lambiase. Mientras tanto, Red Bull está haciendo todo lo posible para ofrecerle un entorno que siga estando igualmente diseñado a su medida.

Hace unos meses, el tetracampeón del mundo reveló que ya tenía en mente a alguien dentro del equipo para sustituir a Lambiase, y todo apunta a que se refería precisamente a Hart. Red Bull ha conseguido hacerlo realidad al alcanzar un acuerdo con Williams.

Si finalmente Verstappen decidiera marcharse, Hart seguiría convirtiéndose en el nuevo ingeniero de carrera de Red Bull, aunque trabajando con otro piloto en ese escenario.

Mekies, sin embargo, espera que eso no ocurra y sigue convencido de que el equipo conserva suficiente "profundidad" —como solía decir Christian Horner— para volver a luchar por las victorias en los próximos años.

"Sobre eso tengo una confianza absoluta", afirmó Mekies a Motorsport.com. "Tenemos un talento increíble en todos los niveles y, por tanto, no vamos a buscar excusas diciendo que nos falta A, B o C para volver a ser plenamente competitivos. Tenemos todo lo necesario dentro del equipo".

"Si necesitamos algo para completar la ecuación, lo haremos, pero desde luego no estamos limitados por la calidad del talento que tenemos".

Que Verstappen tenga la misma confianza en el futuro de Red Bull es una pregunta que solo el propio piloto neerlandés puede responder.

Lo que ya ha quedado claro durante este periodo de transición, sin embargo, es cuál es la filosofía de Laurent Mekies y Red Bull para el futuro, una estrategia que queda perfectamente reflejada en los planes de sucesión para Helmut Marko y Gianpiero Lambiase.