Williams destaca su mérito por tomar decisiones valientes en 2021

Después de terminar último en el campeonato de constructores durante tres temporadas seguidas, Williams ascendió hasta la octava posición en la clasificación de 2021 después de disfrutar de su curso más exitoso desde 2017.

Williams puso fin a una sequía de puntos que se remontaba al Gran Premio de Alemania 2019. Sus dos pilotos terminaron séptimo y octavo en Hungría, aprovechando un inicio de carrera loco que llevó a Nicholas Latifi y George Russell a la zona de puntos desde las primeras vueltas.

Russell sumaría más puntos en Bélgica, Italia y Rusia, y conseguiría el primer podio del equipo desde Azerbaiyán 2017 al terminar segundo en Spa-Francorchamps, una carrera que nunca se llegó a disputar debido a la fuerte lluvia.

El director ejecutivo del equipo Williams, Jost Capito, dijo que esos resultados positivos "no se esperaban", pero que quedarse a las puertas en las carreras anteriores le dieron una motivación extra a todo el equipo después de pasar los dos últimos años cerrando la parrilla.

"Cuando empezamos a terminar en la 11ª posición, vimos que podíamos competir con algunos coches de la zona media, y por supuesto que eso también nos dio un gran impulso", dijo Capito a Motorsport.com.

"Mejoras más si estás en la posición de poder pelear con otros coches en pista. Y también pasa algo parecido con los pilotos: tienen una motivación completamente diferente a si solo están luchando entre ellos en la parte trasera de la parrilla o si pueden competir con otros coches".

"En Barcelona, ​​la pelea entre George y Alonso fue fantástica y nos dio confianza de que el coche no era tan malo y de que podíamos sumar puntos. El equipo entonces empezó a creer en sí mismo".

Russell también estuvo cerca de sumar puntos en Paul Ricard, Red Bull Ring y Silverstone, pero fue en Hungaroring donde Williams finalmente convirtió en realidad su gran avance.

"Creo que el equipo tomó algunas decisiones muy valientes en Budapest sobre la elección de neumáticos, así como para mantener la posición en pista", dijo Capito.

"Entonces el equipo debe que tener la sensación de que consiguió eso por mérito, y yo creo que es así, porque si estás en posición de llevarse los puntos y no consigues llevártelos, entonces no has cumplido con tu trabajo".

"Pero cuando estábamos en posición de sumar puntos con ambos coches, empezamos a decir 'OK, ¿podemos hacer algo más?'. Y ya luego, cuando acabamos en un par de carreras más sumando puntos, fue realmente bueno para nosotros", concluyó el de Williams.