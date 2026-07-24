Red Bull no cree en el 'milagro' en Hungría: "No somos suficientemente rápidos"

Max Verstappen, que marcó el cuarto mejor tiempo en la segunda sesión de libres, a casi siete décimas del Ferrari de Lewis Hamilton, no ha tenido una jornada nada fácil en Hungría, ya que se ha enfrentado a un coche difícil de pilotar.

Para Red Bull, el inicio del fin de semana está resultando, en efecto, algo complicado, en un trazado y en unas condiciones que han dado mucho que hablar. Al ser preguntado por esta primera jornada de acción, en la que Isack Hadjar logró el sexto mejor tiempo en la FP2, Pierre Waché, director técnico, hizo un primer balance relativamente fatalista.

"Ha habido muchas quejas: el coche era difícil de conducir, costaba resolver el problema relacionado con el importante cambio de viento respecto a la FP1, en la que era mucho más fuerte, era difícil encontrar la trayectoria adecuada y había muchos baches".

"El problema es que, cuando el coche está así al límite, una pequeña perturbación afecta enormemente al equilibrio. Es algo que tenemos que corregir. El coche no está equilibrado para el piloto en estos momentos", añadió.

Aunque Verstappen fue una de las principales amenazas de Ferrari en el primer día de prácticas en Hungaroring, para Red Bull todavía no es suficiente.

"Creo que está claro que no somos lo suficientemente rápidos. Tenemos que trabajar en ello y ver dónde estamos más adelante. Simplemente hay que intentar ver cómo podemos mejorar. No se pueden hacer milagros, hay que ir paso a paso"..

"Tenemos algunas [de cara a mañana sábado], tendremos que comprobar mañana el ritmo de carrera y, por lo que tengo entendido, el viento seguirá influyendo considerablemente en lo que hagamos".

En cuanto al polémico alerón trasero de Red Bull que rota sobre sí mismo, el cual ha sido vigilado de cerca por la FIA tras provocar dos accidentes de Max Verstappen, el equipo austriaco asegura que tras unas pruebas en la fábrica de Milton Keynes, parece funcionar a la perfección.

"Simplemente hemos rodado todo el día con ese alerón y por ahora se comporta bien. Lo hemos comprobado en la fábrica con una prueba de resistencia, una prueba bastante dura para asegurarnos de que el alerón no presenta ningún riesgo de seguridad; creo que eso es muy importante. Hoy no ha habido ningún problema", concluyó Waché.