"Mi papel será aprender de Fernando Alonso en 2022", dice Piastri

Oscar Piastri se proclamó campeón de la Fórmula 2 en su primera temporada en la categoría, algo que muy pocos pilotos han logrado. El australiano también venció en años consecutivos en la Fórmula 3 y la Formula Renault Eurocup, lo que le ha asegurado un puesto como piloto de desarrollo en el equipo Alpine de Fórmula 1 para el 2022.

A pesar del talento mostrado en el pasado curso en la antesala del Gran Circo, Piastri se quedó sin hueco para el Gran Circo, ya que Fernando Alonso y Esteban Ocon tenían contrato vigente con la estructura de Enstone. El aussie tampoco pudo encontrar un asiento fuera del seno de los franceses, y decidió embarcarse en el rol de piloto de desarrollo para 2022, compaginando viajes a los grandes premios con el trabajo en el simulador.

Piastri no descartar disputar alguna prueba durante este año, aunque duda que vaya a hacer una temporada completa. Según el propio australiano, este curso no será en vano, ya que estará observando y trabajando con los pilotos titulares de Alpine.

"No creo que sea un año perdido", respondió Piastri cuando Motorsport.com preguntó sobre cómo afrontaba su 2022. "No hace falta decir que me hubiera encantado estar en la parrilla, pero muchas de las cosas que puedo aprender, como los viajes de una temporada de F1, tener que adaptarme a eso sin la presión de tener que conducir, realmente es bastante positivo".

"Escuchando a Fernando y Esteban, también con un coche nuevo para 2022, puedo conocer cómo se desarrolla el monoplaza, y con todo mi trabajo en el simulador puedo intentar contribuir a ello".

El campeón de la F2 probará el Alpine de 2021 en varios momentos de la temporada como preparación para estar a tiempo completo en el futuro. Sin embargo, reconoció que no tiene que estar en el coche para convertirse en un piloto más completo y aprender a trabajar con los ingenieros con las exigencias que la Fórmula 1 presenta.

"Hay muchas otras cosas fuera de la conducción que hacen que un piloto de F1 tenga éxito", explicó. "Uno de mis principales papeles será aprender todo lo que pueda de Fernando y Esteban. Solo con escuchar su manera de hacer las cosas, la forma en que hacen sugerencias a los ingenieros, la cantidad de capacidad que tienen para pensar en ideas y qué cambiar en el coche fuera de la conducción es impresionante".

"Creo que ese es el tipo de cosas que puedo conseguir. No necesito estar conduciendo, eso va a ser una parte importante en el próximo año", concluyó el australiano.