Alonso revela por qué estos meses no han sido los más frustrantes de su carrera

Hay temporadas que se salvan con una victoria y otras que simplemente hay que sobrevivirlas. Para Fernando Alonso, el Gran Premio de Bélgica ha puesto punto final, al menos simbólicamente, a seis meses de resignación. El AMR26 ha sido un coche incapaz de competir con la zona media y, antes del esperado estreno de la profunda evolución prevista para Hungría, el asturiano hizo balance de una primera mitad de año marcada más por la decepción que por la frustración.

Durante meses, Aston Martin ha vivido pendiente de Budapest. Mientras los rivales seguían desarrollando sus monoplazas, el equipo de Silverstone optó por centrar buena parte de sus recursos en un proyecto prácticamente nuevo que debutará este fin de semana. Spa-Francorchamps fue el último capítulo de un coche que llegó a rodar hasta seis segundos más lento que la referencia en entrenamientos y que volvió a condenar a Alonso a una carrera en tierra de nadie, cruzando la meta decimonoveno, último entre los pilotos que terminaron.

Fue entonces cuando al bicampeón le preguntaron si estos habían sido los cinco o seis meses más frustrantes de toda su trayectoria en la Fórmula 1.

La respuesta sorprendió por el matiz. "No. Han sido difíciles. Teníamos muchas esperanzas puestas en este reglamento, en la llegada de Adrian Newey al equipo, en Honda y en todo el proyecto. Las expectativas eran muy altas y no las cumplimos".

Más que hablar de frustración, Alonso prefirió utilizar otra palabra: decepción. Porque el problema no ha sido únicamente la falta de resultados, sino la enorme distancia entre lo que Aston Martin esperaba encontrar al inicio del nuevo ciclo técnico y la realidad con la que se encontró desde los primeros kilómetros.

"No fue duro, simplemente fue decepcionante ver el coche en Barcelona un viernes", admitió, recordando el momento en el que el equipo entendió que el proyecto había nacido muy lejos de donde esperaba.

Budapest, el comienzo de otra historia

Sin embargo, Alonso también quiso dejar claro que esa decepción no derivó en resignación dentro de la fábrica de Silverstone. Al contrario. Según explicó, el pobre rendimiento del AMR26 terminó convirtiéndose en un estímulo para reaccionar.

"Todo el equipo lo asumió como un desafío. Todos quieren hacerlo posible y esperamos que Budapest sea el primer paso hacia ese rendimiento".

La cita del Hungaroring llega rodeada de una expectación poco habitual para una simple actualización de mitad de temporada. Aston Martin estrenará una evolución tan profunda que internamente muchos la consideran un coche prácticamente nuevo, hasta el punto de haber tenido que superar de nuevo los test de impacto de la FIA.

Nadie puede asegurar todavía que el AMR26B vaya a transformar la temporada de Alonso. Pero después de medio año compitiendo más contra las limitaciones de su propio coche que contra sus rivales, incluso el propio asturiano transmite la sensación de que, más que buscar un milagro inmediato, Aston Martin necesita recuperar algo todavía más importante: la dirección correcta.