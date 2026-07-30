Mercedes, impresionada por la "considerable" mejora de McLaren tras ganarles en Hungría

Mercedes quedó impresionada por la victoria de Lando Norris al volante del McLaren mejorado en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana, al tiempo que detallaba sus propios esfuerzos por mejorar tanto la fiabilidad como el rendimiento.

Norris puso fin al récord perfecto de poles de Mercedes en 2026 en Budapest, antes de dominar la carrera del domingo y conseguir la primera victoria del año para la escudería de Woking.

Eso se produjo después de que McLaren instalara un suelo rediseñado en el MCL40, propulsado por Mercedes, algo de lo que los de las Flechas de Plata hablaron en su nuevo podcast interno, el "Nu Silver Arrows Radio Show".

El director técnico adjunto de Mercedes, Simone Resta, afirmó: "Sin duda, se trata de una actualización considerable y debe de haber tenido un impacto en su rendimiento".

"Pero además, si nos fijamos en la diferencia entre sus dos monoplazas, también es significativa. En general, hemos visto a McLaren como un equipo que ha rendido bien en muchas ocasiones este año, con algunos altibajos entre los dos pilotos en cuanto a quién es el más rápido".

"Ya hemos visto algunas actuaciones sólidas de Norris en todas las carreras de este año. Y quizá se encontraba en una situación muy buena con el coche y la puesta a punto en estas condiciones, así como en la gestión de los neumáticos, y lo ejecutó muy bien. Así que creo que probablemente sea una combinación de ambos aspectos".

La temporada actual comenzó con el dominio de Mercedes, que ganó los seis primeros grandes premios desde la pole, pero tanto Ferrari como McLaren han ganado carreras desde entonces gracias a las mejoras introducidas.

Ahora, tras recuperar 26 puntos en los últimos tres fines de semana, Ferrari se encuentra a 72 puntos del líder del campeonato en el mundial de constructores, Mercedes, de cara al parón veraniego.

A pesar de que las reglas radicalmente nuevas sobre el chasis y la unidad de potencia ofrecían un amplio margen para que la parrilla se estirara, Resta afirmó que Mercedes ya esperaba que la competición estuviera tan reñida como lo ha estado en los últimos meses.

"Sí, en líneas generales lo esperábamos", dijo el exmiembro de Ferrari. "Es evidente que al inicio de la temporada solo hay interrogantes sobre los posibles rivales, pero en realidad ha salido tal y como esperábamos".

"Es estupendo ver cómo esos equipos avanzan, quizá siguiendo un escenario de desarrollo ligeramente diferente, con distintas mejoras en distintos momentos. Es agradable ver cierta fluctuación en el rendimiento, lo que supongo que hace que las carreras sean bastante más interesantes".

Un factor que ha contribuido a que la competición se haya igualado son los continuos problemas con la unidad de potencia de Mercedes y otros fallos de fiabilidad, que le han costado numerosos puntos durante la primera mitad de la temporada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Resta aseguró que el equipo está abordando sus problemas con "un esfuerzo incansable".

"Creo que esto se debe a que el nivel en la Fórmula 1 es más alto", añadió el italiano. "Realmente hay que exprimir al máximo cada aspecto, y tenemos la suerte de contar con mucha experiencia en el equipo".

"Contamos con buenos procesos y buenas herramientas. Solo tenemos que mantener nuestro esfuerzo incansable para resolverlos uno a uno, estableciendo las prioridades adecuadas".

"Sin dejarnos llevar por las emociones, simplemente analizando todo de forma racional, asegurándonos de aplicar la solución adecuada en el momento oportuno y acelerando ese proceso. Seremos un equipo mejor una vez que hayamos resuelto todo esto".

Mientras tanto, Mercedes está sopesando su propio programa de mejoras para la segunda mitad de 2026, tras ver que sus rivales han presentado hasta ahora paquetes de actualizaciones mucho más amplios.

"Esas son las conversaciones que se están manteniendo en estos momentos", afirmó el subdirector del equipo, Bradley Lord. "¿Cuándo incorporamos el rendimiento que se está probando en el túnel de viento o que se está desarrollando en la fábrica en estos momentos?".

"¿En qué carreras las introduciremos? ¿Cómo encajan las novedades relacionadas con el ADUO en la unidad de potencia y las mejoras aerodinámicas en el chasis? Y hay que asegurarse de dosificar todo esto de la forma adecuada y no tropezar al intentar ir demasiado rápido".