El desafiante mensaje de Russell tras la primera parte de la F1 2026

George Russell insiste en que se centrará en los aspectos positivos al hacer balance de la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1, tras haber terminado séptimo en el Gran Premio de Hungría y tercero en el campeonato de pilotos, mientras su compañero sigue siendo el líder.

Mientras el paddock de la Fórmula 1 se prepara para el parón obligatorio de verano, el de Mercedes está decidido a mantener una perspectiva optimista. El británico terminó las primeras 11 carreras con un séptimo puesto muy reñido en Hungaroring tras sufrir un problema que hizo saltar el "anti-calado" al inicio de la carrera, siguiendo así su larga racha de mala suerte en esta primera parte de curso.

Tras convertir con éxito su pole position en victoria en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, y ganar la carrera sprint de China, Russell sufrió un problema con su Mercedes durante la clasificación para la carrera de Shanghái y, en consecuencia, perdió la pole frente a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.

Otros problemas a los que se ha enfrentado el piloto de 28 años en la primera mitad del curso han sido un coche de seguridad inoportuno en Japón, que perjudicó su estrategia; un fallo del motor en Canadá que le obligó a retirarse cuando iba en cabeza; una carrera plagada de sanciones en Mónaco; y otro abandono en el Gran Premio de Bélgica por un accidente que provocó Lewis Hamilton en la primera vuelta.

No obstante, Russell insistió en que "seguiría luchando" en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

"Primera mitad de la temporada, superada", escribió. "Algunos momentos álgidos, otros decepcionantes, pero aún queda un largo camino por recorrer hasta la final y en este deporte puede pasar cualquier cosa".

"Agradezco al equipo, que ha hecho un trabajo magnífico y nunca ha dejado de trabajar duro entre bastidores. Nos mantenemos positivos, seguiremos dándolo todo, pero, por ahora, ha llegado el momento de un merecido descanso. Gracias a los fans por el apoyo y vuestra cálida acogida en las carreras. ¡Nos vemos pronto!", concluyó.

George Russell ocupa actualmente el tercer puesto en el campeonato de pilotos con 160 puntos, a nueve de Lewis Hamilton, segundo, y a 59 del líder, su compañero Andrea Kimi Antonelli, que en solo su segundo año en la F1 ya parece ser el favorito al título.