Por qué Pérez ha sido (otra vez) pillado, pero no sancionado

Sergio Pérez y los procedimientos de salida no son precisamente una historia de amor. Así, el mexicano ha vuelto a ser sorprendido in fraganti infringiendo las normas durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2026.

Una situación aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el mexicano, que ha regresado este año a la F1 con la nueva escudería Cadillac, salía desde el pitlane tras unos cambios en la suspensión realizados en el parque cerrado; en un principio, debía salir en 22ª y última posición en la parrilla.

Sin embargo, tal y como explicaron los comisarios que se ocuparon del caso durante la carrera del pasado domingo, aunque decidieron resolver el asunto tras la prueba, Pérez cometió efectivamente una infracción clara al finalizar la vuelta de formación, a la que desde hace unos años deben acudir los pilotos que salen desde boxes.

De hecho, se colocó por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, al cruzar la primera línea del coche de seguridad (conocida como "línea SC1"), lo cual está expresamente prohibido por el reglamento. Pero más sorprendente que la infracción en sí misma es, sobre todo, la decisión de los comisarios y la ausencia de una sanción severa —habitual en ese tipo de incumplimientos del procedimiento— lo que más llama la atención.

Sergio Pérez (Cadillac) Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

No obstante, los comisarios lo justificaron de forma sencilla. Esta es su explicación: "Al final de la vuelta de formación, el coche #11 se encontraba por delante del coche #77 a la altura de la línea SC1".

"El piloto del coche #11 explicó que, debido a la longitud relativamente corta del pitlane en este circuito y a la proximidad del último coche de la parrilla respecto a la entrada del pitlane, se había concentrado en llegar lo más rápido posible al semáforo situado a la salida de boxes, con el fin de cumplir el procedimiento de salida desde el pitlane dentro del plazo establecido. Por ello, no se percató de que había adelantado al coche #77 antes de cruzar la línea SC1".

"Tras examinar el asunto, los comisarios consideraron que eso constituía una infracción del artículo B5.6.4 del Reglamento Deportivo de la FIA. No obstante, los comisarios también observaron que el coche #11 se incorporaba al pitlane para tomar la salida de la carrera desde allí y que, por lo tanto, la sanción obligatoria consistente en una salida desde el pitlane resultaba superflua".

"En esas circunstancias, los comisarios consideraron que una advertencia constituía la sanción adecuada".

En cualquier caso, Pérez se vio obligado a abandonar en la vuelta 48 de las 70 que componían la prueba, debido a un problema en la suspensión.

Una infracción similar que ya le ha salido cara a Cadillac y a Pérez

Sergio Pérez en las calles de Mónaco. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Cabe recordar que Sergio Pérez ya había sido sancionado por incumplir los procedimientos de salida en el Gran Premio de Mónaco. En dos ocasiones, durante la carrera disputada en el Principado, el mexicano había cometido una infracción.

En la primera salida, cuando Gabriel Bortoleto tuvo que renunciar a arrancar desde la parrilla debido a un problema, Pérez se colocó indebidamente en el hueco que había dejado libre el Audi. Por ello, tuvo que cumplir una penalización de drive-through.

Sin embargo, la carrera, cuyo final había sido muy agitado, le había brindado una oportunidad inesperada de dar a Cadillac su primer punto en la F1. De hecho, parecía que lo iba a conseguir, ya que, tras una penalización impuesta al otro Audi, el de Nico Hülkenberg, Pérez llegó a ocupar el décimo puesto.

Por desgracia, tras la carrera, él mismo perdió ese punto inesperado, ya que en la segunda salida, tras la bandera roja que había interrumpido la carrera, Pérez se detuvo en el lugar correcto… pero lo sobrepasó con su rueda delantera derecha. Los diez segundos de penalización que le impusieron le hicieron retroceder hasta la 15ª posición y le regalaron ese famoso punto a Aston Martin y a Fernando Alonso.

Pérez cometió una infracción, pero no fue sancionado; tampoco es la primera vez que ocurre

Los frenos del Cadillac no habían aguantado bien el clima de Estiria. Foto de: Pauline Ballet / Fórmula 1 vía Getty Images

Cabe señalar, por último, que tampoco es la primera vez este año que Pérez, a pesar de cometer una infracción flagrante durante el procedimiento de salida, no ha sido sancionado por los comisarios.

De hecho, en Austria había sido culpable de moverse en la parrilla antes de que se apagaran las luces. Como ha demostrado recientemente el caso de Lewis Hamilton en Silverstone, se trata de una infracción que normalmente conlleva una penalización de cinco segundos para quien la comete.

Sin embargo, el piloto de Cadillac se libró de ella porque… ya se había retirado —por un problema con los frenos en la cuarta vuelta— cuando los comisarios emitieron su veredicto.

"El coche se movió antes de que se diera la señal de salida", se podía leer en su decisión. "Eso conlleva normalmente una penalización de 5 segundos (que no se convertiría en una penalización en la parrilla de salida de la siguiente carrera)".

"Sin embargo, dado que el coche ya se había retirado de la carrera en el momento en que el incidente se puso en conocimiento de los comisarios, no parece adecuado aplicar una penalización de tiempo. Por consiguiente, los comisarios deciden no imponer ninguna penalización».